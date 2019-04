RAISE et le Crédit Agricole d’Île-de-France s’associent pour proposer l’un des premiers prêts participatifs sans garantie à destination des startups : le Prêt Expansion

RAISE, à travers une filiale de son fonds de dotation RAISESHERPAS, premier accélérateur philanthropique dédié aux startups françaises, et le Crédit Agricole d’Île-de-France, acteur majeur du financement de l’Île-de-France, s’engagent aux côtés des entrepreneurs franciliens en proposant une offre unique de prêt sans garantie.



Spécialisé dans l’accompagnement des startups en phase de post-amorçage, RAISESHERPAS a développé depuis plusieurs années une expertise majeure dans le financement non-dilutif de ces jeunes entreprises. Au-delà des prêts d’honneur qu’il octroie depuis sa création, RAISESHERPAS a souhaité franchir une nouvelle étape avec la création d’une filiale RAISE Expansion, en partenariat avec le Crédit Agricole d’Ile-de-France, dédiée au prêt participatif.



Ce Prêt Expansion répond à plusieurs problématiques identifiées par RAISE depuis de nombreuses années à travers son fonds de dotation RAISESHERPAS et auxquelles sont souvent confrontées les startups :

• Renforcer leur solidité financière en permettant de trouver des solutions de financement alternatif ;

• Préserver leur indépendance en garantissant leur autonomie financière et décisionnelle ;

• Disposer d’un produit souple avec un processus rapide pour rester concentré sur leur business (pas de caution, pas de garantie).



Le Prêt Expansion permettra ainsi de soutenir l’accélération du développement des startups franciliennes à travers la constitution d’un fonds de prêt participatif. Le montant alloué par la banque régionale à ce fonds est de 10 millions d’euros à déployer sur 3 ans. Les startups sélectionnées pourront ainsi bénéficier d’un prêt allant de 200 000 à 500 000 euros pour une durée de 7 ans avec possibilité de remboursement anticipé sans pénalité et un an de différé partiel.



Pour répondre rapidement aux besoins de financement rencontrés par les entrepreneurs, RAISE et le Crédit Agricole d’Île-de-France s’engagent par ailleurs à accélérer les processus d’instruction de financement en donnant une réponse en quelques semaines contre plusieurs mois en moyenne pour des banques traditionnelles. Cette rapidité et la souplesse du processus d’exécution en font l’un de ses principaux atouts pour les entrepreneurs.



Cette nouvelle solution de financement non dilutif, permettra qui plus est à ces derniers de subvenir à leurs besoins de trésorerie, tout en conservant leur liberté d’action dans la gouvernance.

Parmi de nombreux dossiers reçus, deux premières startups ont déjà eu la chance de pouvoir bénéficier du Prêt Expansion :



Julien Sylvain, fondateur de Tediber, témoigne : « Ce prêt Expansion est un outil non dilutif avec une durée de remboursement longue et donc parfaitement adapté à notre développement rapide. Par ailleurs, il est complémentaire d’un emprunt bancaire traditionnel. Ce prêt sera dédié au financement d’un projet d’innovation produit fort, reposant sur un produit breveté et qui sera commercialisé en 2020 après 18 mois de travail. »



Thomas Lang, co-fondateur de Chefclub : « Alors que les dossiers de financement requièrent souvent beaucoup de temps, et ce au détriment du développement de la startup, nous avons candidaté, attirés par la promesse d’une grande réactivité dans la prise de décision. Promesse tenue, nous sommes impressionnés ! Les fonds vont permettre de financer de nouveaux formats de production pour les différents pays Chefclub tout en consolidant les équipes. »



Fiers de ce nouveau programme qui vient enrichir la palette des offres pour l’accompagnement des entrepreneurs, Gonzague de Blignières et Clara Gaymard déclarent : « Nous sommes très heureux de participer, avec ce nouveau prêt Expansion, conçu avec le Crédit Agricole Ile-de-France, à la démocratisation pour les startups de l’octroi d’un financement non-dilutif innovant, souple, sans garantie et déblocable rapidement. »



« Notre modèle de proximité et notre volonté d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques franciliens continuent de grandir grâce à RAISE à travers ce nouveau partenariat, » commente Olivier Gavalda, directeur général du Crédit Agricole d'Ile-de-France.



A propos de RAISE

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s’organise autour de quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.

• RAISE Investissement, une société de capital développement de 410M€ ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 50M€ ;

• RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont le premier véhicule est doté d’un capital de 216M€ ;

• RAISE Ventures, une société d’investissement de 60M€ ciblant les startups innovantes, au sein duquel est intégré RAISE Media Investment, une société d’investissement media ;

• Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus de 22 M€ permettant d’accompagner, de financer et de mettre en réseau des startups afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.



A propos du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Banquier-assureur fort de plus de 1,5 million de clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France est présent sur tous les marchés : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises, associations et collectivités publiques.

Par nature lié à sa région, il a toujours pour ambition d’être utile à son territoire, d’une part par son rôle d’acteur économique majeur au sein d’une région au dynamisme exceptionnel, mais aussi à travers le soutien continu d’actions de proximité de ses 52 Caisses locales et de son fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat.

