Quelle formation pour apprendre le trading et la bourse ?

Le trading n’est pas un moyen « facile et rapide » de s’enrichir, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Pour ne pas perdre son argent, pour obtenir des résultats vraiment intéressants (qui ne sont d’ailleurs jamais tout à fait garantis), il est indispensable de comprendre certains mécanismes fondamentaux.Par exemple :- Connaître les bases de l’analyse technique est un incontournable. Les graphiques sur lesquels elle se base permettent d’étudier les tendances. Pour rappel, il s’agit de spéculer sur les fluctuations des marchés. De « parier », si l’on veut, sur les hausses et les baisses des cours. Pour optimiser ses chances, la lecture des représentations (courbes, lignes, points…) s’avère essentielle.- Se familiariser avec la gestion des risques fait vraiment partie des risques. Une bonne formation en trading apprend aux néophytes à garder contrôle sur leur fortune. Ne négligez jamais l’aspect psychologique de cette activité. Il est vraiment susceptible d’influencer votre réussite.- Bénéficier de quelques exemples, de certains modèles est un atout. L’être humain apprend souvent en regardant les autres faire. Attention : il ne s’agit pas de copier. Certes, le copy trading existe mais celui-ci est peu qualitatif , ce n’est pas de ça que nous parlons en l’occurrence. Ce que nous voulons dire, c’est qu’une formation permet d’observer des approches expertes. De se faire une idée sur les tactiques de repli, les moyens de saisir une opportunité…On ne vient de citer que quelques exemples de sujet qu’un formateur classique aborde en général dans son programme. Mais cela devrait suffire pour que vous compreniez l’importance du contenu, qui vous permettra de construire votre propre démarche. Cette démarche, vous la modifierez sans doute de temps en temps. Vous l’adapterez à vos expériences, bonnes ou mauvaises.Attention, toutefois, à ne pas choisir n’importe quelle formation.Nous ne donnerons pas de noms précis ; nous ne sommes pas ici pour faire de la mauvaise publicité. Ce sont plutôt des types de formation à propos desquels nous aimerions vous alerter : Les formations trading gratuites. Il peut être tentant de ne rien débourser… mais c’est dans l’écrasante majorité des cas un mauvais calcul. La plupart des leçons qui ne demandent aucun investissement financier sont incomplètes. Elles abordent les thématiques principales de manière superficielle. Et surtout, elles cachent bien souvent des affaires douteuses. Ceux qui mettent le cursus en ligne passent une série d’accords avec des courtiers. Et une série de frais cachés, parfois très sournois, pourraient émerger…- Les formations trop « tape à l’œil ». Vous venez de tomber sur une publicité où l’on vous promet une fortune colossale en très peu de temps ? Des « gains assurés » ? Il y a sûrement anguille sous roche. En trading, le bénéfice absolu et garanti n’existe pas. Si tout le monde était capable de gagner à chaque fois, le secteur n’existerait plus ! Préférez donc une offre plus raisonnable. Plus réaliste.- Les formations sans la moindre interaction. Les vidéos se montrent parfois très utile pour apprendre en autodidacte. Mais découvrir la spéculation financière uniquement via des petites présentations n’est souvent pas suffisant. On vous conseille d’opter pour une plate-forme offrant des modalités variées, dont certaines permettent de communiquer avec des experts. Ainsi, vous serez en mesure de poster des questions. De partager vos remarques, vos doutes avec d’autres membres de la communauté. Bref, votre initiation sera vivante – idéalement, le parcours qui suivra le sera aussi !Nous avons déjà eu l’occasion de vous parler des initiations proposées par Julien Flot, dans cet article par exemple. Et franchement, nous ne pouvons que réitérer notre conseil ! Cet expert en trading n’a pas pris la grosse tête. Il propose un cursus complet et intéressant, que ce soit pour assimiler les bases ou affiner ses méthodes.Pour ceux qui se sentent un peu perdus par l’analyse technique, il y a aussi de quoi se rassurer. Les explications sont précises et pédagogiques. La communauté semble globalement très enthousiasmée ! N’hésitez pas à consulter l’avis de Julien Flot pour en savoir plus Une chose est sûre : nous n’imaginons pas quelqu’un réussir dans le domaine du trading sans d’abord comprendre les mécanismes. On ne vous dit pas de devenir expert avant de faire votre premier dépôt sur une plate-forme, non. Mais acquérir les bases théories ne nous paraît pas négociable.Dès lors, choisissez bien vos sources. Tournez-vous vers des formations sérieuses, payantes sans forcément choisir les plus onéreuses. Mettez toutes les chances de votre côté pour adopter des approches pertinentes ! Et si ça ne marche pas toujours, prenez une pause… faites attention à ne pas vous endettez… complétez votre base de savoirs… mais n’abandonnez pas ! C’est à force de persévérance qu’on adopte vraiment le trading.