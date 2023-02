Préparer votre vie numérique éternelle grâce à une gestion sécurisée de vos mots de passe

On passe en moyenne deux heures et demie par jour sur les médias sociaux et jusqu'à six heures sur Internet, il ne fait aucun doute que nous avons tous construit un patrimoine sur le Web. Découvrez les méthodes pour sécuriser votre vie numérique après votre mort et la façon dont vos différents types de comptes peuvent être gérés après votre mort...



Qu'est-ce qu'un patrimoine numérique ?



Un héritage numérique, également appelé patrimoine numérique, est votre identité qui vit sur le web. Il s'agit d'une combinaison de toutes vos interactions, références, publications et présence sur l'internet. Outre vos comptes en ligne, votre patrimoine numérique comprend tous vos appareils connectés, vos monnaies virtuelles, vos points de fidélité, vos miles, vos signets de navigateur Web, vos fichiers multimédias, vos dossiers médicaux…



Pourquoi devriez-vous planifier votre vie numérique post-mortem ?



Bien qu'il puisse sembler étrange de parler de l'au-delà alors que vous êtes encore en vie, la planification de votre décès protège et préserve tous vos efforts réalisés de votre vivant pour protéger votre vie privée. Un rapport d'IBM révèle que 19 % des violations de données sont dues à des informations d'identification compromises. Vous ne voulez pas que vos informations se retrouvent entre de mauvaises mains et que votre famille et vos amis soient exposés aux actions d'attaquants malveillants ? En outre, pensez à la façon dont votre testament définit la répartition de vos biens physiques. La planification de votre vie numérique garantit que les bonnes personnes recevront également vos biens en ligne. Bien que vous ne puissiez pas éviter à vos proches de souffrir de votre perte, vous pouvez les aider à surmonter votre décès en laissant vos comptes accessibles aussi longtemps qu'ils en auront besoin.



Comment sécuriser votre vie numérique après la mort ?



L'anticipation et une bonne préparation de votre vivant peuvent vous aider à éviter les comptes fantômes. Commencer par faire l'inventaire de votre patrimoine numérique. Tout comme vous le feriez pour votre patrimoine physique, vous devez faire le point sur votre présence en ligne, vos références et votre patrimoine numérique. Ensuite, concevez un plan de patrimoine numérique. La création d'un plan de succession numérique vous permet de prévoir comment un héritier numérique doit gérer chaque actif. Par exemple, votre plan peut préciser quels comptes il doit fermer, laisser ouverts ou en attente et pour combien de temps. Un plan de succession numérique préserve votre identité en ligne et vous protège contre les cybermenaces. Pour faciliter l'exécution de votre plan de patrimoine numérique, désignez un héritier numérique chargé de gérer votre patrimoine. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez rendre le processus de transferts de toutes vos informations d'identification et de vos actifs transparents. Vous devriez stocker en toute sécurité les versions numériques des documents importants tels que les testaments, les actes notariés et les déclarations fiscales dans un emplacement sécurisé tel qu'un gestionnaire de mots de passe.



Comment les sociétés financières traitent votre patrimoine numérique



Les institutions financières telles que les banques exigeront une carte d'identité valide de votre conjoint, d'un membre de votre famille ou d'un administrateur et une preuve de l'autorisation de mener vos affaires. Les banques demandent également des documents tels que des copies certifiées du certificat de décès, le nom légal du défunt, son numéro de sécurité sociale, ses numéros de compte bancaire et d'autres informations personnelles. Le compte chèque d'un défunt peut également être détenu au nom d'une fiducie. Certaines crypto-monnaies permettent aux proches de désactiver les comptes s'ils ont la preuve du décès et établissent une autorité pour administrer la succession.



Nombre de ces procédures exigent que vos proches aient accès à divers documents personnels. Un gestionnaire de mots de passe évite à votre famille et à vos amis d'avoir à localiser vos documents en stockant vos données en toute sécurité dans un coffre-fort. Avec un gestionnaire de mots de passe, vous pouvez désactiver vos comptes d'achat et effacer vos données pour éviter que les détails de votre carte de crédit ne soient exposés lors de votre décès. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour fournir à votre héritier l'accès approprié !



Bien que différentes applications aient leur procédure propre pour vos proches, il peut être difficile de garder la trace de chacun de vos actifs en ligne. Les gestionnaires de mots de passe vous aident à gérer vos informations d'identification et à les partager avec les personnes appropriées en temps voulu.



Par Arnaud De Backer, Channel Sales Manager EMEA, Chez Keeper Security