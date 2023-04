Accueil Envoyer Imprimer Partager Qonto fait évoluer son offre pour les PME et lance une solution de gestion de notes de frais Qonto, le leader européen de la gestion financière des entreprises et des indépendants, annonce une évolution majeure dans son offre à destination des TPE et PME en France : un nouvel outil pour accélérer la gestion des notes de frais. Les entreprises de moins de 250 salariés constituent 99,9% du tissu économique français (INSEE 2019), et pour 9 TPE - PME sur 10 (selon une étude Qonto), le contrôle des dépenses d'équipe est capital dans la gestion financière de l’entreprise. Grâce aux différentes fonctionnalités historiques, du compte professionnel, aux cartes, à la gestion des dépenses d’équipe et la facturation, Qonto multiplie les innovations et répond ainsi aux besoins de maîtrise des coûts.

- Qonto continue d’innover et d’adapter son offre aux plus grandes entreprises pour devenir la solution de gestion financière préférée des TPE et PME en France et en Europe.

- Après le lancement en ce début d’année de la plateforme de financement et du Hub comptabilité, la solution de gestion financière tout-en-un évolue avec un outil de gestion des notes de frais.

- Cet outil permet aux TPE et PME de centraliser les dépenses d’équipe, et de garder le contrôle sur la gestion des budgets. Il vient ainsi compléter la solution historique des cartes Qonto, adaptées à certains besoins et permettant aux employés de minimiser l’engagement de frais personnels.

- Via Qonto, la gestion des notes de frais est accélérée : les demandes des employés sont soumises 4 fois plus rapidement que sur un outil classique, et les dépenses sont remboursées aussi 4 fois plus vite.



Une gestion accélérée et des notes de frais remboursées 4 fois plus vite

Qonto permet déjà aux entreprises de minimiser la nécessité de notes de frais, en offrant des cartes adaptées à leurs activités, qu'elles soient physiques ou éphémères. Pour aller encore plus loin, Qonto intègre ce nouvel outil de gestion des notes de frais. Les responsables financiers gagnent ainsi un temps considérable dans la gestion des demandes. En effet, avec cette nouvelle solution, il est désormais possible de soumettre, visualiser et approuver les demandes de remboursement des frais directement dans l'application Qonto. Elle évite ainsi le traitement manuel des remboursements et les relances aux employés pour la collecte des justificatifs. Les TPE et PME peuvent ainsi centraliser toutes les dépenses des équipes en un seul endroit pour mieux comprendre les flux de trésorerie, rationaliser les processus opérationnels et donner davantage d’autonomie à leurs salariés.



Ainsi, les collaborateurs qui seraient amenés à avancer des frais avec leurs cartes personnelles, seront remboursés plus rapidement. L’enregistrement d’une dépense est simple pour les demandeurs : lorsque le salarié soumet une demande de remboursement, en téléchargeant le justificatif et en ajoutant son IBAN personnel, l’approbateur reçoit une notification. La note de frais est ensuite rejetée ou approuvée, avant l’envoi du remboursement instantané.



Avec ce lancement, Qonto fait un grand pas dans la gestion des dépenses d’équipe pour les petites et moyennes entreprises. Les clients Qonto ayant pu tester ce nouvel outil économisent déjà plus de 2 heures par mois en moyenne dans leur gestion financière. En moyenne, les employés soumettent leurs notes de frais plus de quatre fois plus vite qu’un système de gestion en interne (5 minutes contre 23 minutes habituellement), et sont remboursés quatre fois plus rapidement (en deux jours).



Olivier Fredière, Manager chez Kina Productions,témoigne : “Dès qu'un nouvel employé arrive dans l'entreprise, je lui donne un accès à l’application. Qonto est un avantage concurrentiel en matière de recrutement, les autres entreprises de notre secteur ne remboursent pas aussi rapidement leurs employés.”



Ludivine Baud, Directrice Générale France de Qonto, ajoute “Toujours dans la même optique de faciliter la gestion financière des entreprises, ce lancement est majeur pour Qonto. Le gain de temps et d’énergie, grâce à cette nouvelle gestion accélérée des notes de frais, est considérable. Depuis un seul outil, Qonto permet à nos clients de gérer une multitude de tâches financières au quotidien. Nous sommes fiers d’aller encore plus loin dans le développement du produit, et dans l’accompagnement de nos clients.”



À propos de Qonto

Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage. Lancé en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto sert plus de 350 000 clients dans 4 pays (France, Allemagne, Espagne, et Italie) et emploie plus de 1 000 talents à Paris, Berlin, Barcelone, Milan et Belgrade.

Depuis sa création, Qonto a levé un total de 622 millions d'euros auprès de Valar, Alven, la Banque européenne d'investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds et Gaingels pour soutenir ses ambitions de croissance mondiale. En juillet 2022, Qonto s'est associé à la fintech allemande Penta pour devenir le leader du marché en Allemagne.

