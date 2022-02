RSM a réalisé la due diligence financière pour Truffle Capital lors du renforcement de sa participation au capital de la fintech RollingFunds

• RSM a réalisé la buy-side due diligence financière pour Truffle Capital, société de Venture Capital européenne indépendante dans le cadre de la seconde levée de fonds de RollingFunds, fintech facilitant l'accès aux crédits de trésorerie pour les TPE/PME.

• Pilotée par Benoit Coustaux, associé RSM, l'équipe était composée de Antoine Pierre et Charles Tiran.

• Grâce à cette transaction, le pôle Corporate Finance renforce son positionnement de conseil des fonds de private equity dans l'analyse financière des fintechs.

Paris, le 11 février 2022



RollingFunds, fintech qui propose aux fournisseurs des TPE-PME une solution de scoring et de gestion de crédits en marque blanche qui s'intègre dans leurs relations d'affaires, vient de réaliser une série A. La start-up parisienne annonce une seconde levée de fonds de 5,35 millions d'euros auprès d'AG2R La Mondiale, du réassureur CCR, et de ses actionnaires historiques PRO BTP Innovation, Truffle Capital, ainsi que "d'une dizaine de business angels".



Incubée depuis son lancement en 2019 chez Truffle Capital, RollingFunds avait pu profiter de son tour d'amorçage pour accélérer le lancement en 2019 de sa plateforme. Cette seconde levée de fonds va leur permettre de continuer à investir dans sa technologie et d'accélérer leur développement commercial en France et en Europe, avec l'objectif de doubler ses effectifs (10 collaborateurs aujourd'hui), en se renforçant dans la data science et en créant une équipe commerciale.



« Du fait du Covid, le timing est excellent pour faire de RollingFunds un leader en France et en Europe », souligne Bernard-Louis Roques, DG de Truffle Capital.



A propos de RollingFunds

RollingFunds, fintech créée en 2019, agit en tant qu'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement enregistré à l'ORIAS sous le numéro 20001276. Pour révolutionner le crédit aux TPE / PME, RollingFunds s'appuie sur 3 piliers :

• Un réseau de partenaires qui partagent leurs connaissances des TPE / PME aves lesquelles ils entretiennent des relations d'affaire

• L'intelligence artificielle et les algorithmes qui intègrent ces données et qui sont en mesure d'évaluer en temps réel la capacité d'emprunt des TPE / PME

• La plateforme Tech qui permet d'embarquer la solution RollingFunds chez les partenaires.



A propos de Truffle Capital

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée dans les technologies de rupture des secteurs IT (FinTech et InsurTech) et des Sciences de la Vie (BioTech et MedTech). Truffle Capital a pour mission d'accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain. Présidée par Patrick Kron aux côtés de Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, cofondateurs et directeurs généraux, Truffle Capital a levé 1,1 milliard de dollars d'actifs et soutenu depuis sa création plus de 75 entreprises dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie. Fin 2017, Truffle Capital a réalisé avec succès les premiers closings de ses 2 nouveaux fonds institutionnels, Truffle Financial Innovation Fund et Truffle BioMedTech Fund, ainsi que le closing d'un fonds dédié au FRR (« Fonds de Réserve pour les Retraites »). En décembre 2019, Truffle Capital annonce le succès de sa levée de Fonds pour près de 400 millions d'euros pour ses Fonds de Venture Capital : Truffle BioMedTech et Truffle Financial Innovation.



À propos de RSM

RSM est le 6ème réseau mondial d'audit, de conseil et d'expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd'hui plus de 48 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd'hui plus de 1 200 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l'Audit, l'Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

RSM – Corporate Finance

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d'investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l'international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

Retrouvez l'ensemble des deals RSM : https://www.rsm.global/france/fr/tags/deal