RealT s’allie avec Roofstock pour disrupter le marché de l'immobilier

En fractionnant et tokenisant cette nouvelle propriété en toute conformité avec les lois en vigueur, RealT offre aux investisseurs du monde entier un accès simplifié à des opportunités d'investissement liquides dans l’immobilier américain. Cette nouvelle approche rend le secteur immobilier plus accessible et plus flexible. Aujourd’hui, ce sont des éléments essentiels pour satisfaire les attentes des investisseurs.« Ce partenariat était une évidence car avec la conjoncture actuelle de nombreux investisseurs ont de plus en plus de difficultés à trouver une source de financement. D’un côté, Roofstock disrupte le marché immobilier américain en industrialisant le sourcing, la rénovation et la gestion des biens immobiliers à travers une offre digitale clés en main. De l’autre côté, RealT permet d’investir dans l’immobilier à partir de 50€ tout en ayant la possibilité de revendre son investissement 24h/24h et 7j/7j grâce au marché secondaire » a déclaré Remy Jacobson - Co-CEO et Co-Fondateur de RealT RealT tokenisé à ce jour plus de 280 propriétés et 1 300 unités pour plus de 70 millions de dollars. Les investisseurs peuvent facilement construire leur propre portefeuille immobilier à partir de 50 euros seulement et recevoir un loyer chaque lundi.Roofstock est la principale plateforme numérique d'investissement immobilier pour le secteur des maisons locatives unifamiliales, marché représentant aujourd’hui 4 000 milliards de dollars. Grâce à la technologie blockchain, Roofstock offre aux investisseurs la possibilité d'acheter des propriétés tokenisées en un clic et de réaliser des transactions en cryptos, réduisant ainsi le temps et les coûts induits par les systèmes existants. Fondé en 2015, Roofstock a facilité plus de 5 milliards de dollars de transactions d'investissement à ce jour.Pour en savoir plus : https://www.roofstock.com/ RealT est le leader du marché de la tokenisation immobilière américaine. Lancé en 2019, RealT a construit une communauté d'investisseurs dynamique et croissante dans plus de 135 pays différents. RealT a tokenisé plus de 270 propriétés pour un montant de 70 millions de dollars, allant de la maison individuelle à des immeubles. L’entreprise permet aux investisseurs de devenir copropriétaires à partir de 50€, recevoir les distributions nettes chaque semaine, acheter et/ou revendre grâce à la finance décentralisée (DeFi). RealT vise à s'intégrer profondément avec de nombreux protocoles DeFi de premier plan afin de continuer d’apporter des solutions technologiques novatrices aux marchés de l'investissement immobilier.