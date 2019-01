Plus de 40 PME et start-ups accompagnées par CAP'TRONIC présentes au CES Las Vegas du 8 au 11 janvier 2019

Félicitations aux PME et start-ups françaises toujours plus nombreuses à se rendre au CES qui se déroule à Las Vegas du 8 au 11 janvier 2019. Parmi ces sociétés innovantes, plus de 40 ont bénéficié de l'accompagnement du programme CAP'TRONIC. 6 d'entre elles sont, en particulier, présentes dans la liste des entreprises récompensées pour un CES Innovation Award. Une fierté pour les équipes de CAP'TRONIC d'avoir contribué au développement de ces projets reconnus sur la place mondiale.



Dans la catégorie réalité virtuelle et augmentée, la société Adok, née en 2015, est mise à l'honneur par les CES Awards 2019 pour son dispositif autonome qui transforme n'importe quelle surface en un écran tactile intégrant également un assistant de réunion intelligent pour les rendre plus interactives.

Parmi les thématiques phare du CES 2019, le « Smart Home » voit deux sociétés du sud de la France accompagnées par CAP'TRONIC récompensées par les CES Awards 2019. Tout d'abord BioPoolTech qui ambitionne de devenir le premier concepteur et distributeur de piscines bio en alliant le confort de la baignade en eau douce et la performance environnementale, aux technologies de pilotage modernes. Et Protecto Connect qui propose une couverture d'isolation connectée, installée sur les compteurs d'eau, pour éviter le gaspillage de l'eau domestique.



La solution Superdrive développée par Drust est distinguée dans la catégorie véhicule intelligent et auto-conduite des CES Awards 2019. Elle propose aux assureurs et aux constructeurs automobiles d'améliorer le comportement de conduite de leurs clients en les transformant en « superdrivers » via une plateforme d'intelligence artificielle.



Enfin, dans la catégorie durabilité et éco-conception, deux sociétés sont lauréates des CES Awards 2019. Domalys qui a développé la solution Aladin permettant aux seniors de rester plus longtemps à domicile en prévenant les aidants des éventuels signes de l'entrée en dépendance. Le majordome numérique Zac de Vivoka représenté par un hologramme doté d'une intelligence artificielle qui permet de contrôler les dispositifs IoT par la voix.



Depuis plus de 25 ans, le programme CAP'TRONIC aide les start-ups et les PME françaises à améliorer leur compétitivité et à conquérir de nouvelles parts de marché par l'intégration de solutions électroniques. Cet accompagnement valide les objectifs et les moyens, afin d'asseoir la stabilité de l'entreprise sur ses marchés.



C'est de cette solidité, acquise par les start-ups accompagnées par CAP'TRONIC, que dépendra en partie leur réussite à l'international.



Toujours en veille de l'innovation technologique, CAP'TRONIC sera présent au CES 2019, en partenariat avec Business France, pour soutenir et encourager les startups ayant suivi son programme.



Le CES, événement désormais incontournable



Le Consumer Electronics Show est le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public devenu incontournable pour les industriels du secteur. Il séduit en outre le grand public comme les fous de high-tech, et polarise sur quatre jours les annonces media des groupes les plus puissants. Pour une start-up, c'est donc à la fois un passage obligé et la forme d'une consécration à l'international.



Source inépuisable de rencontres, d'échanges et surtout d'opportunités business, le CES exige des start-ups qu'elles aient testé et validé leur modèle pour réussir et s'implanter durablement à l'étranger.



A propos de CAP'TRONIC

Fondée par le CEA et Bpifrance, et financée par le ministère de l'Economie et des Finances, l'association JESSICA France est chargée de la mise en œuvre du programme CAP'TRONIC. Celui-ci a pour objectif d'aider les PME françaises, quel que soit leur secteur d'activité, à améliorer leur compétitivité grâce à l'intégration de solutions électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits.

Spécialistes en électronique et en logiciel embarqué, les 23 ingénieurs CAP'TRONIC sont présents sur l'ensemble de la France, au plus proche des entreprises et des défis qu'elles doivent relever au quotidien. Ils mettent en place, en toute neutralité, les expertises adaptées au projet, à l'entreprise et au marché, afin de parvenir rapidement à une solution réaliste en termes de solution technologique, de délai et de coût.

Les interventions prennent la forme de séminaires techniques et marché, de formations et de conseils. L'aide de CAP'TRONIC peut prendre ensuite la forme d'expertises cofinancées par le programme (choix technologiques, mise au point du cahier des charges...) et d'accompagnement du projet.

CAP'TRONIC mobilise de nombreux experts venant de centres de compétences publics et privés en électronique et en logiciel embarqué. Ces centres sont des laboratoires universitaires, des écoles d'ingénieurs, des sociétés d'études électroniques du secteur privé.

En 2017, CAP'TRONIC a aidé 3 500 PME, tous secteurs confondus, à conquérir de nouvelles parts de marché en faisant de l'électronique et du logiciel embarqué le levier concurrentiel indispensable à leur croissance.

www.captronic.fr