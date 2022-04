Pourquoi les entreprises consultent-elles des conseillers financiers ? Lorsque les entreprises font face à des problèmes financiers, ils doivent agir rapidement, avant qu’il ne soit trop tard.





Voici quelques explications pour bien comprendre leurs rôles.



Qu’est-ce qu’un conseiller financier ?



L’objectif premier d’un conseiller financier est d’aider l’entreprise à évaluer les finances de celles-ci, et d’établir des stratégies afin d’installer une croissance stable. Ces personnes peuvent aussi conseiller des individus, mais de manière générale, ils sont spécialisés dans le secteur industriel ou personnel, et non les deux simultanément. Dans la plupart des cas, les conseillers sont des professionnels qui ont travaillé précédemment pour des entreprises, dans le domaine de la finance. Ils ont décidé de se retirer afin de



Quel est son rôle ?



On peut comparer le conseiller financier à un docteur. Lorsque l’entreprise se porte bien, il est là pour s’assurer que cela continue. Mais c’est aussi lui qui devrait être le premier a détecté d’éventuels problèmes. Dans ce cas, il devra aussi trouver les solutions, afin de maintenir ou de rétablir la bonne santé financière de l’entreprise. Comme chaque société est diverse, l’une de l’autre, il doit être en mesure de connaître chacune de celles pour qui il travaille, afin de trouver les solutions les plus adaptées, dans chaque cas. La plus grande difficulté pour ces spécialistes est d’avoir accès à toutes les données de l’entreprise, qui lui permettra de faire ses diagnostics de manière éclairée. De là l’importance d’une relation de confiance entre lui et le propriétaire/dirigeant de la compagnie.



Quelles sont ses tâches ?



Le conseiller financier doit connaître toutes les lois se référant aux finances des entreprises, afin de conseiller ses clients et de s’assurer que celles-ci respectent les règles, règlements et lois en vigueur. À partir de là, il pourra collaborer avec eux, afin d’établir un budget pour la prochaine année financière. Pour ce faire, il étudiera la situation des finances, ainsi que les variations ayant eu lieu au cours de la dernière année. C’est suite à cela qu’il fera ses propositions.



Celles-ci peuvent être en rapport à différents sujets. Il pourra suggérer des investissements, des allocations d’actif, ou encore d’augmenter le niveau d’épargne. Il conseillera sur les impôts, ainsi que sur la planification du capital. Selon les objectifs de la direction, il pourra créer des stratégies financières adaptées à leurs besoins. Enfin, il analysera les résultats du plan financier, en fin d’année, pour établir de nouvelles stratégies.



Autres services rendus



Le conseiller financier peut aussi gérer le portefeuille d’investissements de l’entreprise, ou de son client (le dirigeant). Il est même possible qu’il ait le contrôle total de cette tâche, en prenant l’entière responsabilité des résultats. Lorsque l’entreprise possède des immeubles, ou décide d’en acquérir, elle peut à nouveau faire appel au conseiller financier afin d’obtenir son avis, ou même de négocier les transactions, selon l’entente entre les deux parties.

------------------------------------------------------------------------



