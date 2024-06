Proof of Talk : la blockchain est l'avenir de la finance, oui mais...

"L'une des choses que j'ai retenues de cette journée est l'importance de la tokenisation pour les marchés financiers de demain. Cela permet non seulement d'augmenter l'accès, mais aussi de l'améliorer. La limite est le ciel pour la création de valeur car presque tout peut être tokenisé. Il y avait un réel sentiment d'autonomisation ici et dans toutes les autres sessions, discussions et ateliers. Nous sommes bien préparés à adopter cette attitude et l'approche collaborative que j'ai constatée pour demain".



L'une des évolutions les plus significatives en matière de DeFi, de blockchain et de crypto est son adoption dans les cercles financiers traditionnels. Une tendance qui, comme l'ont évoqué les panélistes, est forte, avec les récents vents contraires et la présence institutionnelle croissante dans l'espace. Mais il y a encore de la place pour la croissance.



Robyn Friedman, Head of Blockchain, Nomura : « le Web3 offre des opportunités pour la TradFi d'améliorer son efficacité à tous les niveaux. »



Aditya Turakhia, responsable des marchés institutionnels, Ripple : "Et ne nous focalisons pas trop sur la centralisation ou la décentralisation. Il y a des raisons d'adopter les deux, il suffit de laisser la technologie travailler pour vous. Utilisez la technologie pour maximiser l'efficacité.



Sergej Kunz, cofondateur de 1inch : "Et vous verrez que TradFi, en raison de cette efficacité, adoptera Web3 et, dans quelques années, nous négocierons des actions traditionnelles sur une blockchain.



Concernant les lois sur les crypto-monnaies :

Les progrès sont variables au niveau mondial en ce qui concerne les lois sur les crypto-monnaies, certaines régions, comme l'Asie, possédant des règles incohérentes sur l'ensemble de leurs territoires. D'autres, comme les États-Unis, n'en sont qu'aux premiers stades, ce qui rend la décentralisation difficile.



François Volpoet, directeur général France, Chainalysis : "Le problème est le manque de connaissances, qui conduit les gouvernements à tenter de contrôler l'ensemble de l'écosystème par le biais de la réglementation. Pour résoudre le problème de l'excès de réglementation, nous devons travailler collectivement pour améliorer la connaissance et la compréhension de la blockchain."



Lee Schneider, avocat général, Ava Labs : "L'idée selon laquelle la blockchain ne concerne que la finance est fondamentalement erronée. Il y a tellement d'autres cas d'utilisation pour la blockchain. L'innovation sera permanente et toutes les blockchains sont utiles à leurs communautés. C'est la beauté de la décentralisation : chacun peut trouver son espace d'une manière qui n'est pas possible dans un monde centralisé."



Sur l'avenir de la crypto, des ETF et de la tokenisation :

Il est impossible d'éviter les récentes approbations ponctuelles du Bitcoin et de l'ETH, et le pari massif que les grands gestionnaires d'actifs ont fait sur la tokenisation des actifs du monde réel. Ce panel s'en est servi comme point de départ pour discuter de l'avenir de la finance cryptographique.



Ophelia Snyder, cofondatrice et présidente de 21shares : "Le bitcoin est considéré comme une forme de monnaie, il n'est pas contrôlé par des entités gouvernementales ou par l'inflation. La question que nous devrions nous poser est de savoir si le bitcoin a vraiment pour but de pouvoir effectuer des transactions directes ou s'il s'agit d'avoir plus de contrôle sur nos propres finances en dehors des gouvernements et des institutions."



Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques, VanEck : "Il y a deux choses à garder à l'esprit. Premièrement, toutes les personnes présentes dans cette salle comprennent l'utilité des crypto-monnaies et l'avenir qu'elles peuvent apporter. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de gérer l'argent d'autrui, il est nécessaire de le confier à un tiers. La même chose peut s'appliquer au bitcoin et c'est la raison d'être de l'ETF".