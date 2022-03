Privilégier l'investissement dans les entreprises innovantes Par Philippe Vialle, Gérant actions et Hervé Lorent, European Mid & Small Caps Portfolio Manager chez Groupama AM

Sélectionner et accompagner le développement des sociétés innovantes est une priorité des gérants de Groupama AM soucieux de repérer les valeurs qui dessineront l’économie de demain. Ces entreprises qui innovent constamment et investissent en vue de creuser l’écart avec la concurrence se trouvent bien au-delà du secteur technologique.



« Investir pour l’avenir » est notre raison d’être chez Groupama AM. Alors, nous repérons et investissons dans les entreprises qui privilégient l’innovation et qui seront en mesure d’apporter des réponses aux besoins existants d’aujourd’hui et de demain. Ce sont en effet les entreprises innovantes qui conduiront les mutations indispensables et changeront le monde à long terme. C’est donc tout l’enjeu d’une gestion de conviction basée sur un stock picking éclairé et performant que de repérer les émetteurs en mesure de relever ces défis. Il s’agit le plus souvent de sociétés disruptives qui bouleversent leur secteur et savent se transformer en profondeur pour accompagner les changements structurels de notre économie. Ainsi, nous privilégions les acteurs disruptifs et les leaders de niche qui innovent constamment pour améliorer régulièrement leurs produits ou leurs services et accroître leur avantage concurrentiel. Or, les marchés européens comptent de nombreux leaders de niche, avec des technologies et des savoir-faire très innovants. On trouve de tels pépites dans tous les domaines, y compris dans les semi-conducteurs ou les logiciels, que l'on assimile souvent à des chasses gardées américaines ou asiatiques. Ces leaders technologiques sont souvent moins médiatisés et moins à la mode que leurs compères transatlantiques, ce qui les rend attractifs car valorisés sur des multiples plus faibles. Les dénicher est au cœur de notre savoir-faire et de notre processus de gestion.



Trois exemples de sociétés innovantes



Parmi les valeurs qui illustrent le mieux cette thématique de l’innovation, Novo Nordisk, acteur leader de l’insuline destinée à traiter le diabète, a su innover avec une nouvelle molécule, le GLP1 qui permet de mieux gérer la glycémie des personnes atteintes de cette pathologie. L’application de cette molécule est très large puisqu’elle contribue à faire perdre du poids, dont on sait qu’il joue un rôle important dans cette pathologie. Également, la société teste actuellement une insuline à injection hebdomadaire qui pourrait représenter un gain de qualité de vie important pour les diabétiques. Dans un autre secteur, mentionnons Cadence Design qui produit des logiciels de conception de semiconducteurs et de circuits électroniques et qui est à la pointe de l’innovation dans ce domaine avec des solutions avancées d’aide au design et de simulation informatisée du fonctionnement des circuits électroniques.



Enfin, MIPS (Multi directional Impact Protection System) est une société qui propose aux fabricants de casque d’ajouter une fine couche de protection supplémentaire qui permet au casque de glisser en cas d’impact. Cette rotation absorbe l’énergie du choc et protège efficacement contre les impacts ‘en biais’, diminuant les risques de commotion cérébrale de -70% à -95%. Cette protection innovante est aujourd’hui présente dans 7% des casques dans le monde (vélo, ski, chantier etc.). Nous pensons que cette innovation pourrait potentiellement être présente à terme dans près d’un casque sur trois. Précisons que la valeur est présente sur les trois fonds de la gamme Avenir.



