Qonto a levé 5 millions d'euros en 6h30 auprès de ses clients

L'objectif initial de l'entreprise était de lever 1 million d'euros auprès de ses utilisateurs, de renforcer sa relation avec eux et de construire une communauté d'entrepreneurs européens déterminés à soutenir sa mission. La campagne lancée le 20 avril a été clôturée avec succès par Qonto après seulement six heures trente. Au total, plus de 1 800 clients de Qonto y ont participé.



Qonto s'est associé à Crowdcube, la principale plateforme européenne d'investissement dans les entreprises privées, qui permet aux clients des start-ups et scale-ups de devenir actionnaires, leur donnant ainsi la possibilité de façonner l'avenir des entreprises auxquelles ils croient. Qonto est la société qui a le plus rapidement levé 5 millions d'euros sur Crowdcube au sein de l’Union européenne.



Alexandre Prot, cofondateur et CEO de Qonto : « En tant qu'entreprise créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, nous sommes ravis de constater qu'un si grand nombre de nos clients partagent et comprennent la valeur de notre service et la mission de notre entreprise. Ces nouveaux investisseurs nous aideront à façonner notre produit tout en contribuant à notre succès aux côtés des investisseurs actuels. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'être la première licorne européenne à inviter notre communauté à investir dans notre entreprise, et fiers qu'ils aient été si nombreux à participer. »



Pauline Pham, Country Manager France de Crowdcube : « Notre mission chez Crowdcube est de démocratiser l'investissement dans les entreprises privées, en le rendant plus facilement accessible à tous ceux qui veulent prendre part à l'histoire et au succès des entreprises auxquelles ils croient, et pour les entreprises de pouvoir justement offrir cela à leur communauté. Nous sommes ravis de nous associer à Qonto pour leur première ouverture de capital à leurs clients, et de les aider à construire une communauté forte autour de leur mission et en Europe. »



Important : investir dans des entreprises non cotées en bourse comporte un risque de perte partielle ou totale des fonds investis ainsi qu'un risque d'illiquidité.



*sur Crowdcube grâce à la nouvelle réglementation sur le crowdfunding (Règlement (UE) 2020/1503).



À propos de Qonto

Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage.



Lancée en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto sert plus de 220 000 clients dans 4 pays (France, Allemagne, Espagne, et Italie) et emploie plus de 600 talents à Paris, Berlin, Barcelone et Milan. Depuis sa création, Qonto a levé un total de 622 millions d'euros auprès de Valar, Alven, la Banque européenne d'investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds et Gaingels pour soutenir ses ambitions de croissance mondiale.

Depuis 2021, Qonto figure dans l’indice Next40, qui rassemble les 40 scale-up les plus prometteuses en France avec le potentiel de devenir un leader mondial.



À propos de Crowdcube

Plateforme européenne pour les investissements de détail dans les entreprises privées, Crowdcube permet aux entrepreneurs de lever des fonds avec l'avantage supplémentaire d'être soutenus par leur communauté. Pour les investisseurs, Crowdcube offre un moyen de prendre une participation dans une entreprise innovante à laquelle ils croient et qui, traditionnellement, aurait été réservée aux investisseurs professionnels.

Depuis sa création en 2011, Crowdcube a financé plus de 1 300 opérations. Avec plus d'un million de membres, un total de 1,4 milliard d'euros a été investi sur la plateforme à ce jour.

Parmi les entreprises qui ont réussi à lever des fonds avec Crowdcube figurent Revolut, Monzo, BrewDog, Citymapper, Cowboy, Heura Foods, Freetrade (primaires et secondaires) et Pod Point (racheté par EDF).