Project Liberty et Polkadot s'associent pour promouvoir une vision du Web3 qui redonne le pouvoir aux utilisateurs Les équipes technologiques à l'origine de Project Liberty et de Polkadot s'associent pour promouvoir une vision du Web3 qui redonne le pouvoir aux utilisateurs, protège leur vie privée et libère le graphe social de l'emprise des géants des réseaux sociaux.

Cette nouvelle collaboration tire parti de la puissance de la technologie de Polkadot pour faire progresser le Decentralized Social Networking Protocol (DSNP) porté par le Project Liberty en tant que structure sociale centrale de l'Internet de demain.



LOS ANGELES, CA et ZOUG, Suisse, le 25 mai 2022 - Les équipes technologiques à l'origine de Project Liberty et de Polkadot ont conclu un accord officiel de collaboration pour la première mise en œuvre du Decentralized Social Networking Protocol (DSNP).



Frank McCourt, fondateur de Project Liberty, et Gavin Wood, fondateur de Polkadot et de la Web3 Foundation, ont pour objectif de faire évoluer ce protocole Internet révolutionnaire et open-source afin qu'il devienne la structure sociale centrale de la prochaine génération de l'Internet.



Cette collaboration est ancrée dans un objectif commun : la création d'un web plus équitable, axé sur l'utilisateur et imprégné d’une dimension sociale. Elle représente une première étape importante dans la mise en place d'un réseau social décentralisé performant et peu coûteux à l'échelle de milliards d'utilisateurs.



« Nous sommes enchantés de travailler avec Gavin et ses équipes pour concrétiser notre vision commune d'un web plus sain », a déclaré Frank McCourt. « Ce sont non seulement des innovateurs, pionniers dans leur domaine, mais plus encore, nos valeurs sont communes et nos visions partagées sur la façon dont Internet doit être restructuré, afin de redonner le pouvoir aux utilisateurs, bénéficier à la société et renforcer la démocratie. »



Ces travaux jettent les fondations d'une nouvelle ère numérique au sein de laquelle les utilisateurs des réseaux sociaux pourront posséder et contrôler leurs données personnelles.



« Le Web 3.0 a besoin d'un graphe social universellement accessible pour aboutir, car les géants sociaux du Web 2.0 ont actuellement un contrôle absolu sur ce que les utilisateurs peuvent dire ou faire au sein de leurs plateformes », a déclaré Gavin Wood. « Le Project Liberty et le protocole DSNP constituent une solution concrète pour apporter des solutions performantes à ces enjeux cruciaux. Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires qui partagent notre vision et nos valeurs, et nous espérons que d'autres se joindront à nous pour créer une base plus juste pour Internet. »



Le DSNP a été développé pour faire œuvre d'utilité publique et fournir une infrastructure plus équitable et universelle pour la prochaine génération du web. Il s'agit d'un protocole open-source qui établit un graphe social partagé ne dépendant plus d'une application spécifique ou d'une plateforme centralisée, et qui est contrôlé et administré par les utilisateurs eux-mêmes. Le DSNP est un élément central du Project Liberty, qui vise à accélérer la transition du monde vers une économie de données ouverte et inclusive, transférant le pouvoir des plateformes aux personnes.



« Après trois ans de travaux de développement et une mise en œuvre opérationnelle du DSNP, nous sommes maintenant en mesure de déployer la fonctionnalité sociale en tant qu'élément central d'Internet », a déclaré le spécialiste en technologie Braxton Woodham, créateur du DSNP. « Polkadot dispose d'une architecture unique qui permet le déploiement du DSNP à grande échelle, dans des conditions économiques qui soutiendront des alternatives durables aux modèles commerciaux actuels basés sur l'économie de la surveillance. »



A propos de Project Liberty

Project Liberty vise à bâtir de nouvelles fondations pour la société numérique, où les citoyens auraient de nouveau le contrôle de leurs données, où les principes éthiques feraient partie intégrante des technologies, avec des opportunités économiques à destination des internautes comme des développeurs. L’initiative a aussi pour but d’accélérer la transition vers une économie de données ouverte et inclusive qui donne le contrôle aux citoyens, pour permettre à chacun de profiter de la valeur créée par sa participation et ses contributions. Le succès de ce projet dépendra de la participation active de nombreuses personnes et organisations qui devront œuvrer ensemble à un avenir meilleur.

Project Liberty cherche à mobiliser divers profils et en leur offrant l’infrastructure essentielle dont ils ont besoin pour catalyser le changement. Nous avons développé « Decentralized Social Networking Protocol » (DSNP), un protocole en open source révolutionnaire qui servira de fondation pour la nouvelle génération du Web. En parallèle, nous réunissons plusieurs réseaux d’organisations en quête de changement, notamment à travers la création du McCourt Institute, afin de garantir que la gouvernance numérique devienne une composante prioritaire du développement des nouvelles technologies.



A propos de Polkadot

Polkadot fournit les outils techniques et technologiques nécessaires afin de rendre la technologie blockchain pratique, accessible, évolutive, interopérable et pérenne, en réduisant les limitations et les freins à l'entrée, en stimulant ainsi l'innovation, en développant l'espace des technologies décentralisées et en donnant vie à la vision Web3.



A propos de la Fondation Web3

La Web3 Foundation finance les équipes de recherche et de développement qui construisent la plate-forme technologique du web décentralisé. Elle a été créée à Zug, en Suisse, par le Dr Gavin Wood, cofondateur d'Ethereum. Polkadot est le projet phare de la Fondation.

