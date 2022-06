Quel est l'impact de la blockchain dans le secteur du divertissement ? A l’origine, la technologie blockchain était associée aux crypto-monnaies, aujourd’hui les applications possibles de celles-ci séduisent des secteurs variés.





La blockchain pour plus d’efficacité



Jusqu'à présent,



Par exemple, dans le monde du cinéma, cette technologie pourrait notamment être utile pendant le processus de production. L’organisation d’un tournage nécessite une logique complexe et les délais peuvent être impactés par le traitement des informations, surtout quand le tournage s’effectue avec des équipes situées dans des pays différents. Dans ce cas de figure, la blockchain pourrait permettre des transactions transparentes et l'attribution de jalons pour les prélèvements sur le budget de production.



Les sociétés de productions et entreprises ayant intégré la blockchain à leur opérations quotidiennes sont plus à même d’attirer les investisseurs : Parkpine Capital a investit dans une société de réalisation de séries A et son fondateur a déclaré : "Avec la crypto et la blockchain, l'industrie du cinéma et du divertissement est prête à réinventer ses fonctions commerciales, en facilitant les transactions sécurisées, transparentes et traçables sur l'ensemble du marché."



La sécurité, un argument toujours infaillible



Si de nombreuses personnes ont franchi le pas pour investir dans les crypto-monnaies, c’est parce qu'elles savaient que la blockchain offrait le meilleur en termes de sécurité. Depuis des années, la sécurité est un enjeu majeur et devient même un argument pour attirer des investisseurs et des clients. De nombreuses plateformes de divertissement utilisent la blockchain : par exemple, certains casinos en ligne permettent aux joueurs de jouer aux



Une opportunité pour une meilleure rémunération



Transparence, efficacité et sécurité…. nombreux sont les avantages liés à l’utilisation de la blockchain, mais ce ne sont pas les seuls. En supprimant les intermédiaires, les coûts de transferts d’actifs et la validation des opérations par une autorité suprême, la blockchain peut être utilisée pour une rémunération plus des différents partis. A titre d’exemple, une blockchain interfacée avec une base de données d’ayants droits de la musique peut permettre la gestion des droits d’auteurs et faciliter la distribution des titres musicaux. Concrètement, les utilisateurs ne paieraient que ce qu'ils écoutent et les artistes seraient rémunérés en fonction du nombre d’écoutes réelles. Cela peut tout à fait être transposé au streaming de vidéo ou autres.



