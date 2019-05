Quel est le tarif d'un expert-comptable ?

Il est à même de tenir plusieurs fonctions, et répondre à de nombreux besoins alors que ceux-ci sont normalement assurés par des personnes différentesaux aptitudes variées.Faire appel à un expert-comptable permet alors de réduire certains postes de dépenses et en affecter à des opérations d’investissements bénéfiques pour le développement de la structure.Mais on sait que recourir aux services de ce professionnel coûte cher. Et nombreux dirigeants même s’ils le souhaitent, ne sont pas souvent enthousiastes à l’idée d’en embaucher en raison du tarif pratiqué. Pour mesurer son budget, l’expert-comptable en ligne s’avère donc être un excellent choix.Etre expert-comptable implique d’avoir des compétences pointues et plusieurs domaines d’intervention. Il doit d’ailleurs être inscrit à l’ordre des Experts Comptables Ce n’est pas un métier aisé et ça demande beaucoup de sacrifice. Une compensation au juste prix n’est alors autrement que légitime. Mais en dépit du fait qu’il embrasse plusieurs spécialités, la fixation du tarif dans cette profession est aussi justifiée par plusieurs paramètres. C’est pourquoi, elle a souvent tendance à varier d’un professionnel à l’autre. Voici ces paramètres :• La durée de la prestation• Le niveau d’expertise et la notoriété• La complexité et la cotraitance de la mission• L’existence de coûts supplémentaires• Les frais accessoiresLe tarif d’un comptable en ligne est composé de ses honoraires et des frais accessoires. Ceux-ci étant variables selon les besoins, on ne peut pas en avoir une idée précise. En ce qui concerne toutefois les honoraires, l’intervenant est libre de le fixer. Ils peuvent être soit basés sur un forfait annuel, soit sur un tarif par heure.Par ailleurs, le forfait annuel étant rarement utilisé en raison de l’indéterminationprécise des charges horaires, on se reporte le plus souvent au taux horaire. Ci-après les fourchettes de prix recueillies sur internet :Pour un expert-comptable classique :• Tenue de la comptabilité : 50 à 60 €• Saisie : 60 à 90 €• Bilan : 2500 à 5000 €• Conseils : 100 à 200 €• Montage des tableaux de bords : 1500 à 2500 €• Etude de la situation financière : 800 à 1200 €Pour un expert-comptable en ligne, on ne prend pas en compte ce taux puisque les prestataires proposent souvent un package mensuel. L’offre se situe entre 70 € et 100 €HT en fonction des prestations incluses.On comprend donc l’intérêt de choisir un expert en ligne aussi bien au niveau de la qualité de l’offre que du tarif.Ce sont également les atouts de raxonati.com, une solution permettant d’externaliser vos tâches techniques pour mieux vous concentrer sur votre productivité.A seulement 99 € HT/mois, vous profitez de la comptabilité la plus performante et la plus innovante du marché en ligne, avec un véritable accompagnement et une comptabilité sûre et réussie. En fonction de vos besoins, vous êtes également en mesure de composer votre demande à partir de prestations à petit prix : création d’entreprise, comptabilité, gestion de paie,…