Real Estate Day : Square Sense élue Proptech de l’Année.

Dans le cadre de la toute première édition de son événement consacré à l’innovation dans l’immobilier, le Real Estate Day, un jury composé de dirigeants et d’experts du secteur immobilier a sélectionné Square Sense et Kyaneos Asset Management sur une quarantaine de candidatures pour le Prix de la Proptech de l’Année et 6 pour celui de la Société de Gestion Immobilière à critères ESG.

« Les 5 finalistes : Beanstock, Statrent, Myre, Square sense, et Versity démontrent clairement que les proptechs transforment les métiers de l’immobilier grâce au digital, à leur agilité et à leurs propositions de valeur dans l’investissement locatif, la gestion financière et juridique, le traitement de la data, l’optimisation énergétique, le metaverse et le web 3. En France, les proptechs ont levé plus de 800m€ pendant la dernière année contre 15m€ en 2015, preuve de l’essor de cette filière » commente Maximilien Nayaradou, Directeur Général de Finance Innovation.



Le prix “Sociétés de Gestion Immobilière à critères ESG" destiné aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA agréées par l’AMF et gérant des SCPI / OPCI / OPPCI a choisi comme finalistes Altixia Reim, Euryale et Kyaneos Asset Management.



Parmi les principaux enjeux de ces sociétés de gestion : l’engagement ESG au niveau des sociétés de gestions elles-mêmes, dans la labellisation ISR de certains de leurs fonds et l’amélioration de l’efficience énergétique et de la qualité des logements de leurs portefeuilles.

Square Sense élue Proptech de 2023, et Kyaneos Asset Management Sociétés de Gestion Immobilière à critères ESG 2023 remportent donc un an d’adhésion à FINANCE INNOVATION, une mise en avant inédite ainsi que des mises en relation qualifiées avec les nombreux partenaires du pôle Finance Innovation et de Pierrepapier.fr

Le « Prix du Jury » à la Société de Gestion Immobilière à critères ESG a été décerné à Euryale pour ses contributions aux besoins de santé et de logement tenant compte des enjeux environnementaux. “ Ce concours et cet évènement mettent en lumière le talent et l’innovation portés par le secteur immobilier, qui doit constamment s’adapter à de nouvelles conjonctures économiques, des marchés et des usages. Les enjeux de l’agrégation et l’analyse de données, ainsi que la mesure de l’impact et le défi de la durabilité figurent à travers la victoire de Square Sense et Kyaneos Asset Management. La sélection des finalistes reflète les tendances du secteur à suivre de près ”, détaille Maximilien Nayaradou, Directeur Général de Finance Innovation.



À propos de FINANCE INNOVATION :

FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007, est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois, en France et à l’international. Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grandes entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Académiques, etc.), Finance Innovation fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier/Smart City, Finance durable et finance verte. FINANCE INNOVATION labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets aujourd’hui ont été labellisés et ont bénéficié de financements publics.



A propos de pierrepapier.fr

Pierrepapier.fr est un site d’information et d’analyse, de pédagogie et de culture sur tout ce qui concerne la pierre papier. C’est un site non-commerçant. Il vise en priorité aux Conseillers en Gestion de Patrimoine et aux Conseillers en Investissements. Pour les accompagner dans leur responsabilité de conseil. Mais il répond également aux besoins de toutes celles et tous ceux qui sont intéressé(e)s par le sujet. La pierre papier regroupe tous les placements immobiliers mutualisés. Gérés professionnellement. Et dans lesquels les épargnants ou investisseurs sont protégés par les réglementations française et européenne. On y trouve donc les SCPI, les OPCI, les SCI et SC, les SIIC. Ainsi que les OPCVM immobiliers et les FPCI (capital investissement) immobiliers. Le crowdfunding immobilier en est aujourd’hui à la frontière.