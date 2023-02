Qonto lance une plateforme dédiée aux besoins de financement des PME françaises

• L'objectif est de permettre aux clients de Qonto d'accéder à des offres de financement dans un contexte économique difficile.

• Ces offres de financement des partenaires de Qonto sont directement accessibles via l'application Qonto.

• En complément du partenaire financier historique de Qonto, October, trois nouveaux partenaires sont intégrés à la plateforme : Defacto, Karmen et Silvr.

• Ce lancement constitue une nouvelle étape pour faire de Qonto la solution de gestion financière tout-en-un pour les entreprises.



Un climat difficile à l’origine d’un besoin croissant de financement



Le début de l'année 2023 s’avère particulièrement difficile pour les PME : inflation, pression sur les salaires, flambée des coûts de l’énergie... Qonto a pour priorité d’offrir le meilleur service à ses clients et faire tout son possible pour répondre à l'évolution de leurs besoins et demandes. Avec ce lancement, l'entreprise répond donc à la demande croissante de ses clients en matière de financement.



Transparentes, simples et sécurisées : des offres de financement sur mesure directement accessibles via l'application Qonto



À partir d'aujourd'hui, les clients de Qonto en France peuvent effectuer leur demande dans la section "financements" de l'application Qonto. Ils peuvent parcourir les offres des partenaires de financement minutieusement sélectionnées par Qonto pour répondre à leurs besoins. Qonto fournit une autorisation sécurisée au partenaire choisi, pour accéder aux informations du compte du client, et qu'il puisse traiter directement et rapidement sa demande de financement. Si la demande est approuvée, les fonds apparaissent directement sur le compte Qonto. Les clients n'ont donc pas seulement accès à davantage d'offres de financement, mais ils gagnent aussi du temps grâce à un processus fluide, rapide, et avec moins de paperasse administrative.



Quatre partenaires pour une offre de financement complète



Les besoins de financement des clients de Qonto sont variés. Pour répondre à ces différents besoins, Qonto a sélectionné et intégré des partenaires aux offres complémentaires, afin de répondre aux besoins de financement de la grande majorité de ses clients : Defacto, Karmen, October et Silvr.



Grâce à ces différentes offres partenaires, les clients de Qonto en France peuvent désormais accéder à différents types d'offres de financement, avec une flexibilité en termes de montant et de délais de remboursement.

• Types de financement : prêts ; financements court termes et financement basé sur les revenus ;

• Montant : de 500 euros à 20 millions d'euros ;

• Périodes de remboursement : jusqu’à 24 mois ;

• Taux d'intérêt : pour certains partenaires à partir de 0,05% par jour, jusqu'à 12% par an pour d'autres.



Albertine Lecointe, VP Strategy de Qonto, déclare : “Nous sommes très heureux de pouvoir proposer à nos clients des solutions de financement correspondant aux besoins qui leur sont propres, grâce à nos premiers partenaires, October, Defacto, Silvr et Karmen. Chez Qonto, nous faisons tout notre possible pour créer le plus de valeur possible pour nos clients, en leur faisant gagner un temps précieux et de l'énergie. Le lancement de notre plateforme de financement est une nouvelle étape importante pour nous, qui nous permettra de devenir la solution de gestion financière tout-en-un pour les PME européennes.”



Patrick de Nonneville, cofondateur et PDG d'October, ajoute : “Avec son offre intégrée à l’application Qonto, October a mis à la disposition des PME des prêts à long terme abordables en quelques clics. Nous sommes fiers d'avoir déjà financé de nombreux clients de Qonto en France et en Italie, et ce n'est qu'un début !”



Morgan O'hana, cofondatrice de Defacto commente : “Avec Qonto, nous partageons le même ADN : aider les PME à gérer leurs finances. Cela a donc beaucoup de sens de collaborer sur le financement et de proposer un outil qui soit simple, instantané et sans friction.”



“Avec l'intégration de Karmen dans la plateforme de financement de Qonto, l’expérience pour les entreprises évolue, elles peuvent désormais obtenir des fonds en quelques clics, et se concentrer sur ce qui compte vraiment pour elles : la croissance”, ajoute Gabriel Thierry, PDG de Karmen.



Pierre Youénou, Chief Revenue Officerde Silvr, conclut : “Qonto est la première application financière en France et elle se développe rapidement en Europe. Nous sommes ravis de devenir leur partenaire et de pouvoir faciliter ensemble l’accès au financement, pour tous les entrepreneurs du numérique. Je suis très fier de la simplicité de l’expérience client que nos équipes techniques ont réussi à construire.”



À propos de Qonto

Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage. Lancé en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto sert plus de 350 000 clients dans 4 pays (France, Allemagne, Espagne, et Italie) et emploie plus de 1 000 talents à Paris, Berlin, Barcelone, Milan et Belgrade.

Depuis sa création, Qonto a levé un total de 622 millions d'euros auprès de Valar, Alven, la Banque européenne d'investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds et Gaingels pour soutenir ses ambitions de croissance mondiale. En juillet 2022, Qonto s'est associé à la fintech allemande Penta pour devenir le leader du marché en Allemagne.



À propos d’October

October est une FinTech européenne permettant de mieux financer les entreprises. Leader en Europe continentale, elle a déjà financé des milliers de TPE & PME à hauteur de 962m€ en France, Espagne, Italie, Pays-Bas et Allemagne.

Depuis fin 2020, sa plateforme technologique October Connect aide des banques comme Bpifrance et des gérants d’actifs à prendre de meilleures décisions de financement grâce à la data.

October a notamment pour actionnaires Allianz, CNP Assurances, CIR Group, Decaux Frères Investissement, Eurazeo, Partech, Bank Wormser Frères et Matmut.



À propos de Defacto

Créé en 2021 par le cofondateur de Spendesk, Defacto repense le financement grâce à la technologie. Négligés par les acteurs traditionnels, les TPE/PME ont besoin de financement court terme adapté, pour accélérer et soutenir leur croissance. Pour leur apporter une réponse, Defacto s’intègre directement dans leurs outils financiers favoris. Fintechs et marketplaces ont déployé leur solution pour permettre le financement court terme de leurs clients, augmenter leur revenu et réduire leur churn. Ce qui a permis à Defacto de distribuer >100M€ à des TPE/PME dans leur 1ère année sur le marché.



À propos de Karmen

Karmen simplifie l’accès au financement pour toutes les TPE/PMEs du digital, en proposant une nouvelle approche plus rapide et 100% digitalisée.

Karmen propose des offres de financements pouvant aller jusqu’à 10M€ en moins de 48h, grâce à une analyse basée sur la donnée de la performance de l’entreprise au niveau opérationnel et financier.

Les offres de financements Karmen sont toujours pensées pour apporter les conditions les plus favorables aux entrepreneurs, avec une transparence totale des coûts et de l’échéancier de remboursement. Nos offres sont sans frais cachés, et aucune garantie n’est exigée.

Fondée en 2021 par Gabriel Thierry, Baptiste Wiel et Sébastien Lubineau, Karmen a levé 22M€ en amorçage au début d’année 2022, puis à nouveau 50M€ en novembre 2022. En 2023, Karmen compte accompagner la croissance de plusieurs centaines de PMEs digitales en France.



À propos de Silvr

Silvr a développé une technologie basée sur les données pour accompagner la croissance des entreprises du numérique. Depuis 2020, ce sont plus de 100 millions d’euros qui ont été octroyés à 300 entreprises comme Partoo, Virtuo, ou encore Merci Handy… Demander un financement en ligne se fait désormais en quelques clics, sans garantie ni dilution de capital. Les entrepreneurs investissent dans leur marketing, leur recrutement, leurs stocks, sans puiser dans leur trésorerie. La technologie et l’expertise de Silvr les aident à développer durablement leur stratégie financière : 2/3 d’entre elles se font financer deux fois ou plus. Soutenue par les meilleurs investisseurs européens, Silvr s’appuie sur plus de 100 experts basés dans ses bureaux de Paris, Berlin, et aux quatre coins du monde.