Qu'est-ce que le Spread en Bourse ?

Qu'est-ce qu'un spread ? C'est une question que l'on se pose forcément à un moment ou à un autre quand on apprend le trading.Le spread représente l'écart entre le prix de l'offre (bid) et le prix de la demande (ask), ou plus concrètement entre le prix d'achat et le prix de vente d'un titre.Les spreads sont un des éléments de rémunération des courtiers en bourse, avec les commissions et les frais swap. Les spreads sont le plus souvent encaissés à l'ouverture des positions, ce qui vous permet de connaître les spreads pratiqués par votre broker.Le spread s’exprime en pips ou en points.Plus spécifiquement, la question se pose également par les traders Forex : Qu'est-ce qu'un spread en Forex ?La définition du spread est la même pour un Forex spread, ou FX spread. Sur le marché des devises, le pip, ou point, correspond au quatrième chiffre après la virgule d’un taux de change.Par exemple, sur une paire EUR/USD cotée à 1,1234/1,1235, la différence entre l'offre et la demande est de 0,0001. Le spread EUR USD est donc de 1 pip, ou 1 point.Les Forex spreads les plus bas sont en général ceux de la paire EUR USD car c'est la paire la plus échangée.Une fois compris ce que sont au trading spread et pip, il est plutôt facile de calculer le spread.Reprenons notre exemple de spread EUR USD. Si la paire EUR/USD cote à 1,1200/1,1201, alors on a :Spread EUR USD = 1,1201 - 1,1200 = 0,0001 = 1 pipLa valeur du spread dépend de la taille du contrat et de la valeur du point par contrat.Sur le Forex, la valeur du point par contrat est de 10 unités de la deuxième devise. Sur l'EUR USD, la valeur du point est de 10 dollars.Donc, si le spread EUR USD est de 0.8 points et que la taille de votre contrat est de 1 lot, alors le spread est de 8 dollars. Pour un contrat de 10 lots, le spread EUR USD sera de 80 dollars.S’il est important pour tout investissement, quelque soit le marché, de connaître les spreads pratiqués, cela devient capital pour les traders à court terme.Le swing trader qui suit une stratégie à moyen ou long terme sera en effet moins impacté par le spread que le day trader ou le scalper.D’une manière générale, il convient tout particulièrement pour le scalper de bien choisir son broker en veillant au spread bourse qu'il applique, à ce qu'il soit bien sûr régulé par l' AMF ou la FCA et à ce qu'il autorise évidemment le scalping.Concrètement, les spreads sont visibles sur votre plateforme de trading, par exemple MetaTrader 4.Le spread est représenté sur le graphique par deux lignes :● une ligne rouge qui est la ligne ask,● une autre ligne qui matérialise la cotation actuelle.La différence de taille entre ces deux lignes indique visuellement le spread.Une autre façon de connaître le spread sur MetaTrader est d'utiliser l'indicateur MT4 Spread. Cet outil est disponible via le plugin MetaTrader Édition Suprême. Grâce à l'indicateur MT4 Spread, vous avez accès aux informations suivantes :● L'écart maximum,● L'écart minimum,● L'écart moyen par période de temps.Le spread c'est quoi ? Vous êtes maintenant en mesure de répondre à cette question et surtout de prendre en compte les spreads systématiquement dans vos décisions de trading. Vous êtes ainsi armé pour mieux décider quand entrer en position et quand fermer vos ordres.