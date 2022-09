Première mondiale : Finary lance Predict Avec Predict, Finary permet au grand public de planifier son indépendance financière en lui faisant profiter d’une technologie de pointe habituellement réservée à la clientèle des banques privées.

« À quel âge vais-je pouvoir être libre financièrement ? ». Tout le monde (ou presque) s’est déjà posé la question de l’indépendance financière un jour ou l’autre. Pourtant, bien que le mouvement FIRE (Financial Independence Retire Early) est en phase de devenir une véritable tendance sociétale, peu de français sont conscients des actions à entreprendre pour devenir financièrement indépendants, ou du temps qu'il leur faudra pour atteindre cet objectif. Une récente étude a mis en évidence le fait que, face au contexte économique actuel, 6 Français sur 10 expriment une peur concernant leur avenir financier et 40 % affirment avoir commencé à puiser dans leurs économies. Malgré cela, 65 % déclarent n’avoir rien changé à leurs habitudes de gestion¹.



Pour Mounir Laggoune, CEO de Finary : « Jusqu’à présent, la gestion de patrimoine sur-mesure, celle qui permet d’atteindre l’indépendance financière, était réservée uniquement aux clients des banques privées. C’est un paradoxe puisque c’est la clientèle qui en a le moins besoin ! Chez Finary, nous pensons que la technologie permet de changer cela. C’est pourquoi nous faisons évoluer notre offre et lançons Predict. Cette étape majeure concrétise notre stratégie et la raison d’être de Finary : la démocratisation de la gestion sur-mesure et gratuite. Predict est un service inédit, unique au monde qui va révolutionner le rapport qu’entretiennent les Français avec leur patrimoine. Rendu possible grâce à nos algorithmes propriétaires et l’IA, il ouvre le champ des possibles en laissant entrevoir à quoi va ressembler leur avenir. Et nous allons encore plus loin en leur donnant les moyens d’agir pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers. Predict est un banquier privé, dans votre poche ».



Une réponse concrète à la question de l’indépendance financière



Par définition, la notion d’indépendance financière consiste à avoir défini et mis en place une stratégie de gestion de son patrimoine performante pour laisser ses investissements travailler à sa place. Cela n’empêche en aucun cas de continuer à travailler, au contraire. Les personnes libres financièrement peuvent se consacrer aux activités qui les passionnent. Cette liberté est atteignable, mais elle doit être minutieusement préparée.



En juin 2022, Finary a réalisé une enquête sur les objectifs financiers auprès de 1481 membres de sa communauté, dont les principaux enseignements sont :



● L’objectif numéro 1 des répondants est de faire grandir leur patrimoine et d’atteindre l’indépendance financière pour financer leurs projets, se concentrer sur leurs envies et être libres de toute obligation

● 57% des investisseurs souhaitant atteindre cet objectif n’ont pas d’outils pour le planifier

● 72% déclarent rencontrer des difficultés à évaluer leur progression



Toujours à l’écoute de sa communauté, Finary a souhaité leur apporter une solution performante et a développé Predict, un véritable banquier privé sur-mesure. Disponible directement depuis l’application Finary, il s'agit de la première solution 100% automatisée et intelligente qui permet de créer ses objectifs, d'ajuster ses investissements et suivre sa progression.



Comment ça marche ?



Finary a fait évoluer son algorithme basé sur le modèle probabiliste de Monte Carlo² afin d’analyser tous les scénarios menant à l’indépendance financière. L’algorithme simule 5 000 scénarios dans le but de répondre à la question que tout le monde se pose : à quel âge serai-je indépendant financièrement ?



Les simulations sont construites en fonction des performances historiques des actifs et modélise également des évènements extrêmes comme des crises ou des années fastes. Predict passe en revue chaque âge possible jusqu’à identifier celui où l'indépendance financière deviendra une réalité avec 90% de probabilité, et ce, en moins de 60 secondes. Le résultat de la modélisation est ultra personnalisé, car l’algorithme se base sur le patrimoine exact de l’utilisateur. Finary va encore plus loin en intégrant un bouclier anti-inflation afin d’éviter que le budget future soit érodé par la hausse des prix.



Une fois les calculs terminés, Finary met à disposition des utilisateurs un véritable guide pour concrétiser sa future indépendance financière et poursuit son accompagnement au quotidien auprès de ses utilisateurs dans le suivi de leurs objectifs d’indépendance financière. La probabilité d’atteindre leurs objectifs est ainsi régulièrement recalculée en fonction des évolutions du marché, des éventuelles crises ou de l'évolution de la valeur du patrimoine des utilisateurs.



“Nous sommes très fiers d’être les premiers au monde à disrupter concrètement ce marché très fermé de la banque privée. La grande avancée technologique que nous venons de faire, alliée aux contributions que nous apportent régulièrement les membres de notre communauté, vont nous permettre de faire évoluer Predict dans les prochains mois avec des optimisations exclusives et de réfléchir sur de nouveaux services innovants” ajoute Mounir Laggoune, CEO de Finary.



¹ Étude Patrimonia, mai 2022

² En savoir plus sur le modèle Monte Carlo : https://youtu.be/KKsl-rYs-1Y?t=75



A propos de Finary

Finary est une Fintech française lancée par Mounir Laggoune et Julien Blancher, des spécialistes de l’IA de la Tech. Elle permet le suivi et l’optimisation du patrimoine sur App et Web. Finary s’adresse à une nouvelle génération d’investisseurs multibancarisés qui gère des portefeuilles d’investissements diversifiés. Sa technologie, unique au monde, leur permet de s’affranchir des conseils des intermédiaires pour maîtriser, suivre et optimiser par eux-mêmes leurs investissements, en temps réel depuis une seule application ultra sécurisée. Ses utilisateurs connectent en moyenne 5 établissements différents et suivent 7 classes d’actifs différentes. A date, Finary totalise 100 000 utilisateurs qui suivent plus de 24 milliards d’euros sur la plateforme. Finary permet de connecter plus de 10 000 établissements financiers en Europe et aux Etats-Unis, l’immobilier, les startups ainsi que plus de 9 500 crypto-monnaies. Des investisseurs prestigieux comme Speedinvest, Y Combinator ou Kima Ventures font confiance à Finary.

