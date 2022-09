Proactis présente Proactis Rego, une plateforme logicielle source-to-pay optimale pour les ETI

Proactis Rego est une plateforme de bout en bout. Elle s'appuie sur une technologie éprouvée ainsi que des solutions et services existants pour permettre aux entreprises de faire évoluer chaque étape du processus Source-to-Pay (S2P). La solution s’adapte aux services Finance et Achats, mais également à l’ensemble de l'organisation, avec des bénéfices rapidement visibles.



« Nous avons développé Proactis Rego pour aider les entreprises à améliorer significativement le contrôle, la visibilité et l’efficacité », déclare Geert Timmermans, Chief Product Officer chez Proactis. « Les entreprises de taille intermédiaires ont des défis et ressources spécifiques, pour lesquels Proactis Rego a été spécialement conçu. Globalement, nous observons que les processus Source-to-Pay sont très peu automatisés via un ensemble de solutions internes ou externes et des budgets limités. Or, les entreprises doivent être en mesure de gérer des projets de transformation dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Cela signifie que certaines organisations modifient tous leurs processus S2P en une seule fois, tandis que d'autres évoluent au fil du temps. »



Geert Timmermans ajoute : « Proactis Rego est une plateforme modulaire qui permet aux organisations de commencer le cycle de la dépense à l’étape souhaitée du processus Source-To-Pay (sourcing, Procure-to-Pay, automatisation de la comptabilité fournisseurs…) et en fonction de leurs objectifs. »



De plus, la plateforme et chacun de ses modules sont rapides à mettre en oeuvre et à utiliser pour bénéficier rapidement d’avantages durables. Les organisations peuvent ainsi maîtriser la dépense et le risque d'approvisionnement, améliorer la conformité et le pilotage des achats, réduire le coût des biens et services, et réaliser des gains de productivité, grâce à la digitalisation et à l'automatisation des processus achats et comptabilité fournisseurs.



« Proactis Rego est le choix idéal pour les organisations de taille intermédiaire. Notre approche modulaire et en étroite collaboration avec les outils indispensables à l’entreprise, tels que les systèmes de gestion financière et les ERP, ainsi que nos services d’implémentation et de support locaux solides, transforment et optimisent l’intégralité du cycle de la dépense des organisations », conclut Geert Timmermans.



A propos de Proactis

Proactis est un éditeur leader de solutions Source-to-Pay pour les entreprises de taille intermédiaire, notamment les entreprises du secteur tertiaire.

La suite complète modulaire de Proactis permet aux entreprises de maîtriser la dépense et le risque d'approvisionnement, d’améliorer la conformité et le pilotage des achats, de réduire le coût des biens et services, et de réaliser des gains de productivité, grâce à la digitalisation et à l'automatisation des processus achats et comptabilité fournisseurs.

L’offre de Proactis est complémentaire aux systèmes ERP. Elle optimise le contrôle, la visibilité et l'efficacité du cycle de la dépense des organisations. Notre approche modulaire s'adapte tout particulièrement aux ressources, aux budgets et aux priorités des entreprises de taille intermédiaire. Facile à mettre en oeuvre et simple d'utilisation, notre solution permet d’atteindre rapidement des bénéfices durables. Tout au long de sa collaboration avec les entreprises, Proactis met à disposition un service client de proximité pour optimiser l’exploitation de la solution.

Proactis compte parmi ses clients plus de 1 100 entreprises et organismes publics, 2 millions de fournisseurs et plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

www.proactis.com