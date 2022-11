The bridge between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance)

Quelles sont les cryptomonnaies prometteuses pour l’avenir ? Tout le monde connaît aujourd’hui l’essor des cryptomonnaies et leur expansion. Néanmoins la volatilité de ces actifs surprend toujours et demande une forte connaissance du marché. Pour mieux s’en sortir, les investisseurs préfèrent donc miser sur des cryptos à fort potentiel. Dans les lignes à suivre de cet article, vous en apprendrez un peu plus à ce sujet.

Top 5 des cryptos monnaies à surveiller à l’avenir



Le secteur des cryptomonnaies maintient sa croissance malgré les fortes baisses qu’il a connues dernièrement. Les monnaies virtuelles qui possèdent un projet solide et qui ont derrière elles une forte communauté,ont de fait réussi sans grand dommages à maintenir le cap. Il faut donc en apprendre le plus sur elles afin de réaliser dans le futur des gains conséquents. Toutefois, il est impossible d’y arriver sans au préalable



Le bitcoin

C’est dur de passer à côté d’une crypto devise aussi populaire que celle-là. Sa capitalisation boursière qui s’estime à l’heure actuelle à 927 milliards de dollars rassure les investisseurs. Ces derniers s’en servent pour avoir une idée de la tendance générale des autres cryptomonnaies. C’est donc dire à quel point elle sert de référence dans le milieu des affaires. De plus, le bitcoin grâce à son dispositif de gestion et à sa réserve de valeurs traverse sans grandes difficultés toutes les crises. C’est donc une monnaie virtuelle à fort potentiel sur laquelle il faudra compter dans l’avenir.



L’ether

Voici un nom qui depuis quelques années ne laisse personne indifférent. Si vous ne le savez pas, cette monnaie possède la deuxième plus forte



Si vous demandez autour de vous, la plupart des investisseurs sont optimistes sur le potentiel de l’éther. Ils tablent d’ailleurs sur une forte progression dans les mois à venir. La mise à nouveau dénommée the merge qui s’annonce d’ailleurs ne saurait que confirmer cette tendance. Il y a donc de quoi faire sourire tous ceux qui souhaitent remplir leur portefeuille crypto.



Le Ripple

Si vous souhaitez faire des affaires dans les cryptomonnaies mais que vous n’en avez jamais entendu parler, alors il faut rapidement inverser la tendance. Le Ripple est très sollicité dans les transferts d’argent. Son réseau est réputé pour combler les besoins du secteur des services financiers. Même si cette devise a beaucoup souffert de l’inflation, les prévisions annoncent qu’elle maintiendra sa place.



À cela s’ajoute une capitalisation boursière non négligeable qui s’élève à 57 milliards de dollars. C’est donc pas mal du tout pour un système qui a déjà fait pas mal d’heureux.



Le Litecoin

Décentralisé par le protocole BTC très populaire dans le milieu des cryptomonnaies, cet actif Peer to Peer doit sa grande popularité au trading. S’il passe sous la barre des 100 euros au début de l’année 2022malgré les hausses et les chutes,son évolution se poursuit toujours. Actuellement, il bénéficie d’une valorisation boursière intéressante fixée à 4,578,324,858.66 $. Cette monnaie suscite beaucoup de curiosité et ce n’est pas seulement en raison de ses 12 milliards de capitalisation. En effet, elle intéresse les investisseurs pour sa grande mobilité et une possible stabilité à l’avenir.



Le Polkadot

Ici, il s’agit maintenant d’entrer dans la catégorie des cryptomonnaies dont la capitalisation boursière descend sous le seuil des 10 milliards de dollars. Toutefois, tenez-vous bien, ne commettez pas l’erreur de les sous-estimer. Comme vous le savez, le tout n’est pas de miser sur une cryptomonnaie, mais au contraire de savoir l’utiliser sur le marché.



Le Polkadot est réputé pour l’utilisation qu’en font les développeurs. Il permet de franchir des barrières entre différents écosystèmes de la blockchain. C’est donc une devise très demandée dans un univers bien particulier.

Le secteur des cryptomonnaies maintient sa croissance malgré les fortes baisses qu’il a connues dernièrement. Les monnaies virtuelles qui possèdent un projet solide et qui ont derrière elles une forte communauté,ont de fait réussi sans grand dommages à maintenir le cap. Il faut donc en apprendre le plus sur elles afin de réaliser dans le futur des gains conséquents. Toutefois, il est impossible d’y arriver sans au préalable s'inscrire sur des plateformes agréées.C’est dur de passer à côté d’une crypto devise aussi populaire que celle-là. Sa capitalisation boursière qui s’estime à l’heure actuelle à 927 milliards de dollars rassure les investisseurs. Ces derniers s’en servent pour avoir une idée de la tendance générale des autres cryptomonnaies. C’est donc dire à quel point elle sert de référence dans le milieu des affaires. De plus, le bitcoin grâce à son dispositif de gestion et à sa réserve de valeurs traverse sans grandes difficultés toutes les crises. C’est donc une monnaie virtuelle à fort potentiel sur laquelle il faudra compter dans l’avenir.Voici un nom qui depuis quelques années ne laisse personne indifférent. Si vous ne le savez pas, cette monnaie possède la deuxième plus forte capitalisation ://data-bourse.lefigaro.fr/cryptomonnaies après le bitcoin. Pour mettre des chiffres sur des idées sachez qu’il s’agit quand même de 388 milliards de dollars. Toute aussi populaire sur la blockchain que le bitcoin, elle est massivement utilisée depuis 2014 par les traders dans leurs activités. Il faut dire que même si cette monnaie virtuelle fluctue souvent,son cours se redresse bien assez rapidement.Si vous demandez autour de vous, la plupart des investisseurs sont optimistes sur le potentiel de l’éther. Ils tablent d’ailleurs sur une forte progression dans les mois à venir. La mise à nouveau dénommée the merge qui s’annonce d’ailleurs ne saurait que confirmer cette tendance. Il y a donc de quoi faire sourire tous ceux qui souhaitent remplir leur portefeuille crypto.Si vous souhaitez faire des affaires dans les cryptomonnaies mais que vous n’en avez jamais entendu parler, alors il faut rapidement inverser la tendance. Le Ripple est très sollicité dans les transferts d’argent. Son réseau est réputé pour combler les besoins du secteur des services financiers. Même si cette devise a beaucoup souffert de l’inflation, les prévisions annoncent qu’elle maintiendra sa place.À cela s’ajoute une capitalisation boursière non négligeable qui s’élève à 57 milliards de dollars. C’est donc pas mal du tout pour un système qui a déjà fait pas mal d’heureux.Décentralisé par le protocole BTC très populaire dans le milieu des cryptomonnaies, cet actif Peer to Peer doit sa grande popularité au trading. S’il passe sous la barre des 100 euros au début de l’année 2022malgré les hausses et les chutes,son évolution se poursuit toujours. Actuellement, il bénéficie d’une valorisation boursière intéressante fixée à 4,578,324,858.66 $. Cette monnaie suscite beaucoup de curiosité et ce n’est pas seulement en raison de ses 12 milliards de capitalisation. En effet, elle intéresse les investisseurs pour sa grande mobilité et une possible stabilité à l’avenir.Ici, il s’agit maintenant d’entrer dans la catégorie des cryptomonnaies dont la capitalisation boursière descend sous le seuil des 10 milliards de dollars. Toutefois, tenez-vous bien, ne commettez pas l’erreur de les sous-estimer. Comme vous le savez, le tout n’est pas de miser sur une cryptomonnaie, mais au contraire de savoir l’utiliser sur le marché.Le Polkadot est réputé pour l’utilisation qu’en font les développeurs. Il permet de franchir des barrières entre différents écosystèmes de la blockchain. C’est donc une devise très demandée dans un univers bien particulier.









Articles similaires < > peaq and Ocean Protocol Partner to Enable Decentralized Data Sharing and Monetization for Machines Gate.io a-t-il rendu les 32 000 ETH à Crypto.com ? Aegis Trust Includes NFTs and Tokenized Assets in Insurance Policy from Lloyd's of London