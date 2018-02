Proximus, Recticel, Katoen-Natie, Spie Batignolles et plusieurs autres groupes ont sélectionné Sigma Conso pour la mise en conformité avec la norme IFRS 16 sur les contrats de location

Sigma Conso a développé une application IFRS 16 début 2017, pour anticiper l’entrée en vigueur de cette nouvelle norme au 1er janvier 2019. L’application permet de gérer facilement les contrats de location, et d’exécuter de manière intuitive toutes les tâches requises : calculs financiers, gestion documentaire, workflow, suivi des actifs depuis le niveau le plus fin juqu’à l’export des retraitements vers les logiciels comptables et de consolidation.



Sébastien Jacobs, Senior Consultant IFRS 16 chez Sigma Conso, déclare : “La norme IFRS 16 fait partie des sujets chauds du moment et les groupes sont actuellement à la recherche d’applications pour se mettre en conformité. Nous leur conseillons de sélectionner sans plus attendre une application clé en main, pour que la mise en oeuvre se fasse de la manière la plus simple et directe possible.”



Dominique Galloy, Directeur Général de Sigma Conso, ajoute : “L’anticipation continue des besoins des clients est un des premiers aspects de la vision stratégique de Sigma Conso. De cette manière, nous pouvons accompagner nos clients sur le long terme et les aider à appréhender les nombreux défis qu’ils rencontrent. Le développement du module Sigma Conso IFRS 16 en est une bonne illustration et nous sommes heureux que plusieurs groupes nous aient fait confiance en sélectionnant l’application Sigma Conso IFRS 16. Nous les en remercions.”



A propos de Sigma Conso

Sigma Conso propose à ses clients, qui comptent plus de 600 groupes internationaux, des solutions adaptées et évolutives pour faciliter leur gestion financière et améliorer les processus décisionnels. L’offre comprend une suite logicielle CPM intégrée, complétée par du conseil et des formations métier.

Le groupe, dont le siège est à Bruxelles, connaît actuellement une expansion internationale rapide par sa présence dans les grands centres économiques en Europe, en Asie et en Afrique : Abidjan, Amsterdam, Barcelone, Bilbao, Bruxelles, Kuala Lumpur, Lisbonne, Londres, Luxembourg, Milan, Munich, Paris, Singapour, Tunis, Varsovie, Vienne.

sigmaconso.com



A propos de Sigma Conso IFRS 16

Sigma Conso IFRS 16 facilite la gestion des contrats de location, tout en assurant des données cohérentes et fiables, et permet d’anticiper l’application de l’IFRS 16 et de disposer d’une base complète justifiant toutes les écritures.

L’application permet la gestion d’un volume élevé de contrats et de transactions, ainsi que leur stockage. Il est possible de réaliser facilement des simulations pour mesurer l’impact des principaux contrats sur les états financiers.

sigmaconso.com/fr/software/application-ifrs-16/