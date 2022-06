Pimster lève 2M€ pour réinventer la relation client des marques dans le post-achat Pimster annonce aujourd’hui une levée de fonds de 2 millions d’euros menée par Kima, LeFonds by FrenchFounders et des business angels tels que Stéphane Levy (Labelium), Thibaud Elzière (E-Founders), Frédéric Montagnon (Arianee).

Lancé fin 2021 par Baptiste Gamblin (CEO), Grégoire Galichon (COO) et Aubry d’Andoque (CTO), diplomés de l’X et d’HEC et incubé à Station F, Pimster est une plateforme SaaS qui aide les marques à faire du post-achat un levier de croissance pérenne en renouant le lien avec leurs consommateurs.



La start-up guide ainsi les utilisateurs dans la vie de leur produit à partir de la prise en main à la seconde vie du produit en passant par l’entretien et la réparation. Les marques peuvent ainsi interagir et créer du contenu sur-mesure pour chacun des utilisateurs. Pimster aide également les marques à mieux connaître leurs consommateurs en récoltant de nombreuses données jusqu’alors inaccessibles pour personnaliser l’expérience et optimiser les taux de conversion.



L’idée de ce projet est venue d’un constat simple : les manuels d’utilisation sont complexes et 96% des utilisateurs ne les lisent pas. Qui n’a jamais renvoyé un produit car il ne comprenait pas la notice ou appelé le SAV ? Pimster résout cette immense problématique des marques en proposant des vidéos format stories qui expliquent pas à pas comment utiliser le produit, l’entretenir ou le réparer. Baptiste Gamblin, CEO de Pimster, explique : “En explorant les services après vente des entreprises nous nous sommes rapidement rendus compte que plus de 30% des tickets SAV étaient dûs à une mauvaise ou à une non lecture du mode d’emploi. Historiquement perçu comme une structure de coût, le service après vente est désormais un réel levier de croissance pour les entreprises notamment via la vente de pièces détachées, la personnalisation de l’expérience et la fidélisation des consommateurs. C’est pour enrichir et structurer toutes ces opportunités de lien marque / utilisateurs que nous avons fondé Pimster”



Alors que les marques dépensent des dizaines de millions d’euros en budget marketing pour obtenir de nouveaux utilisateurs, elles éprouvent, par la suite, des difficultés à interagir avec eux dans le post-achat. Pimster a donc décidé de mettre la technologie au cœur de l’expérience client et redonner les clés de la relation client aux marques au travers d’un accompagnement complet. Ces interactions personnalisées sont essentielles puisque les paniers moyens augmentent de plus de 140% après une expérience sur-mesure. "Pimster adresse une problématique globale qui touche les marques sur tous leurs marchés. Notre mission est de les accompagner avec LeFonds et le réseau FrenchFounders pour un développement rapide et efficace à l'international aligné avec leur vision et leurs ambitions." Géraldine Le Meur, General Partner LeFonds.



La start-up crée un outil complet et personnalisable afin d’accompagner les utilisateurs dans chacune des étapes de la vie de leur produit : modes d’emploi digitaux sous forme de stories, conseils pour entretenir le produit, guide de réparation avec possibilité d’acheter les pièces détachées. L’objectif est d’encourager les clients à utiliser leurs articles de façon optimale et ainsi assurer leur durabilité afin de prôner une démarche plus écoresponsable. En effet, 70% des pannes sont dues à un mauvais entretien. Les algorithmes développés par l'équipe tech permettent, à partir des données collectées, de proposer des entretiens préventifs et d'aider les marques à rendre leurs appareils plus durables.



Pimster développe une solution omnicanale, QR Code ou lien sur le site, renvoyant sur une Web app qui regroupe tout le contenu à disposition du client. Pour les entreprises, Pimster a développé une plateforme sur laquelle elles peuvent facilement mettre à jour leur contenu et en créer du nouveau. L’équipe s’entoure également d’une communauté d'experts capable de penser et réaliser le contenu des vidéos par étape.



Pimster collabore avec des entreprises de toute taille, spécialisées dans les domaines de l’électroménager, du bien-être, de la mobilité et compte proposer ses services dans de nombreux autres secteurs. Le Groupe Brandt, Maison Berger Paris, Voltaire ou SelfCare1 ont déjà confié leurs manuels à la start-up tech. Grâce à cette levée de fonds, elle compte développer de nouvelles fonctionnalités pour révolutionner davantage le post-achat, se développer en Europe et recruter des collaborateurs notamment en tech et vente.



À propos de Pimster

Pimster est une solution SaaS pour faire interagir les marques avec leurs clients dans le post-achat. Son objectif est de faciliter et optimiser l’usage des produits, de manière à les rendre plus efficaces et plus durables, mais aussi de proposer un retour d’expérience des consommateurs pour fidéliser la clientèle auprès des entreprises.

Aujourd'hui, des entreprises comme le Groupe Brandt, Maison Berger Paris, Starlett ou SelfCare1 lui font confiance.

https://www.pimster.app/



