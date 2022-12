Plum rend les investissements en cryptomonnaies accessibles à ses utilisateurs en France Plum, l'application intelligente européenne de finances personnelles, ajoute l'investissement en cryptomonnaie à sa gamme d'investissement en France, via les services fournis par Bitpanda.

• Les utilisateurs de Plum en France pourront acheter et vendre des cryptomonnaies dans l’application en quelques clics, grâce aux services fournis par Bitpanda.

• 5 grandes cryptomonnaies sont disponibles, dont le Bitcoin et l'Ethereum.

• Les utilisateurs peuvent investir à partir de 1 € seulement, avec des transactions illimitées.



Les clients de Plum peuvent désormais acheter, vendre ou détenir cinq cryptomonnaies populaires via l'application : Bitcoin (BTC) ; Ethereum (ETH) ; Cardano (ADA) ; Solana (SOL) ; Binance Coin (BNB). Plum a choisi de proposer uniquement ces devises plus établies à ce stade pour encourager une approche d'investissement à long terme et en réduire la complexité.



Les utilisateurs pourront acheter des parts fractionnées de ces cryptomonnaies par le biais de l'application et pourront commencer à investir à partir de 1 € seulement. Ils pourront accéder à un nombre illimité de transactions de cryptomonnaies à un taux fixe de 2,5 % par transaction.



Plum collabore avec la licorne fintech Bitpanda pour rendre cette offre disponible, ce qui signifie que la solution API de pointe de Bitpanda est entièrement intégrée à l'application Plum. Ainsi, les services de Bitpanda sont accessibles via l'interface de Plum, et toutes les transactions sont exécutées par Bitpanda.



Ce lancement intervient alors que la France est en passe de devenir un marché majeur pour les cryptomonnaies, le gouvernement ayant récemment déclaré son ambition de faire de la France le hub européen de l'écosystème des crypto-actifs. Parallèlement, la population française semble désireuse d'explorer cet actif, alors qu’un peu moins d'un tiers des sondés (30 %) prévoyaient d'investir dans les cryptomonnaies à l'avenir, selon une récente enquête**.



Plum a également lancé l'investissement en actions sans commission* en France en septembre. Avec les cryptomonnaies, la fintech construit une gamme d'actifs de premier plan pour permettre aux clients français de diversifier leur portefeuille dans une seule application.



Victor Trokoudes, PDG et cofondateur de Plum, déclare : “Nos utilisateurs français sont désireux d'explorer les cryptomonnaies, nous sommes donc ravis de mettre ce nouveau service à leur disposition de manière rapide et sécurisée. Chez Plum, notre objectif est d'offrir des outils financiers de qualité supérieure afin d’aider les utilisateurs à faire fructifier leur argent sur le long terme de la manière la plus efficace possible.



Les cryptomonnaies sont appelées à jouer un rôle clé dans le parcours d'investissement dans le futur. Il est donc important de pouvoir donner aux clients l'accès à cette classe d'actifs dès maintenant dans le cadre d'un portefeuille diversifié. Nous avons choisi de ne proposer que les cinq monnaies les plus établies à ce stade, car nous souhaitons simplifier la gestion financière pour les utilisateurs et encourager une approche d'investissement à long terme plutôt que des transactions à court terme".



Eric Demuth, cofondateur et PDG de Bitpanda, ajoute : "Au fur et à mesure que l'industrie évolue, il devient de plus en plus clair que la meilleure façon pour les fintechs d'avoir un véritable impact sur la vie des utilisateurs est de travailler ensemble. Les services de cryptomonnaies de Bitpanda mis à disposition par Plum en sont un excellent exemple, et proposent désormais des opportunités pour les investisseurs Français de prendre le contrôle de leur avenir financier."



L'application Plum s'est rapidement développée en Europe grâce à sa combinaison d'outils d'épargne automatisés et de gestion des dépenses, ainsi qu'à une gamme d'options d'investissement, avec plus de 1,5 million d’utilisateurs. L'investissement en crypto-monnaies est également proposé à ses utilisateurs en Belgique, en Irlande et en Espagne.



Notes

*Sous réserve d'autres frais

* Enquête IPSOS pour ADAN et KPMG publiée le 20 février 2022.



Les crypto-monnaies sont des actifs non protégés et des investissements à haut risque. Vous pourriez perdre votre argent et ne serez pas protégé en cas de problème. Vous ne devez pas investir dans un produit financier si vous ne comprenez pas sa nature et l'étendue de votre exposition au risque. Vous devez être convaincu que l'investissement dans les crypto-monnaies vous convient compte tenu de votre situation et de votre position financière.



