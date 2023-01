Quels sont les facteurs qui influencent le cours d’une cryptomonnaie ?

L’offre et la demande

Perception de la valeur d’une crypto par le public

Les questions d’ordre juridique et gouvernemental

Tout comme les autres devises, les monnaies virtuelles sont aussi réglementées par différents facteurs et elles possèdent une valeur grâce à ceux-ci. Les monnaies virtuelles sont conçues pour être des unités d'échange pouvant permettre de stocker des actifs, et ce, sans avoir à recourir à des banques centrales.Voici les différentes caractéristiques qui influent sur le coût d'une cryptomonnaie :De façon générale, les métaux précieux acquièrent plus de valeur dans le temps en fonction de leur utilité. Leurs prix évoluent suivant l'offre et la demande qui sont considérées comme des facteurs économiques. En ce qui concerne les cryptomonnaies, vous devez comprendre que bon nombre d'entre elles sont considérées comme des actifs dans certains pays.En prenant exemple sur le Bitcoin, il faut noter que celui-ci possède un maximum de 21 millions d'unités. Celles-ci sont divisibles 100 millions de fois. Si l'on considère qu'à un moment 1 milliard de personnes décide de l'adopter sur la planète, les 21 millions d'unités ne pourront toujours pas se propager très loin si le coût de la monnaie n'est pas significatif.Mis à part cet aspect, il faut aussi dire que l'offre est proposée à un taux constant et ne peut être modifiée à cause des mesures de co-conscience. Ainsi, l'offre devient un élément limité, ce qui amènera les gens à payer encore plus cher pour posséder la monnaie.La perception de la valeur d'une cryptomonnaie par le public est l'un des facteurs clés qui peuvent grandement influencer le coût de cette monnaie. En continuant toujours avec le cas de Bitcoin, vous remarquerez que cette monnaie est de loin la plus prisée sur le marché. Ceci, grâce à la notoriété dont il bénéficie auprès du grand public et surtout auprès des investisseurs à succès.Il est donc facile de conclure que l'avis positif du public à propos d'une cryptomonnaie participe à augmenter la demande. Or, plus la demande est grande, plus l'offre se réduit et plus le cours de la monnaie fluctue pour le bonheur des investisseurs.Les avis juridiques et gouvernementaux ont un poids considérable dans les questions liées au cours d'une cryptomonnaie. Dans le cas où le gouvernement serait assez oppressif avec des lois fiscales, cela peut réduire le taux d'investissement. Cela pourrait provoquer des changements d'avis des utilisateurs à propos du cours et de la valeur d'une crypto-monnaie Le niveau de difficulté de la blockchain peut aussi être un élément principal qui fait fluctuer le cours d'une cryptomonnaie. Avant de vous lancer dans des investissements dans le secteur des monnaies virtuelles, vous devez faire attention à ce détail. En plus de ce facteur, soyez également attentif au sujet des éléments ci-après :● l'énergie permettant de sécuriser la blockchain ;● la facilité d'utilisation et de stockage de la monnaie ;● l'avis des médias ;● le nombre d'investisseurs autour de la monnaie ;● la dilution du marché ;● l'innovation que constitue la monnaie, etc.Les cryptomonnaies sont très en vogue aujourd'hui, mais elles peuvent facilement vous faire perdre de l'argent si vous ne maîtrisez pas leurs taux de fluctuation. À vous de savoir évaluer chacun de ces facteurs avant de vous lancer dans l'aventure.