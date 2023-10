Accueil Envoyer Imprimer Partager Pleo annonce de nouvelles mises à jour produits pour renforcer les capacités de gestion des dépenses des entreprises Pleo, la plateforme européenne leader en matière de gestion de dépenses professionnelles, inaugure aujourd'hui une série de nouvelles mises à jour majeures pour ses clients, visant à fournir aux entreprises un ensemble d'outils plus complet pour les aider à contrôler et à optimiser efficacement leurs dépenses et à accélérer la croissance du marché des PME.

Pleo a obtenu le statut Built for NetSuite grâce à une nouvelle SuiteApp pour la gestion des dépenses des entreprises. Celle-ci répond aux normes de développement et aux bonnes pratiques de la plateforme Oracle de NetSuite, SuiteCloud, afin de fournir aux organisations une meilleure vision de leurs dépenses.

Pleo fait évoluer la gestion des dépenses vers un niveau supérieur avec l'introduction des Cartes fournisseurs, qui permettent aux entreprises de contrôler leurs paiements récurrents à un service en ligne.

L'introduction de la fonctionnalité Split VAT permet de réduire les processus manuels pour que les organisations puissent contrôler leurs dépenses plus facilement et à plus grande échelle.



Avec le lancement de cette nouvelle suite de produits, Pleo définit une vision claire pour l'avenir des entreprises, en renforçant son offre et en consolidant sa transformation d'un produit unique axé sur les notes de frais en une plate-forme globale de gestion des dépenses d’entreprises, et en s’assurant de convenir aux ETI du secteur des PME.



Le nouveau partenariat et l'intégration de Pleo avec la plateforme de gestion d'entreprise et de comptabilité Oracle NetSuite permettent aux organisations d'exporter automatiquement toutes les données transactionnelles et d'automatiser le croisement des dépenses au sein d'Oracle NetSuite. NetSuite est le premier fournisseur de logiciels de gestion des ressources (ERP) basé sur le cloud et fournit ses services à plus de 36 000 entreprises dans plus de 217 pays. En intégrant Pleo à la plateforme NetSuite, la centralisation des dépenses est automatisée, ce qui permet aux organisations des gains de temps et d’efficacité, de réduire les erreurs humaines et d'avoir une meilleure vision de leur trésorerie globale.



« Nous sommes ravis d'avoir homologué l'intégration de Pleo à NetSuite », a déclaré Guido Haarmans, vice-président du groupe, SuiteCloud Developer Network and Partner Programs, Oracle NetSuite. « Cette nouvelle SuiteApp étoffe notre solution déjà robuste pour les entreprises et l'engagement de Pleo pour faciliter la gestion financière et fournir une meilleure visibilité et des analyses aux entreprises est aligné avec nos engagements. Cela fait de nous des partenaires tout désignés à mesure que nous continuons chacun à enrichir notre offre de produits. »



Built for NetSuite est un programme destiné aux partenaires du réseau de développeurs SuiteCloud (SDN) de NetSuite qui leur fournit les informations, les ressources et la méthodologie nécessaires pour les aider à vérifier que leurs applications et leurs intégrations sont conformes aux normes et aux bonnes pratiques de NetSuite. Le programme Built for NetSuite est conçu pour renforcer la confiance des clients de NetSuite dans les SuiteApps comme Pleo, et leur montrer que celles-ci sont conçues pour respecter ces standards.



En outre, les nouvelles Cartes fournisseurs de Pleo permettent aux équipes financières d'obtenir un meilleur contrôle et une meilleure visibilité sur leurs paiements récurrents de services en ligne en leur permettant de centraliser et de limiter les paiements à un ou à un groupe de fournisseurs sur une seule carte virtuelle. Alors que 65 % des clients de Pleo soulignent que les abonnements représentent au moins un tiers des dépenses totales de leur organisation, les cartes Fournisseurs sont conçues pour faciliter les dépenses et éliminer toute surprise en permettant de plafonner les paiements, d'ajuster les limites de dépenses, de changer les titulaires des cartes lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, le tout sans avoir à annuler les abonnements. Les organisations bénéficient ainsi du contrôle dont elles ont besoin et d’une plus grande clarté sur les paiements récurrents de leurs services en ligne, ce qui leur permet de maximiser leurs revenus et leur retour sur investissement.



Pleo lance également Division de la TVA, qui permet aux entreprises de supprimer l'ajout manuel de taxes via l'OCR afin de gérer aisément le volume des dépenses.



Jeppe Rindom, PDG et cofondateur de Pleo, a déclaré : « Notre mission chez Pleo est de réduire le stress et de rendre la gestion des dépenses efficace et performante pour les entreprises. Nous avons écouté les besoins de nos clients et, en ajoutant ces nouvelles fonctionnalités à notre plateforme, nous faisons évoluer notre offre et fournissons aux entreprises l'outil de gestion des dépenses le plus complet du marché. »

