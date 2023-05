Porfolio Analyst PE (0-3 ans)

- Analyse financière détaillée des sociétés en portefeuille à partir des reportings mensuels et des échanges avec le Management ou l’actionnaire des participations - Préparation des valorisations trimestrielles (DCF) et participation aux comités de valorisation- Analyse du comportement des portefeuilles au regard de leurs niveaux de risque et de performance : stress tests, expositions, ratings, leviers, défauts, recouvrements, build-ups- Assister les équipes Marketing/Relations Investisseurs dans le traitement des demandes d’investisseurs;* Diplôme grande école ou université de premier plan en finance* 0 à 3 ans d’expérience en Evaluation, TS, Analyse Financière* Aisance à l’oral et à l’écrit en français et en anglais

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.