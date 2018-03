Qlik lance la version complète de Qlik Sense pour répondre aux besoins de visualisation de données et de BI gouvernée en libre-service

Qlik®, (NASDAQ : QLIK), leader en matière de Data Discovery, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Qlik® Sense, (qlik.com/us/explore/products/sense), le premier produit de discovery et de visualisation en libre-service adapté à tout type de périphérique (desktop, tablette, smartphone), qui répond aux exigences des grandes entreprises en termes de performance et de gouvernance. Construit sur une architecture moderne et basé sur le moteur d'indexation des données breveté et éprouvé de Qlik, Qlik Sense donne aux utilisateurs toute liberté pour créer des analyses personnalisées, explorer les relations qui existent entre les données, révélant instantanément des liens insoupçonnés. Qlik Sense a été pensé pour répondre à toutes les attentes, sans compromis : une expérience intuitive pour les utilisateurs métier, des possibilités de conception sans limite pour les développeurs, une gestion centralisée de la gouvernance et de l’administration pour le service informatique.



Après avoir révolutionné le secteur de la Business Intelligence (BI) et être devenu le leader de la Data Discovery, Qlik ne compte pas s’arrêter là. Avec Qlik Sense, l’entreprise bouleverse une fois encore le marché en alliant gouvernance et autonomie des utilisateurs. Selon le rapport Business Intelligence and Analytics Platform Magic Quadrant 2014 de Gartner[1], « d'ici 2015, la majorité des entreprises qui investissent dans des plateformes de BI opteront pour les solutions qui offriront non seulement des capacités de data discovery puissantes et accessibles au plus grand nombre d’utilisateurs métier, mais aussi des fonctionnalités dédiées aux services informatiques des entreprises pour la réutilisation, la gouvernance, la sécurité et l'évolutivité des données.»



« Notre vision de Qlik Sense repose sur notre conviction que chacun dans l’entreprise doit pouvoir créer très simplement des tableaux de bord dynamiques pour explorer ses données et en extraire les informations utiles », explique Lars Björk, CEO de Qlik. « Lorsque nous avons commencé à travailler sur Qlik Sense, nous avons pensé un monde dans lequel chacun pouvait créer rapidement des analyses visuelles riches, depuis n'importe quel périphérique, pour explorer des théories, prouver des hypothèses ou découvrir de nouvelles tendances susceptibles de modifier l'orientation de l'entreprise. »



« Nous sommes très impressionnés par Qlik Sense. Il nous permet de fournir plus rapidement et aux bonnes personnes des analyses exploitables, ce qui est crucial pour nous », explique Perry Willis, Head of Information Technology EMEA pour Colliers International. « Bien que nous ayons des fortes compétences QlikView au sein de notre équipe informatique et que la création d'applications ne nous pose aucun problème, Qlik Sense nous donne une souplesse de création encore plus importante. Nous pouvons ainsi faire plus, plus rapidement. La synergie que nous développons avec QlikView et Qlik Sense nous aide à fournir à nos agents immobiliers dans 40 pays d'EMEA des solutions d'analyse plus intelligentes. »



Qlik Sense est la première solution proposant une BI en libre-service basée sur un modèle de développement et de distribution côté serveur. La plupart des produits nécessitent des licences distinctes pour les développeurs et utilisent une approche classique de développement et publication. Qlik Sense permet à chaque utilisateur de créer, personnaliser ou étendre des visualisations depuis n'importe quel périphérique et à tout moment.



« Le problème de la BI en libre-service réside dans le fait que vous disposez soit de fonctions riches mais avec une utilisabilité médiocre, soit d'un produit très accessible mais avec une capacité d'analyse limitée », explique Anthony Deighton, CTO and Senior Vice President of Products de Qlik. « Avec Qlik Sense, nous avons pour ambition de changer cela. C'est pourquoi nous l’avons bâti sur la deuxième génération de notre moteur breveté d'indexation associative des données et lui avons donné une interface de visualisation à la fois moderne, intuitive et puissante. »



Smart Search et visualisations intelligentes permettent d'accélérer la découverte des informations pertinentes



Qlik Sense permet aux utilisateurs de créer des applications par glisser-déposer pour obtenir des analyses pertinentes, des rapports interactifs et des tableaux de bord essentiels à la prise de décisions. Les utilisateurs peuvent suivre leur intuition car ils ne sont plus limités par des chemins d’analyse prédéfinis et des questions formulées en amont. Le moteur d'indexation associative des données de Qlik permet aux utilisateurs de découvrir en toute simplicité les relations existant entre les données et de révéler des informations qui seraient restées enfouies dans les modèles de données traditionnels, hiérarchisés et à base de requêtes. Les utilisateurs sont ainsi libres d'explorer les données à tout moment de leur analyse.



Smart Search permet à l'utilisateur de saisir simplement des mots ou des nombres pour démarrer une analyse sur l'ensemble du jeu de données. Lorsqu'un utilisateur saisit une chaîne de recherche, Smart Search effectue les rapprochements nécessaires, révélant ainsi des relations cachées entre les données et des informations dans certaines zones qui auraient pu passer inaperçues. De plus, les visualisations intelligentes permettent de dévoiler toutes les relations entre des dimensions de données et de révéler des informations qui seraient restées cachées dans les modèles de données traditionnels. Pour les utilisateurs, la mise à jour et la mise en évidence des nouvelles informations et associations facilitent l'exploration.



Une collaboration partout et à tout moment permet un plus large partage des connaissances



Qlik Sense place l'expérience collaborative au centre de tout. Les groupes de travail et les équipes peuvent collaborer en partageant des analyses à tout moment, partout, sur n'importe quel périphérique. L'interface tactile et « responsive » offre la meilleure expérience possible sur tous les périphériques, en adaptant automatiquement l’affichage à la taille et à l’orientation de l’écran.



Le data storytelling permet à plusieurs utilisateurs de partager des informations importantes à tout moment, sous forme de présentation et ce, quel que soit le périphérique. Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires et des résumés, et accéder à Qlik Sense directement depuis leur présentation pour répondre immédiatement à des questions. Ces possibilités favorisent la communication des informations et la découverte en groupe.



Une gouvernance et une sécurité qui répondent aux exigences des grandes entreprises pour un contrôle centralisé



Avec Qlik Sense, les utilisateurs peuvent créer leurs propres visualisations à partir d'une bibliothèque centralisée de jeux de données, d'expressions et de visualisations prédéfinis permettant d'assurer une utilisation homogène des données et valeurs. Son architecture moderne offre de nouvelles possibilités de gouvernance et de gestion pour prendre en charge les groupes de travail et les environnements multi-sites. Cela inclut l'allocation des licences et le contrôle de l'usage, grâce à une interface simple d'utilisation qui permet de gagner du temps et de simplifier la résolution des problèmes. L’IT peut également mettre en place des règles de sécurité d'entreprise grâce à un moteur flexible basé sur des règles, qui permet un contrôle fin pour un développement par itération, tout en offrant un outil d'audit et de gestion des logs puissant.



De plus, Qlik Sense offre une intégration robuste des données pour transformer et combiner plusieurs sources hétérogènes et permettre de les analyser de manière transparente, notamment par le biais de calculs rapides, d'une exploration associative et de recherches. Ses API puissantes et ouvertes permettent aux développeurs d'intégrer Qlik Sense au sein de pages Web et de logiciels, afin d’en étendre les capacités et répondre à des besoins spécifiques.



Disponibilité et tarif

Qlik Sense est disponible dès aujourd'hui. Qlik a par ailleurs introduit un nouveau modèle de licences, plus flexible, à base de jetons (« tokens »). Les jetons Qlik Sense peuvent être alloués à des utilisateurs nommés ou utilisés sur plusieurs sessions de connexion pour un ou plusieurs utilisateurs. Avec ce modèle, les clients peuvent déployer plusieurs serveurs dans plusieurs zones géographiques afin d'optimiser les performances et la disponibilité sans coûts supplémentaires. Pour plus d'informations sur les tarifs, contactez Qlik ou un de ses partenaires agréés.

Parallèlement à l’offre Qlik Sense pour les visualisations interactives, Qlik continue de proposer QlikView®, sa plateforme éprouvée qui permet aux analystes possédant quelques connaissances en développement de créer et publier des applications d’analyse puissantes. Qlik Sense Desktop, (www.qlik.com/us/explore/products/qlik-sense/desktop) restera disponible sous forme de téléchargement gratuit.



À propos de Qlik

Qlik (NASDAQ : QLIK), leader en matière de Data Discovery, propose des solutions intuitives de visualisation en libre-service et d'analyse guidée. Environ 33 000 personnes s'appuient sur les solutions de Qlik pour extraire des informations essentielles de sources diverses et explorer des relations invisibles qui donnent naissance à des idées novatrices. Le siège de Qlik se trouve à Radnor, en Pennsylvanie. Le groupe possède des bureaux dans le monde entier et compte plus de 1 700 partenaires dans plus de 100 pays.



[1] Gartner : « Magic Quadrants for Business Intelligence and Analytics Platforms » par Rita L. Sallam, Joao Tapadinhas, Josh Parenteau, Daniel Yuen, Bill Hostmann, 20 février 2014.