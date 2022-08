Quels sont les usages de TRON (TRX) ? TRON est une blockchain open source qui permet de programmer des applications décentralisées. La plateforme permet d'exécuter des contrats intelligents et dispose de son propre jeton, le TRX.





Depuis sa création, TRON a donné naissance à plusieurs projets et applications décentralisées. La blockchain a toutefois déclenché la controverse à cause de déclarations qui avancaient que le PDG de la société aurait accumulé de l’argent via des escroqueries liées à la crypto-monnaie et que la plateforme aurait utilisé des codes copiés.



Comment le TRON a-t-il commencé ?







En mars 2018, TRON lance son Testnet (le réseau destiné à l'expérimentation), et deux mois plus tard, il lance le réseau principal. Au début, le jeton de la blockchain - ERC-20 – a été lancé sur la plateforme Ethereum, et approximativement un mois après le lancement du Mainnet, TRX est passé sur sa propre blockchain.



Quels sont les usages de TRON ?



Le réseau TRON peut supporter plusieurs applications ainsi que des jeux. À part le rôle principal de TRON en tant que plateforme dédiée aux créateurs de contenus, TRON est souvent utilisé pour réaliser des transferts car les transactions TRX n'engendrent aucun frais.



Ainsi, TRON est adopté en tant que moyen de règlement par plusieurs entreprises, y compris SpendCard, Travala, Bitnovo et bien d'autres. Tether, avait également transféré son Stablecoin, l'USDT-TRON, vers le réseau TRON. De plus, après avoir acquis BitTorrent, la blockchain est devenue une plateforme bien plus intéressante.



Comment fonctionne TRON ?



TRON est basé sur une architecture composée de trois couches (“Layers”) ; une couche principale, une couche d'application et une couche de stockage.



La couche principale ou la couche centrale se charge d'exécuter les tâches fondamentales de la blockchain. Ceci comprend l'exécution des contrats intelligents, la vérification et la validation des transactions ainsi que la gestion des comptes. TRON utilise Solidity ; le langage des contrats intelligents initialement développé pour Ethereum.



La couche des applications permet aux développeurs de créer des wallets personnalisés ainsi que des applications décentralisées (dApps). La plateforme peut prendre en charge une large gamme d'applications puisque la blockchain supporte les contrats intelligents.



La couche de stockage est partitionnée en stockage blockchain et State Storage. Cette couche est destinée à gérer un stockage de données complexes.



Pour la validation des transactions, TRON emploie un mécanisme de Proof-of-Stake délégué, une variante du protocole Proof-of-Stake. Le Proof-of-Stake ou la preuve d'enjeux est un mécanisme alternatif au modèle Proof-of-Work introduit par Bitcoin, il est très économe en consommation d'énergie, et il offre un potentiel de 'scalabilité' bien prometteur.



Acheter / vendre des TRX



TRON n'est pas disponible sur toutes les places d'échange, seules certaines grandes bourses offrent le TRX. Il existe tout de même quelques endroits où vous pouvez vous procurer les jetons de TRON.



Si vous comptez vous lancer dans un éventuel investissement, on vous recommandera de considérer KuCoin comme bourse d'échange pour votre Trading. Sur cette plateforme, vous gagnez un accès à une interface simple et conviviale qui facilite la gestion de vos actifs, comme vous bénéficiez également de frais sur transactions parmi les plus faibles sur le marché.



Conclusion



Bien qu'il soit l'objet de controverses, le TRX est classé parmi les tops crypto-monnaies en capitalisation boursière. TRON reste également l'une des blockchains les plus utilisées avec plus de 3 milliards de transactions traitées et plus de 80 millions de comptes. TRON a même été classé en deuxième position – en septembre 2021 – pour le nombre total de transactions validées.



Ceci étant dit, TRON reste un investissement avec son potentiel et ses risques. Si vous décidez d'acheter des TRX, assurez-vous de prendre en compte le caractère de la volatilité, l'élément principal associé à tout investissement en crypto-monnaie.





