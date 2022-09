The bridge between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance)

Pourquoi souscrire une assurance-vie ? De nos jours, il est plutôt difficile de trouver une épargne qui rapporte sur le long terme. Bien évidemment, il est possible de s'orienter vers l'immobilier locatif, mais les risques ne sont pas toujours faciles à accepter. C'est essentiellement (mais pas uniquement) pour cette raison que de nombreux épargnants s'orientent de plus en plus vers une assurance-vie. Découvrons ce placement. Explications.

Comment fonctionne une assurance-vie ?



Avant de répondre à la question de l'article, il convient de savoir ce qu'est une assurance-vie. Nous pourrions résumer ce placement en quelques mots : épargne régulière (ou non) afin de créer un capital qui sera reversé, soit au bénéficiaire, soit au souscripteur, en cas de décès ou de fin de contrat.



Concrètement, vous placez de l'argent sur une assurance-vie, qui travaillera tout au long de la période d'ouverture du contrat. Ce capital sera reversé en fonction du dénouement du contrat :

● L'assurance en cas de vie : le capital et ses intérêts sont reversés une fois le contrat terminé

● L'assurance en cas de décès : ici, l'ensemble est versé à un bénéficiaire si le souscripteur décède.



Le choix du type de contrat d'assurance-vie doit se faire de façon réfléchie. En effet, si vous souhaitez vous constituer une épargne avec des intérêts intéressants à la clef (en fonction du risque que vous avez défini), il vaut mieux vous tourner vers l'assurance en cas de vie. A contrario, si vous avez pour objectif une succession d'une partie de vos économies, alors l'assurance en cas de décès semble plus adaptée. Quoi qu'il en soit,



Quels sont les avantages d'une assurance-vie ?



En comprenant le fonctionnement d'une assurance-vie, on s'aperçoit rapidement que ce type de contrat dispose d'avantages des plus intéressants :

● Taux de rendement supérieur à la moyenne (il est possible d'atteindre jusqu'à 25% sur plusieurs années !).

● Souplesse du contrat : vous épargnez comme vous souhaitez, et il est même envisageable de récupérer tout ou partie du capital en faisant une demande de rachat.

● Fiscalité avantageuse (surtout après 8 ans).

● Possibilité de transmettre votre argent sans passer par une succession et ses frais parfois élevés.

● Vous avez le choix de l'orientation du placement de votre argent, notamment si vous choisissez un contrat multisupport.



Bref, lorsque l'on met tout cela bout à bout, on oublie rapidement les autres placements tant celui sur l'assurance-vie est intéressant. Bien évidemment, vous pouvez toujours placer de l'argent sur un livret tel que le Livret A

