Quand l'expertise est synonyme d'expérience

Snom, l'un des cofondateurs des télécommunications modernes, fête son 25ème anniversaire



Pour de nombreuses entreprises, l'évolution rapide du cadre de travail et de vie au cours des deux dernières années révèle à quel point les temps changent. Toutefois, si l'on examine les événements de 1997, on constate que l'histoire évolue en fait de plus en plus rapidement. Bien entendu, cela s'applique particulièrement à tous les domaines de l'informatique et donc également à l'entreprise Snom Technology GmbH.



« Lorsque nous avons commencé à réfléchir à l'anniversaire de notre entreprise, nous sommes finalement arrivés à la conclusion que 25 ans dans le domaine de l'informatique équivalent à environ 2 500 ans dans le reste de l'évolution », sourit Heike Cantzler, responsable du marketing et des relations publiques chez Snom. « Si l'on considère que le premier smartphone de Nokia, le Communicator, qui pesait près de 0,5 kg, venait tout juste d'arriver sur le marché en 1997 et que la première console de jeux Nintendo, très encombrante, était considérée comme la dernière nouveauté, les évolutions des quelques années qui suivirent sont incroyables ! »



Avec son fondateur, Christian Stredicke, la start-up berlinoise s'est d'abord lancée dans une direction complètement différente, en développant un « scanning nearfield optical microscope » compétitif (abrégé en « Snom »). On ne sait plus aujourd'hui si cet objectif a échoué en raison des coûts matériels importants des microscopes ou de la fascination croissante des fondateurs pour le support totalement nouveau qu'est la téléphonie IP. Ce qui est certain, c'est que Snom a conservé son nom malgré la réinterprétation du produit et qu'à partir de 1997, elle est devenue partie intégrante de la communauté de développement des SIP (« Session Initiation Protocol ») et du premier codec mondial pour la transmission de la voix - le tout en open source et, bien sûr, gratuitement pour tous.



Rien de tout cela ne semble économiquement très rentable. Pourtant, c'est précisément cette start-up berlinoise qui a lancé le premier téléphone IP commercialisé au monde, le snom 100, en 2001, faisant de la société un pionnier du secteur. Depuis, elle a atteint de nouveaux sommets, comme le prouve le nombre élevé de brevés et de récompenses qui lui ont été décernés dans le monde entier. « Ce qui a suivi a été une période merveilleuse, mais aussi très difficile », selon M. Cantzler. « Très orientée vers l'international, très célèbre et presque sans argent, on attendait de la persévérance de la part de toutes les personnes impliquées ! Mais en fait, les collaborateurs qui faisaient déjà partie de l'équipe Snom à l'époque travaillent toujours ici» Le véritable succès a commencé en 2005/2006. Bien que la téléphonie IP soit encore considérée comme exotique par beaucoup, la technologie et la compréhension de la VoIP ont prévalu. Des succursales ont ensuite été créées dans toute l'Europe et aux États-Unis, ce qui a permis de développer une perspective internationale, à laquelle Snom reste fidèle aujourd'hui.



De nombreux développements s'en sont suivis parallèlement à la recherche permanente d'innovations. « De notre propre système téléphonique (un échec), à la connexion à des systèmes tiers pour la gestion des bâtiments (très réussie en tant que solution de niche), en passant par le développement de téléphones DECT-over-IP de haute qualité et basés sur des normes ouvertes (extrêmement réussie), nous avons vraiment essayé beaucoup de choses», révèle M. Canzler. « Il a toujours été important pour nous de ne pas quitter le chemin actuel, mais d'essayer différentes possibilités. Le fait que l'une ou l'autre de nos initiatives n'ait pas eu autant de succès en fait partie. Comme le dit le dicton, on apprend de ses erreurs ! »



Cette expérience a certainement inclus le fait qu'il faut disposer de plus de capitaux pour réaliser nos idéaux. Depuis 2016, Snom fait donc partie du groupe VTech, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux du secteur DECT. Après avoir changé 4 fois de CEO en deux ans, et connu quelques turbulences, Snom a recruté Gernot Sagl en tant que PDG pour conduire sa stratégie de développement à l’international et travailler en proximité avec la maison mère. « Si quelqu'un en 2016 m'avait dit que je serais encore heureux de diriger Snom en 2022, je l'aurais au moins interrogé », déclare M. Sagl. « Mais Snom est agile et nous nous trouvons dans un cercle d’innovation constant. Ainsi, six ans ont passé et je suis fiers de poursuivre l’aventure! »



Chez VTech, Snom est considéré comme le spécialiste dans le domaine de la propriété intellectuelle et a donc carte blanche pour le développement. Par conséquent, la demande de casques et de solutions de conférence avec la montée en puissance du travail hybride a pu être satisfaite bien plus rapidement qu'une entreprise de taille moyenne n'aurait pu le faire en cette période. Dans le même temps, Snom bénéficie d'un soutien pour penser et faire des recherches dans d'autres dimensions. « Cependant, la taille du groupe ne nous empêche pas d'être Snom. L'entreprise qui, en collaboration avec ses partenaires et ses clients, explore les besoins et les souhaits en matière de communication pour l'avenir et s'efforce d'apporter les offres les plus abouties possibles sur le marché - parfois même sur mesure. Cela ne nous rend peut-être pas toujours rapides, mais certainement beaucoup plus fiables - et même après 25 ans, nous sommes toujours curieux par rapport à l'avenir et à ce qu'il nous apportera ! »



Heike Cantzler

Depuis plus de dix ans, Heike Cantzler travaille au service marketing et presse de Snom Technology ; elle se souvient de l'histoire mouvementée de l'entreprise, mais montre une certaine curiosité par rapport à l'avenir de la communication.



Gernot Sagl

Gernot Sagl est né en Carinthie, Autriche, mais vit à Berlin depuis de nombreuses années. Il possède une vaste expérience en matière de management à l’international et, avant d'être nommé PDG de Snom, il a été pendant sept ans directeur financier du célèbre éditeur de logiciels Betasystems.



À propos de Snom

Avec plus de 10 millions d'appareils installés et des bureaux implantés au Benelux, en Angleterre, en France, en Italie, en Russie, en Espagne et en Afrique du Sud, Snom Technology est un fabricant mondialement reconnu de solutions de télécommunications IP pour les professionnels. Fondée en 1997 et faisant partie du groupe VTech depuis 2016, l'entreprise continue de concevoir et de développer ses produits à Berlin et accorde une grande importance à la qualité et à la sécurité. Grâce à ses 25 ans d'expérience et à sa forte capacité d'innovation, Snom parvient à faire face à la nouvelle réalité de la mobilité et à la numérisation croissante au travers de technologies de pointe qui répondent parfaitement à tous les besoins et environnements de communication.

Le réseau de vente mondial de l'entreprise comprend de nombreux distributeurs renommés et plus de 10 000 revendeurs spécialisés. Ils bénéficient d'un programme de partenariat dédié ainsi que de services d'assistance personnalisés à distance et sur site qui, outre une technologie de pointe, contribuent à l'excellente réputation internationale de Snom.



