Qu'est-ce que DENT crypto ? DENT est la bourse mondiale des données mobiles.





Buts et objectifs DENT crypto



DENT a pour mission de libérer les données mobiles en aidant les gens à éviter des frais d'itinérance coûteux. De plus, il vous permet de monétiser vos données inutilisées qui retournent à l'opérateur mobile dès que votre forfait expire.



La plateforme Dent est construite sur la blockchain Ethereum et possède un coin natif ERC-20, le coin DENT. Les forfaits de données mobiles se présentent sous la forme de contrats intelligents. L'application mobile DENT est déjà disponible pour les appareils mobiles iOS et Android et compte plus de 7 millions d'utilisateurs dans le monde.



Le réseau peer-to-peer de DENT change la donne parmi les entreprises de télécommunications existantes. Il change la donne de trois façons :



1. Il élimine tous les coûts existants de l'itinérance des données dus à des configurations de routage exorbitantes entre les telcos.



2. Les particuliers et les telcos peuvent utiliser DENT pour échanger des données mobiles, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle économie de partage des données plus inclusive.



3. Les particuliers et les dispositifs IoT peuvent automatiser le processus d'achat en utilisant l'échange DENT et obtenir les meilleures offres dans la région.



Quel est le problème que DENT crypto tente de résoudre ?



Selon Cisco, le trafic mobile mondial valait plus de 32 milliards de dollars en 2017 et ne cesse de croître. La plupart des utilisateurs de telco sont piégés par leurs options de données. Quel que soit le forfait de données que vous achetez, il expire dans un mois ou deux. Pendant ce temps, la plupart des utilisateurs finissent par sous-utiliser ou surutiliser leurs plans de données.



Les développeurs de DENT ont ressenti le besoin de libérer les données mobiles en permettant aux utilisateurs d'acheter, de monétiser et de dépenser leurs données comme ils le souhaitent. Cette vision innovante a créé un tout nouveau marché de 4,8 milliards de dollars en apportant la flexibilité nécessaire à l'utilisation et aux plans de données mobiles.



L'équipe DENT crypto



Le projet DENT est développé par Dent Wireless Limited. Tero Katajainen a fondé l'entreprise en 2014. Les autres cofondateurs Mikko Linnamaki et Andreas Vollmer ont rejoint l'entreprise au milieu de l'année 2017.



Tero Katajainen est le PDG de l'entreprise et le cerveau de toute la technologie de DENT. Auparavant, il a cofondé plusieurs startups Internet et est également titulaire d'un Master of Science en génie électrique. Mikko Linnamaki est un entrepreneur en série et un cofondateur de DOVECOT. Andreas Vollmer a plus de 12 ans d'expérience dans le développement d'applications mobiles.



Les autres personnalités de Dent Wireless sont Henrik Erkkonen, directeur technique, Ramon Greep, vice-président des opérations télécom, Michael Wirth, directeur des systèmes de paiement, et Ville Sundell, expert en contrats intelligents. DENT est basée à Hong Kong, mais elle a également un bureau à Singapour.



Comment fonctionne DENT crypto ?







Fondamentalement, DENT ne pourrait pas fonctionner sans une large base de consommateurs. Vous savez peut-être que le secteur des télécommunications est extrêmement compétitif. Aucune entreprise de télécommunications innovante ne peut se permettre de laisser passer l'occasion d'atteindre davantage de clients. Par conséquent, les clients eux-mêmes sont la force motrice pour attirer les télécoms dans l'écosystème DENT. Plus le nombre d'utilisateurs de DENT est élevé, plus la plateforme est lucrative pour les fournisseurs de services. En outre, chaque opérateur participant au marché DENT a la possibilité de traiter directement avec les clients de ses concurrents. Une liste complète des opérateurs soutenus est disponible ici.



La bourse DENT est l'élément clé de l'écosystème DENT. Il s'agit essentiellement d'une plateforme d'échange semblable à une bourse, un marché des changes et d'autres marchés similaires. Ici, les utilisateurs et les opérateurs tiers se rencontrent et concluent des transactions à l'aide de la blockchain Ethereum. La bourse comporte sept composantes : le dépôt d'instruments, les données de tarification, la gestion de portefeuille, les algorithmes des teneurs de marché, la gestion des ordres, l'exécution des ordres et le parachain de DENT Exchange.



Les applications Web et mobile de DENT permettent aux participants au marché de voir le carnet d'ordres, de passer des ordres, de consulter l'historique des prix, les flux de cotations, la profondeur du marché et d'autres informations commerciales pertinentes. L'application mobile n'est qu'une version simplifiée de l'application web.



Les contrats intelligents Ethereum exécutent les transferts de DENT en fonction des événements qui se produisent sur le marché.



Les opérateurs virtuels ou les opérateurs télécoms font office de teneurs de marché. Ils fournissent différents paquets de données aux utilisateurs de DENT. Ils sont également les passerelles de paiement pour les offres conventionnelles de packs de données Premium-SMS/USSD.



Un tel système permet à DENT de faciliter trois types de transactions :

- Les transactions de données d'utilisateur à utilisateur.

- Transfert de paquets de données internationaux P2P dans les situations d'itinérance.

- Les offres initiales de données (IDO) par les opérateurs télécoms.

- Les revenus de DENT proviennent des frais via le spread et les commissions de traitement des IDOs.



Qu'est-ce que la crypto-monnaie DENT ?



DENT (à ne pas confondre avec le Dentacoin (DCN)) est un coin ERC-20 et la monnaie native du marché DENT. Il peut être utilisé pour payer ou se faire payer des forfaits de données mobiles ou échangé en fiat en utilisant l'un des échanges de crypto-monnaies.



L'offre actuelle en circulation de DENT est de 17 241 387 101. L'offre totale sera de 100.000.000.000 DENT. Selon Mikko Linnamaki, un nombre aussi élevé de coins DENT est nécessaire si l'entreprise devient mondiale et compte de nombreux utilisateurs actifs. Selon ses propres mots :



"Si seulement 20 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles rechargent leurs téléphones avec 1000 DENT's par mois, nous avons besoin de 20 milliards de DENT's / Mois.''



Peut-on extraire des DENT crypto ?



Les coins DENT sont pré-minés et ne peuvent donc pas être minés.



Où acheter ou vendre des DENT ?



En janvier 2018, les DENT peuvent être échangés sur :

- Binance, KuCoin, LATOKEN, Lykke Exchange (apparié avec BTC, ETH).

- Cashierest, CoinZest (apparié avec BTC, ETH, KRW).

- Vebitcoin, CoinBene, BITBOX (apparié avec BTC).

- HitBTC, Fatbtc, IDEX, DDEX, Allbit (appariés avec ETH).

- Coinrail (apparié avec BTC, KRW).

- Bitbns, WazirX (apparié avec INR).

- Liquid (apparié avec BTC, ETH, QASH).

- FCoin (apparié avec ETH, USDT).

- CPDAX (apparié avec KRW).

- Radar Relay (apparié avec WETH).



Où stocker les DENT crypto ?



Les DENT peuvent être stockés en toute sécurité dans n'importe quel portefeuille ERC-20. Les options les plus populaires sont Ledger Nano S, MyEtherWallet ou Metamask. Les coins DENT peuvent également être utilisés et stockés en utilisant l'application DENT.



Actualités et progrès de DENT crypto



En janvier 2019, DENT est déjà une plateforme mondiale d'échange de données mobiles avec plus de 7 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Ensuite, l'entreprise cherche à devenir le premier telco mondial.



L'entreprise a prouvé qu'elle était un service ambitieux et digne de confiance. Elle a lancé avec succès son application iOS en décembre 2017, suivie par la sortie de l'application Android en 2018. En décembre 2018, Dent a également lancé le Dent Exchange, une application web permettant aux utilisateurs et aux telcos d'échanger des données à l'aide de cryptocurrencies et de fiats. Actuellement, elle fonctionne dans 28 pays et ce n'est pas fini. Les 5 marchés où Dent est le plus utilisé sont l'Indonésie, le Bangladesh, les Philippines, le Kenya et le Myanmar.



Pour 2019, Dent prévoit d'ajouter les appels vocaux et les marchés mondiaux de SMS pour devenir une véritable "World Telco". D'autres étapes importantes pour 2019 comprennent le service d'appel vidéo et le fait d'avoir plus de 15 millions d'utilisateurs actifs dans plus de 70 pays à la fin du deuxième trimestre.

Elle permet aux utilisateurs de smartphones de vendre, d'acheter et de donner leurs données mobiles excédentaires comme n'importe quelle autre marchandise. Cet article a été réalisé avec le soutien du projet " casino enligne online ; et personnellement par l'auteur Olivia Martinez.DENT a pour mission de libérer les données mobiles en aidant les gens à éviter des frais d'itinérance coûteux. De plus, il vous permet de monétiser vos données inutilisées qui retournent à l'opérateur mobile dès que votre forfait expire.La plateforme Dent est construite sur la blockchain Ethereum et possède un coin natif ERC-20, le coin DENT. Les forfaits de données mobiles se présentent sous la forme de contrats intelligents. L'application mobile DENT est déjà disponible pour les appareils mobiles iOS et Android et compte plus de 7 millions d'utilisateurs dans le monde.Le réseau peer-to-peer de DENT change la donne parmi les entreprises de télécommunications existantes. Il change la donne de trois façons :1. Il élimine tous les coûts existants de l'itinérance des données dus à des configurations de routage exorbitantes entre les telcos.2. Les particuliers et les telcos peuvent utiliser DENT pour échanger des données mobiles, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle économie de partage des données plus inclusive.3. Les particuliers et les dispositifs IoT peuvent automatiser le processus d'achat en utilisant l'échange DENT et obtenir les meilleures offres dans la région.Selon Cisco, le trafic mobile mondial valait plus de 32 milliards de dollars en 2017 et ne cesse de croître. La plupart des utilisateurs de telco sont piégés par leurs options de données. Quel que soit le forfait de données que vous achetez, il expire dans un mois ou deux. Pendant ce temps, la plupart des utilisateurs finissent par sous-utiliser ou surutiliser leurs plans de données.Les développeurs de DENT ont ressenti le besoin de libérer les données mobiles en permettant aux utilisateurs d'acheter, de monétiser et de dépenser leurs données comme ils le souhaitent. Cette vision innovante a créé un tout nouveau marché de 4,8 milliards de dollars en apportant la flexibilité nécessaire à l'utilisation et aux plans de données mobiles.Le projet DENT est développé par Dent Wireless Limited. Tero Katajainen a fondé l'entreprise en 2014. Les autres cofondateurs Mikko Linnamaki et Andreas Vollmer ont rejoint l'entreprise au milieu de l'année 2017.Tero Katajainen est le PDG de l'entreprise et le cerveau de toute la technologie de DENT. Auparavant, il a cofondé plusieurs startups Internet et est également titulaire d'un Master of Science en génie électrique. Mikko Linnamaki est un entrepreneur en série et un cofondateur de DOVECOT. Andreas Vollmer a plus de 12 ans d'expérience dans le développement d'applications mobiles.Les autres personnalités de Dent Wireless sont Henrik Erkkonen, directeur technique, Ramon Greep, vice-président des opérations télécom, Michael Wirth, directeur des systèmes de paiement, et Ville Sundell, expert en contrats intelligents. DENT est basée à Hong Kong, mais elle a également un bureau à Singapour. DENT se compose de diverses technologies de pointe qui s'associent pour permettre aux utilisateurs d'échanger des données mobiles. Les principaux composants sont la bourse DENT, les contrats intelligents Ethereum, une application mobile, une application Web et des opérateurs virtuels.Fondamentalement, DENT ne pourrait pas fonctionner sans une large base de consommateurs. Vous savez peut-être que le secteur des télécommunications est extrêmement compétitif. Aucune entreprise de télécommunications innovante ne peut se permettre de laisser passer l'occasion d'atteindre davantage de clients. Par conséquent, les clients eux-mêmes sont la force motrice pour attirer les télécoms dans l'écosystème DENT. Plus le nombre d'utilisateurs de DENT est élevé, plus la plateforme est lucrative pour les fournisseurs de services. En outre, chaque opérateur participant au marché DENT a la possibilité de traiter directement avec les clients de ses concurrents. Une liste complète des opérateurs soutenus est disponible ici.La bourse DENT est l'élément clé de l'écosystème DENT. Il s'agit essentiellement d'une plateforme d'échange semblable à une bourse, un marché des changes et d'autres marchés similaires. Ici, les utilisateurs et les opérateurs tiers se rencontrent et concluent des transactions à l'aide de la blockchain Ethereum. La bourse comporte sept composantes : le dépôt d'instruments, les données de tarification, la gestion de portefeuille, les algorithmes des teneurs de marché, la gestion des ordres, l'exécution des ordres et le parachain de DENT Exchange.Les applications Web et mobile de DENT permettent aux participants au marché de voir le carnet d'ordres, de passer des ordres, de consulter l'historique des prix, les flux de cotations, la profondeur du marché et d'autres informations commerciales pertinentes. L'application mobile n'est qu'une version simplifiée de l'application web.Les contrats intelligents Ethereum exécutent les transferts de DENT en fonction des événements qui se produisent sur le marché.Les opérateurs virtuels ou les opérateurs télécoms font office de teneurs de marché. Ils fournissent différents paquets de données aux utilisateurs de DENT. Ils sont également les passerelles de paiement pour les offres conventionnelles de packs de données Premium-SMS/USSD.Un tel système permet à DENT de faciliter trois types de transactions :- Les transactions de données d'utilisateur à utilisateur.- Transfert de paquets de données internationaux P2P dans les situations d'itinérance.- Les offres initiales de données (IDO) par les opérateurs télécoms.- Les revenus de DENT proviennent des frais via le spread et les commissions de traitement des IDOs.DENT (à ne pas confondre avec le Dentacoin (DCN)) est un coin ERC-20 et la monnaie native du marché DENT. Il peut être utilisé pour payer ou se faire payer des forfaits de données mobiles ou échangé en fiat en utilisant l'un des échanges de crypto-monnaies.L'offre actuelle en circulation de DENT est de 17 241 387 101. L'offre totale sera de 100.000.000.000 DENT. Selon Mikko Linnamaki, un nombre aussi élevé de coins DENT est nécessaire si l'entreprise devient mondiale et compte de nombreux utilisateurs actifs. Selon ses propres mots :"Si seulement 20 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles rechargent leurs téléphones avec 1000 DENT's par mois, nous avons besoin de 20 milliards de DENT's / Mois.''Les coins DENT sont pré-minés et ne peuvent donc pas être minés.En janvier 2018, les DENT peuvent être échangés sur :- Binance, KuCoin, LATOKEN, Lykke Exchange (apparié avec BTC, ETH).- Cashierest, CoinZest (apparié avec BTC, ETH, KRW).- Vebitcoin, CoinBene, BITBOX (apparié avec BTC).- HitBTC, Fatbtc, IDEX, DDEX, Allbit (appariés avec ETH).- Coinrail (apparié avec BTC, KRW).- Bitbns, WazirX (apparié avec INR).- Liquid (apparié avec BTC, ETH, QASH).- FCoin (apparié avec ETH, USDT).- CPDAX (apparié avec KRW).- Radar Relay (apparié avec WETH).Les DENT peuvent être stockés en toute sécurité dans n'importe quel portefeuille ERC-20. Les options les plus populaires sont Ledger Nano S, MyEtherWallet ou Metamask. Les coins DENT peuvent également être utilisés et stockés en utilisant l'application DENT.En janvier 2019, DENT est déjà une plateforme mondiale d'échange de données mobiles avec plus de 7 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Ensuite, l'entreprise cherche à devenir le premier telco mondial.L'entreprise a prouvé qu'elle était un service ambitieux et digne de confiance. Elle a lancé avec succès son application iOS en décembre 2017, suivie par la sortie de l'application Android en 2018. En décembre 2018, Dent a également lancé le Dent Exchange, une application web permettant aux utilisateurs et aux telcos d'échanger des données à l'aide de cryptocurrencies et de fiats. Actuellement, elle fonctionne dans 28 pays et ce n'est pas fini. Les 5 marchés où Dent est le plus utilisé sont l'Indonésie, le Bangladesh, les Philippines, le Kenya et le Myanmar.Pour 2019, Dent prévoit d'ajouter les appels vocaux et les marchés mondiaux de SMS pour devenir une véritable "World Telco". D'autres étapes importantes pour 2019 comprennent le service d'appel vidéo et le fait d'avoir plus de 15 millions d'utilisateurs actifs dans plus de 70 pays à la fin du deuxième trimestre.









Articles similaires < > Blockpass and Crypto.com Partner to Expand Reach and Build Identity NFT System OSIS : annonce de la plate-forme d’échange cryptographique Web3 ETH-BTC: Northern Data Operations and Financial Update for February 2022