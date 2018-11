Prêt aux PME - France Génoise sort par anticipation de son plan de sauvegarde grâce au financement participatif

France Génoise, une PME dirigée par Nicolas Faguier, un entrepreneur combatif



Fondée en 1992, la PME France Génoise est spécialisée dans la fabrication de génoises et fonds de tartes à destination des professionnels de la pâtisserie. Elle distribue sa gamme de produits à des clients réguliers tels que Coup de pates, Disgoup, Leclerc, Sysème U (hyper U, Super U…) ou bien encore Casino. Elle dispose également d’exclusivité avec certains d’entre eux. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires stable chaque année aux alentours de 3,5 millions d’euros et compte 30 salariés.



La PME a pourtant connu des difficultés financières en 2008 suite à la conjugaison de lourds investissements réalisés et à une baisse de ses activités. C’est alors à la demande de son dirigeant, Nicolas Faguier, que l’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde au Tribunal de Commerce de Nantes.



Pour remonter la pente, les salariés de l’entreprise se sont alors tous, sans exception, associés au capital de l’entreprise aux côtés de Nicolas Faguier. Cette mobilisation commune a porté ses fruits puisqu’en 2010, grâce au travail sans relâche de Nicolas Faguier et de son équipe pour remettre l’entreprise sur les rails, le Tribunal a pu mettre fin à la procédure de sauvegarde.

La PME obtient alors un plan de sauvegarde de l’ordre de 1 million d’euros à régulariser selon des annuités progressives sur 10 ans. Plus que 2 échéances sont à régler.

Depuis un an, France Génoise enregistre même une croissance d’activité de près de 20%.



De cette expérience Nicolas Faguier en a tiré un livre « Euthanasie économique », un recueil à destination des entrepreneurs de PME en difficulté pour les éclairer sur les bonnes décisions à prendre dans la tourmente.



Son Besoin de Financement



France Génoise souhaitait emprunter 300.000€ afin de rembourser anticipativement son plan et assurer son développement à court terme. En effet, l’entreprise a déjà honoré les 8 premières échéances du plan en provisionnant chaque année une quote-part mensuelle de ses bénéfices en vue du paiement de ces échéances.



Le remboursement anticipatif de ces 2 tranches représente un total de 400.000€. La PME va en financer 100.000€ sur ses fonds propres, résultant de sa provision mensuelle. C’est donc pour le solde, 300.000€, que France Génoise sollicite Look&Fin. Ce remboursement anticipatif clôturé avec un an d’avance va permettre de libérer les freins à la croissance de l’entreprise. France Génoise va désormais pouvoir allouer plus de moyens financiers sur son développement commercial et réaliser de nouveaux investissements jusque là impossibles. Le fait clôturer cette dette va également lui permettre d’être à nouveau éligible aux financements bancaires et donc d’emprunter à nouveau pour financer ses projets de développement.

Ce prêt est structuré sous la forme d’un crédit de 48 mois incluant une période de franchise de 12 mois (période durant laquelle seuls les intérêts sont versés mensuellement). 209 prêteurs ont fait le choix de prêter leur épargne et de faire confiance à cette PME.



Pourquoi le choix du crowdlending



Nicolas Faguier, Directeur Général de France Génoise déclare : « Je souhaitais rembourser anticipativement les deux dernières échéances et mettre définitivement cet épisode (plan de sauvegarde) derrière nous et pour pouvoir me concentrer à 100% sur nos projets de développement. On m’a alors parlé du crowdlending comme une solution de financement rapide et efficace. Puis on m’a présenté Look&Fin comme la plateforme la plus adaptée à notre cas, puisqu’elle avait déjà financé avec succès plusieurs opérations de restructuration de dette. J’ai été ‘bluffé’ par la réactivité des équipes, leur écoute, la pertinence de leur analyse et ensuite par leur capacité à lever des fonds dans des délais très rapides ». « Je tiens vraiment à remercier Look&Fin et les 209 prêteurs qui nous font confiance » ajoute t-il.



Arnaud Goguelat, Manager business development de Look&Fin précise : « Nous avons décidé d’accompagner France Génoise après avoir analysé en détail l’ensemble de sa situation financière. Oui, les dossiers d’entreprises en retournement présentent un risque. Mais, notre volonté est d’accompagner tout type de dossiers, de besoins ou de secteurs et ce sans à priori à l’entrée. Dans le cadre de ce projet, France Génoise qui a redéfinit les valeurs de son entreprise et qui a confirmé son redressement, nous a poussé à aller plus en profondeur dans l’analyse de cette PME.

Les prêteurs de ce dossier ont tous eu accès, en toute transparence, à la note d’analyse incluant les données financières de la société. Leur risque pris est aussi rémunéré en conséquence. Nos solutions de financement pour les entreprises sont disruptives et complémentaires à la banque ou totalement hors de leur cadre ».



Look&Fin : Les particuliers financent votre PME plus vite que les banques, plus de 32 M€ financés