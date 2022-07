Qonto partage ses constats sur les habitudes de paiement des PME et des indépendants Qonto, leader européen de la gestion financière des entreprises, publie aujourd'hui des insights sur les habitudes de paiement de ses plus de 250 000 clients à travers la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Les données relevées montrent que l'utilisation de la carte par les PME et les indépendants européens a considérablement augmenté entre 2021 et 2022. Les paiements virtuels sont également en hausse - même dans des secteurs plus traditionnels, comme la construction. Cependant, la grande majorité des paiements inter-entreprises sont encore traités hors ligne.



L'utilisation des cartes par les entrepreneurs européens a augmenté au premier trimestre 2022

Le volume moyen des paiements par carte (virtuelles et physiques) par organisation a augmenté de +10,8% depuis 2021 sur tous les marchés. En France, l'utilisation de la carte a augmenté de 10%, tandis qu'en Allemagne, un pays connu pour son recours notable à l'argent liquide, Qonto a pu enregistrer une hausse de +17,8% des paiements par carte. Les pays d'Europe du Sud ont de leur côté connu une augmentation impressionnante de l'utilisation des cartes, avec 26,5 % pour l'Italie et +55,7 % pour l'Espagne.



L'utilisation des cartes virtuelles est en plein essor dans le sud de l'Europe



L'essor mondial des paiements virtuels est également devenu une réalité pour les entrepreneurs européens. En particulier dans le sud de l'Europe, les cartes virtuelles sont largement adoptées : l'Espagne est ainsi le champion incontesté des paiements virtuels avec une augmentation de 114,9%. Suivie de près par les entrepreneurs italiens avec une hausse de 28,1% entre 2021 et 2022.



L'utilisation de la carte physique reste forte



Si les paiements virtuels sont de plus en plus adoptés par les PME et les indépendants en Europe, les cartes physiques restent de loin le mode de paiement préféré des clients de Qonto. En effet, elles ont principalement été utilisées sur les quatre marchés, avec 92,5 % de toutes les transactions au T1 2022 (contre 90,3 % au T1 2021).



La logistique et la construction adoptent progressivement les paiements virtuels



Dans le secteur de la construction, les transactions par carte virtuelle ont augmenté de 71,6 % entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. De même, les sociétés opérant dans le transport et le logistique, ont connu une forte augmentation de l'utilisation des paiements virtuels avec une hausse de 50,4%.



Globalement, les PME et les indépendants européens paient hors ligne



Les entreprises opérant dans des secteurs traditionnels sont plus susceptibles de payer hors ligne : en 2022, les entreprises de construction ont par exemple effectué plus de 90% de leurs achats hors ligne. Dans le secteur du transport et de la logistique, 88,7 % des transactions sont traitées hors ligne. Les secteurs finance/assurance, et de l'information et de la communication, sont pour leur part à la pointe sur les paiements en ligne, avec respectivement 67 % et 50 % de transactions traitées en 2022.



Albertine Lecointe, VP Stratégie de Qonto, commente : “Les habitudes de paiement des entrepreneurs européens sont de plus en plus consuméristes : l'utilisation de la carte est devenue une norme et les paiements mobiles sont de plus en plus adoptés. La banque de détail a établi une norme en termes d'attentes en matière de produits et de modes d'utilisation. Notre objectif est d'offrir à chacun de nos clients une expérience de paiement adaptée à ses besoins. Nous proposons une large gamme de cartes pour chaque type d'activité ou de secteur. De l'offre la plus simple à l'expérience premium complète avec notre carte métal X, en gardant à l'esprit notre ADN principal : permettre à nos clients de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour leur activité.”



Une offre de cartes sur mesure pour chaque besoin



Pour répondre aux différents besoins en constante évolution de ses clients, Qonto propose six cartes professionnelles distinctes avec Mastercard. Toutes les cartes sont compatibles avec Apple Pay et Google Pay :



Cartes physiques :

• One Card - incluse dans tous les plans Qonto, jusqu'à 20 000 € de dépenses et 1 000 € de retrait par mois, 2 % des frais de change en dehors de la zone UE.

• Carte Plus - 6 € HT/mois, jusqu'à 40 000 € de dépenses et 2 000 € de retraits par mois, 1 % des frais de change en dehors de la zone UE.

• Carte Metal X - 20 € HT/mois, jusqu'à 60 000 € de dépenses et 3 000 € de retraits par mois, pas de frais de change en dehors de la zone UE.

Cartes virtuelles :

• Carte virtuelle - gratuite à partir du plan Smart, jusqu'à 20 000 € de dépenses, 2 % de frais de change en dehors de la zone UE.

• Carte Flash - carte virtuelle temporaire pour des dépenses spécifiques, gratuite à partir d'un plan d'affaires, jusqu'à 20 000 € de dépenses, 2 % de frais de change en dehors de la zone UE.

Cartes physiques ou virtuelles :

• Carte carburant - gratuite à 20 € HT (selon la carte choisie), jusqu'à 60 000 € d'achats.



Méthodologie

Le recueil des données par Qonto a été réalisé entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022, auprès de 250 000 clients en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. La classification des secteurs est basée sur les valeurs de la classification NACE d'Eurostat.



À propos de Qonto

Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage.

Lancée en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto sert plus de 250 000 clients dans 4 pays (France, Allemagne, Espagne, et Italie) et emploie plus de 600 talents à Paris, Berlin, Barcelone et Milan. Depuis sa création, Qonto a levé un total de 622 millions d'euros auprès de Valar, Alven, la Banque européenne d'investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds et Gaingels pour soutenir ses ambitions de croissance mondiale.

Depuis 2021, Qonto figure dans l’indice Next40, qui rassemble les 40 scale-up les plus prometteuses en France avec le potentiel de devenir un leader mondial.



