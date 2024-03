Proof of Talk 2024 : Quand le Web3 rencontre l'esprit de Davos ?

L'année dernière, Proof of Talk a accueilli plus de 1500 participants de son écosystème, dont des personnalités de Binance, VanEck, Ripple et du World Economic Forum, aux côtés de CEO et de fondateurs d'entreprises blockchain de renom et de membres du gouvernement. Après l'événement, investisseurs distingués, partenaires de capital risque et invités à Proof of Talk, Leeor Groen, directeur général de Spartan Group, a noté avec justesse que c'était "l'endroit où le Web3 rencontre l'esprit de Davos". Le sommet a facilité des discussions cruciales sur le rétablissement de la confiance au sein de Web3, témoignant de la nécessité pour l'industrie de disposer d'une plateforme qui encourage un engagement authentique, des connexions enrichissantes et une collaboration stratégique.Avec les récentes autorisations de la SEC pour les ETF Bitcoin et le règlement sur les marchés des crypto-actifs qui apporte plus de clarté à l'espace en Europe, la scène est véritablement établie pour l'adoption généralisée de la blockchain et le développement d'actifs numériques au-delà de la crypto-monnaie. La conférence de cette année mobilise et reflète cette revitalisation et rassemblera des professionnels de la blockchain et du Web3 du monde entier pour s'engager avec des cadres de haut niveau, explorer des partenariats et générer des opportunités d'investissement qui refaçonneront les industries et créeront de nouveaux modèles.La conférence de 2024, qui a fait l'objet d'une sélection rigoureuse, devrait accueillir plus de 2 500 participants. Avec une liste de speakers comprenant des CEO, des fondateurs et des leaders du Web3 et de l'industrie des actifs numériques, le sommet propose un réseau orienté vers l'influence et un agenda raffiné. Parmi les intervenants, citons:- Joseph Lubin CEO and Founder at Consensys- Jenny Johnson, CEO, Franklin Templeton- Tim Draper, Founder, DFJ- Ophelia Snyder, Cofounder President, Ark 21 Shares- Mihailo Bjelic, Co-Founder, Polygon- Raoul Pal, Crypto Macro Economist- Yat Siu, Chairman, Animoca- John Wu, President, Ava Labs- Justin Sun, Founder, Tron- Marieke Flament, former CEO, Near Foundation- Dominic Williams, Founder, DFINITY- Björn Wagner, CEO, Parity technologies and Polkadot- Jon Fink Isaksen, Head of Policy, Uniswap- Matthew Siegel, Head of Digital Assets, Van Eck- Christopher Donovan, COO, NEAR Foundation- Lex Sokolin, Managing Partner, Generative Ventures- Les responsables des actifs numériques de plus de 30 grandes banques TradFi- Partenaires de plus de 100 sociétés de capital-risque présentesLe programme du sommet témoigne de l'importance grandissante du Web3, avec plus de 20 tables rondes, plus de 10 ateliers et plus de cinq conférences et causeries sur des sujets clés qui façonneront l'avenir du Web3. Parmi ces sujets, citons la tokenisation d'actifs réels, l'intégration AI-blockchain, l'évolution des jeux et la sécurité des contrats intelligents.Zohair Dehnadi, cofondateur de Proof of Talk et partenaire de X-Ventures : "Nous sommes enchantés par les réactions positives que nous avons reçues à l'issue de notre sommet en 2023, certains participants ayant même déclaré qu'il leur rappelait les premiers jours du World Economic Forum. Nous sommes également ravis de l'intérêt manifesté par les intervenants et les sponsors potentiels pour l'édition de cette année. Le secteur est actuellement à l'aube d'une nouvelle ère, et nous avons exploité cet enthousiasme pour organiser un événement réunissant les personnes les plus influentes du Web3, des actifs numériques et de la finance traditionnelle, afin d'élaborer le calendrier de l'avenir. Il est important d'offrir un forum stimulant à ces acteurs, qu'il s'agisse de fondateurs, de fonds, d'experts juridiques ou d'autorités de régulation, afin qu'ils s'engagent dans un réseau à fort impact, qu'ils partagent leurs meilleures pratiques et qu'ils aient ces discussions nécessaires mais difficiles qui permettront de faire avancer l'espace en toute sécurité. Je suis fier d'offrir à l'industrie une expérience aussi exclusive dans l'un des lieux les plus emblématiques de Paris, et j'ai hâte de voir tout le monde en juin !”Finyear est partenaire media de Proof of Talk