Payhawk s'offre le joueur de tennis professionnel, Grigor Dimitrov, comme ambassadeur officiel de la marque

« Je ne vois pas de meilleur joueur pour représenter la vision et l’ambition de Payhawk à l’international. La synergie présente entre Grigor et Payhawk est indéniable : il est le tennisman le plus titré de Bulgarie et nous sommes la première licorne bulgare - ce qui témoigne de la force de notre entreprise. En tant que personne, Grigor incarne la réussite et la compétitivité, mais sait également faire preuve d’humilité, de compassion et de professionnalisme. Il incarne des valeurs uniques que nous encourageons dans notre culture d'équipe et chez nos collaborateurs, et qui contribuent à renforcer nos ambitions en matière d’innovation. Ce partenariat permet à Payhawk de poursuivre son expansion à l’international ; en parallèle, nous nous engageons à apporter notre soutien à Grigor pour lui permettre d’atteindre son plus haut niveau dans chaque tournoi auquel il participera ».

« Je suis honoré de collaborer avec une entreprise dont je partage les mêmes valeurs, la même passion pour la réussite et la même ambition de réussir sur la scène internationale et de faire la différence au sein de notre communauté. Le sport étant un excellent moyen de rassembler, j’ai hâte d’observer et de soutenir l’évolution de Payhawk pour qu’elle puisse continuer de créer des opportunités et de rayonner sur la scène technologique ».

Ce partenariat symbolique permettra à Payhawk de consolider ses initiatives, notamment ses programmes de sensibilisation auprès des communautés technologiques, des start-ups et des sportifs. Cette collaboration aveccontribuera ainsi à mieux faire connaître ses activités (dons, programmes de formation et de mentorat dans le domaine de la technologie, tournois de tennis – et autres sports – à but caritatif).Dans le cadre de ce partenariat, la tenue de tennis desera désormais dotée d’un logo. Il participera également à divers événements dédiés aux DAF et organisés en parallèle des événements programmés par l’ATP et l’ITF. Cette initiative permettra ainsi aux fans du tennisman d’aller plus facilement à sa rencontre et de s’engager avec l’athlète.Les clients derecevront des produits dérivés exclusifs signés par(notamment des t-shirts, des posters et des photos) et pourront obtenir des billets pour assister à des matchs de tennis, ainsi que des invitations à des événements VIP et des rencontres exclusives avec la nouvelle sensation du tennis bulgare., CEO et cofondateur de, déclare :, 10e meilleur tennisman professionnel mondial au classement ATP, déclare :a déjà atteint la troisième place mondiale en simple au classement ATP, ce qui fait de lui le joueur de tennis bulgare le mieux classé et le plus titré de l'histoire.Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://payhawk.com/fr/ambassadeurs/grigor-dimitrov