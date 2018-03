Philippe Audouin est élu Président de la DFCG

Philippe AudouinPhilippe Audouin, Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales, a rejoint Eurazeo en février 2002 en tant que Directeur Administratif et Financier, et a été nommé Membre du Directoire en mars 2006. Il a commencé sa carrière en créant et développant sa propre société pendant près de 10 ans. Après l’avoir cédée, Philippe Audouin a été Directeur Financier et fondé de pouvoir (“Prokurist”), en Allemagne, de la première JV entre France Telecom et Deutsche Telekom.



Philippe Audouin a ensuite occupé le poste de Directeur financier, des ressources humaines et de l’administration de France Telecom, division Multimédia, avant de rejoindre le groupe Arnault (société Europ@Web) en tant que directeur financier.



Il a également enseigné pendant 5 ans comme chargé de cours puis Maître de Conférence en 3e année à l’école HEC (option : “Entrepreneurs”).



Philippe Audouin est administrateur et Président des Comités d’Audit d’Europcar Groupe, et d’Elis, et membre du Conseil de Surveillance et Président des Comité d’Audit d’ANF et d'Eurazeo-PME.



Il est également Membre du Comité Consultatif de l’Autorité des Normes Comptables, membre de la commission émetteur de l'AMF, et membre du Club des Trente.



Administrateur de la DFCG, Philippe Audouin est vice-président exécutif de la DFCG en charge des relations institutionnelles depuis 2009.



La DFCG est l’association française des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Implantée dans 14 régions de France, elle regroupe 3 200 membres de tous les secteurs économiques du pays et organise cette année 10 trophées régionaux. Toutes les tailles d'entreprise sont représentées, de la PME aux groupes internationaux, à l'image du tissu économique français. Elle propose, entre autres, à ses membres de participer à de nombreux événements (petits déjeuners, conférences, dîners-débats, formations…). En 2014, la DFCG fête ses 50 ans.



La DFCG est aussi l'organisatrice de Financium, le congrès annuel des directeurs financiers et de contrôle de gestion, qui se tient les mardi 9 et mercredi 10 décembre 2014, aux Salons Hoche (Paris VIIIème), sur la thématique « Financiers d’entreprise : dépasser la technique pour construire l’avenir ». La 15e édition du Trophée du Directeur Financier de l’Année, organisé par DFCG, Hudson et PwC, en partenariat avec ACIES, se tiendra le 10 décembre 2014 aux Salons Hoche, à l’issue de Financium.



La DFCG publie le mensuel Finance&Gestion, une revue de référence pour les professions financières, et une lettre Quotidienne des Actualités DFCG. En outre, DFCG Formation, l’organisme des fonctions Finance & Gestion, propose plus de 90 formations par an à forte expertise métier, pratiques et opérationnelles.

