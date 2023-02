Pourquoi Paris est devenu un hub pour les talents et le développement de l’industrie de la blockchain

Selon une étude menée sur le développement des organismes et talents dans l'industrie globale de la blockchain réalisée par LinkedIn et OKX, la France est l'un des trois principaux pays au monde qui recrute dans cette industrie. Elle attire de nombreux talents de part un écosystème en croissance exponentielle et d’un appui actif du gouvernement français.



L'année dernière, Crypto.com avait annoncé son expansion en France. Binance a approfondi ses relations avec le territoire français à travers un discours de son CEO Changpeng Zhao (CZ), dans lequel il référencie Paris comme capitale européenne financière des actifs numériques. Lors de son discours d’introduction à un événement organisé par Binance au Palais des Congrès, le ministre Jean-Noël Barrot a souligné l’importance du rôle joué par le gouvernement français sur la future régulation MiCA. C’est pour ces raisons, que Binance prévoit de faire de Paris son hub européen, en embauchant des centaines de talents Français et ainsi collaborer au développement du Web3 et de la blockchain.



Dans le passé, la France avait déjà ouvertement déclaré son soutien envers la blockchain et les monnaies numériques. Depuis 2016, c'est l'un des pays précurseurs dans l'adoption de la blockchain en Europe ainsi que dans le monde entier. Les dernières décisions de la France, telles que son appel à des exigences d'identification et à une réglementation renforcée des actifs numériques, démontrent que le pays tient à se distinguer des autres grandes juridictions en se montrant plus agile que ses pays voisins comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie.



Lors de son discours introductif d'un événement organisé par Binance au Palais des Congrès de Paris en 2022, le ministre Barrot a souligné l'importance du rôle qu'a tenu le gouvernement français concernant la future réglementation MiCA.



Il a, par la suite, ajouté : "la transition du Web2 au Web3 va ouvrir de nombreuses possibilités de partage, de collaboration et de créativité avec un gouvernement qui soutient le développement d'un écosystème Web3 solide."



Paris Blockchain Week a récemment annoncé la présence du ministre Barrot à l’évènement pour cette édition de 2023, où il prononcera un discours.



Michael Amar, cofondateur de la Paris Blockchain Week, commente : "Attirer les bons talents est l'un des défis que doivent relever les entreprises explorant le secteur des actifs numériques. Notre événement apportera les idées et l'inspiration nécessaires pour y parvenir et offrira aux entreprises la plateforme pour communiquer avec les talents pertinents et les embauches potentielles. Les entreprises ne peuvent pas se permettre de manquer cela ! "



L'édition de la Paris Blockchain Week en mars 2023 va accueillir 10,000+ participants, 400+ intervenants, 300+ sponsors, 60% de cadres dirigeants, 400+ médias et journalistes. Au cours de cette semaine exceptionnelle, la PBW accueillera également plusieurs événements parallèles organisés par les plus grandes enseignes de la blockchain. La Talent Fair offre une journée d'opportunités d'emploi pour les plus grands acteurs et les derniers innovateurs. À la demande générale, le Hackathon Paris Blockchain Week est de retour avec de nouveaux défis et des prix à gagner.



La célèbre Paris Blockchain Week tiendra sa 4ème édition en présentiel du 20 au 24 mars 2023 au Carrousel du Louvre à Paris. Une plateforme numérique dédiée permettra sa retranscription en ligne. Depuis sa création en 2019, la PBW s'est imposée comme un lieu de rencontre mondial pour les passionnés d’actifs numériques, les investisseurs et les entrepreneurs. Elle permet d'engager des discussions stimulantes sur l'industrie des actifs numériques au sens large. L'événement est organisé par Chain of Events, organisateur d'événements spécialisé dans les conférences et les événements destinés aux professionnels de l'univers de la blockchain. Soutenue par certaines des plus grandes figures de la tech et de la politique, PBW 2022 a accueilli 6000+ participants, 300+ intervenants, 250 sponsors ainsi que 400 médias et partenaires. Parmi les principaux orateurs et supporteurs de 2023 figurent : Jean-Noël Barrot, Ministre français de la transition numérique et des télécommunications, Stéphane Kasriel, Meta, Nicolas Julia, Sorare, Steve Huffman, Reddit, Sébastien Borget, The Sandbox, Ira Auerbach, Nasdaq, Brad Garlinghouse, Ripple et bien d'autres encore.

