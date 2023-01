Qonto poursuit l'intégration de Penta pour servir ses clients actuels et futurs

• L'intégration de Penta sera achevée d'ici fin 2023, avec une transition progressive des clients de Penta vers la plateforme Qonto.

• La feuille de route pour l'intégration de Penta conduit à l’unification de l’équipe, de la plateforme et de la marque.

• La réussite de l'intégration en Allemagne constitue une étape importante vers la rentabilité pour Qonto.

• Cette intégration renforce la position de Qonto comme leader européen de la gestion financière des entreprises.



Cette annonce vient marquer l'anniversaire de la levée de fonds record de Qonto, annoncée en janvier 2022. Alexandre Prot, co-fondateur et CEO de Qonto, commente : “L'Allemagne a été le marché sur lequel Qonto a connu sa plus forte croissance en 2021 et 2022, et nous allons continuer sur cette lancée en 2023. L'union de Qonto avec Penta constitue le signal de départ d'une nouvelle ère de consolidation dans le secteur européen des fintechs. En intégrant Penta, nous combinons les forces des deux entreprises afin de renforcer la position de Qonto comme leader de la gestion financière des entreprises, que les PME et les indépendants européens attendent et dont ils ont besoin.”



Une seule équipe : les collaborateurs de Penta intègrent l'équipe de Qonto



À la suite de l’opération et pour soutenir ses fortes ambitions de croissance à travers l'Europe, Qonto a désormais achevé l'intégration des collaborateurs Penta au sein de son équipe. Leur connaissance du marché allemand et de ses clients permettra de renforcer la stratégie existante de Qonto en Allemagne. Depuis octobre 2022, les activités de Qonto en Allemagne sont dirigées par Lukas Zörner, l'un des cofondateurs de Penta et nouveau VP Allemagne de Qonto.



Une seule plateforme : l’intégration de tous les clients de Penta sur la plateforme de Qonto sera effective d'ici fin 2023



L’ensemble des clients actuels de Penta sera progressivement invité à transférer leurs comptes vers Qonto et à bénéficier de l’intégralité de ses solutions de gestion financière pour les entreprises. Ce transfert devrait être effectif pour tous les clients de Penta d'ici fin 2023. En tant qu'établissement de paiement réglementé, Qonto est autorisé et supervisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) française, et dispose de son propre système bancaire centralisé depuis 2019. En Allemagne, Qonto opère sous la supervision conjointe de la BaFin (autorité fédérale de surveillance financière) et de l'ACPR.



Lukas Zörner précise : “Nous offrons un support client dédié, 7 jours sur 7, et un flux continu pour le transfert des comptes, de sorte que les changements seront réduits au minimum pour les clients de Penta. Les clients qui passent chez Qonto continueront à avoir accès aux fonctionnalités qu'ils connaissent et apprécient. Ils auront également accès aux produits et services exceptionnels de Qonto, notamment la facturation client, la facturation fournisseur et la fonctionnalité Instant SEPA. Grâce à cette offre améliorée, nous pourrons encore mieux répondre aux frustrations des clients et satisfaire tous leurs besoins en matière de services financiers aux entreprises sur une seule et même plateforme.”



Une seule marque : Qonto va opérer exclusivement sous sa propre marque sur tous les marchés



À compter d'aujourd'hui, Penta sera connu sous le nom de "Penta by Qonto". À moyen terme, Qonto opérera exclusivement sous la marque Qonto en Allemagne, comme sur tous ses marchés européens.



Construire le champion européen de la gestion financière numérique des entreprises



Tous les clients bénéficieront des forces combinées des deux entreprises, qui vont bien au-delà de ceux du simple compte bancaire professionnel. Qonto propose déjà un produit et des services de gestion financière “tout-en-un” qui répondent aux besoins financiers des petites et moyennes entreprises européennes. Grâce à Qonto, les PME et les indépendants peuvent gérer facilement au quotidien les finances de leur entreprise, qu'il s'agisse de services bancaires courants, de financement, de comptabilité ou de gestion des dépenses.



Avec Penta, Qonto devient le champion européen de la gestion financière des entreprises, au service de plus de 350 000 PME et indépendants en Europe.



À propos de Qonto

Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage. Lancé en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto sert plus de 350 000 clients dans 4 pays (France, Allemagne, Espagne, et Italie) et emploie plus de 1 000 talents à Paris, Berlin, Barcelone, Milan et Belgrade.

Depuis sa création, Qonto a levé un total de 622 millions d'euros auprès de Valar, Alven, la Banque européenne d'investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds et Gaingels pour soutenir ses ambitions de croissance mondiale. En juillet 2022, Qonto s'est associé à la fintech allemande Penta pour devenir le leader du marché en Allemagne.