Qweeby embarque les services de Horizon Recouvrement sur les e-factures pour sécuriser leur règlement à échéance Qweeby permet à ses clients de confier leurs e-factures, d’un clic dès leur envoi et au cas par cas, à un expert du recouvrement, Horizon Recouvrement, qui assure leur suivi méthodique et professionnel afin de réduire le risque de retard de paiement.

La facture électronique n’est pas juste un PDF image poussé par e-mail. Une vraie e-facture embarque des services qui facilitent le travail de l’ADV et la gestion du poste client. En effet, 35 à 40% des causes de retards sont sans rapport avec l’échéance ou le client : facture non reçue ou destinataire erroné, données ou justificatifs manquants, contraintes de traitement ou d’intégration… Ces causes sont mises sous contrôle dès l’émission par voie électronique avec Qweeby.



Les e-factures traitées par Qweeby embarquent déjà le paiement (virement instantané, carte bancaire ou demande de prélèvement), la gestion de documents et justificatifs, le contrôle des données requises ou encore le suivi des litiges. Pour accroitre la valeur des e-factures opérées sur sa plateforme, Qweeby a noué un partenariat avec Horizon Recouvrement pour proposer un service délégué de suivi et relance à la demande.



Désormais les émetteurs de e-factures peuvent confier une ou plusieurs e-factures dès leur envoi à l’expertise de Horizon Recouvrement. D’un simple clic chaque e-facture sélectionnée entre dans un processus de suivi proactif et adapté piloté par Horizon Recouvrement avec professionnalisme et méthode, pour sécuriser le respect de l’échéance. Trois scénarios existent avec chacun en amont de l’échéance une configuration d’interactions courrier, téléphone ou courrier-recommandé avec le client débiteur afin de réduire le risque de retard. Le débiteur aperçoit bien le « gendarme » en action à côté de l’échéance. En option, la bascule immédiate en contentieux est possible.



Ce service innovant est une solution simple, économique et souple pour les entreprises qui n’ont pas les outils, les compétences ou la capacité pour gérer la relance client. Il est adapté pour éduquer de nouveaux clients ou recadrer des retardataires chroniques. Le service est sans obligation : seules les e-factures confiées à Horizon Recouvrement donnent lieu à facturation unitaire selon le scénario.



« Le potentiel de la facture électronique dépasse la simplification des manipulations d’envoi ou des processus. Il est surtout dans l’opportunité d’associer à la e-facture des services et fonctionnalités qui sécurisent la transmission, simplifient le travail et apportent de la valeur ainsi que du confort aux utilisateurs tant côté émetteur que côté récepteur » souligne Eric Wanscoor, président de Qweeby.



« La clé de la gestion du poste clients est d’effectuer un suivi régulier de celui-ci. Ce service embarqué novateur va donc permettre aux créanciers d’assurer un suivi de leurs e-factures dès leur émission. Les relances se font de manière préventive, avec des points de contrôle avant l’échéance dans le but d’optimiser au maximum le recouvrement des créances. » complète Thibault Andriot, gérant de Horizon Recouvrement.



Qweeby opère un service de transmission électronique de factures clients qui distribue les factures générées au format PDF par l’outil de facturation selon les modalités attendues par chaque client destinataire, y compris Factur-X, Chorus, EDI, plateformes ou portails privés. La transmission sécurisée embarque des services qui facilitent la distribution des factures ainsi que la gestion du poste client. Le service Qweeby est utilisé par plus de 500 entreprises et traite 500 000 factures par mois.

https://fr.qweeby.me



Horizon Recouvrement accompagne les entreprises dans la gestion de leur poste client. Cela implique dans un premier temps le recouvrement des créances échues puis dans un second temps une action sur les outils et process des clients afin d’éviter un nouvel afflux de créances échues après la première phase de relance. Horizon Recouvrement est une filiale du groupe ANDRE dont le siège social se situe à Beaune.

https://www.horizon-recouvrement.fr/



