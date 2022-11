Peut-on acheter une portion de Bitcoin ? Vous vous demandez si vous pouvez acheter une petite partie du Bitcoin ? Voici comment vous pouvez acheter une partie de cette monnaie numérique.





D'autre part, les investisseurs se demandent toujours s'ils peuvent acheter une partie de cet actif numérique. La réponse est oui. Vous pouvez acheter une partie de cette monnaie électronique. La crypto-monnaie la plus populaire permet d'acheter une fraction de la crypto-monnaie. La plus petite unité de cette monnaie virtuelle s'appelle un Satoshi, du nom de son créateur anonyme. Ce Satoshi représente un cent millionième de cet actif virtuel. Par conséquent, ces plus petites unités de cette monnaie numérique permettent d'acheter des Bitcoins en petites portions à un prix plus abordable. Voici comment acheter votre première portion de cette monnaie numérique.



Obtenez une plateforme d'échange



Avant toute chose, procurez-vous une plateforme d'échange qui convient le mieux à vos besoins et à votre style de trading. En général, il existe deux plateformes que vous pouvez utiliser pour échanger cette monnaie électronique : les bourses traditionnelles et les places de marché de type "peer-to-peer".



Les plateformes traditionnelles existent depuis longtemps. Ces plateformes sont réglementées et mettent en relation les acheteurs et les vendeurs de cette monnaie virtuelle à l'aide d'un carnet d'ordres ou d'une liste d'offres électroniques. Une fois que les acheteurs et les vendeurs se connectent avec succès, ces plateformes faciliteront le transfert et l'échange de cette monnaie numérique en monnaie fiduciaire. En d'autres termes, les bourses de crypto-monnaies traditionnelles agissent comme des intermédiaires qui aident à connecter les acheteurs et les vendeurs de cette monnaie électronique.



Au contraire, les bourses peer-to-peer n'agissent pas comme des intermédiaires, même si elles avaient l'habitude de commander des livres. Ainsi, ces bourses peer-to-peer permettent aux acheteurs et aux vendeurs de réaliser des transactions directement et de ne pas intervenir. Toutefois, ces bourses n'interviennent qu'en cas de litige.



Les échanges traditionnels agissant comme des intermédiaires, acheter cette monnaie numérique auprès d'eux est plus cher que les plateformes peer-to-peer. Alors, procurez-vous un échange de crypto fiable comme



Commencer à trader



Avant de commencer à trader, examinez minutieusement chaque détail jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec les conditions du vendeur pour acheter cette monnaie numérique. Si vous êtes satisfait de tout, vous pouvez cliquer sur le bouton d'achat et acheter votre portion de cette monnaie électronique.

Une fois la transaction lancée, le vendeur vous enverra ses instructions de paiement que vous devrez suivre scrupuleusement pour éviter tout problème futur. En cas de questions, consultez le vendeur en privé. Une fois que vous avez payé, attendez que le vendeur vérifie le paiement.



Recevoir votre Bitcoin



Une fois que le vendeur a vérifié votre paiement, il peut libérer votre part de cette monnaie numérique du dépôt fiduciaire, et l'échange est terminé. Vous pouvez choisir de laisser un commentaire au vendeur après avoir reçu votre part de cet argent virtuel. Cependant, c'est vous qui décidez de laisser un commentaire ou non. Après avoir reçu votre part, vous décidez de commencer à échanger, prêter, jalonner ou tout autre moyen que vous jugez approprié pour gagner une fois cette monnaie numérique.



La ligne de fond



L'achat d'une partie de cette monnaie virtuelle est possible via un échange fiable et réputé pour faciliter le processus. Donc, si vous ne pouvez pas acheter un BTC, suivez le processus simple ci-dessus et achetez votre portion de cette monnaie numérique. À terme, vous pourrez acheter d'autres pièces pour accroître votre portefeuille de crypto-monnaies.







