Payhawk, la licorne bulgare lance une nouvelle offre avec Microsoft Pour renforcer sa nouvelle offre "Enterprise", Payhawk, licorne bulgare, spécialisée dans la gestion des dépenses

globales en entreprise, propose une intégration avancée avec NetSuite et de toutes nouvelles intégrations avec Microsoft Dynamics 365 Business Central et Microsoft Dynamics 365 Finance. La fonctionnalité de gestion multi-entités est également incluse pour favoriser la standardisation et l’efficacité de la gestion des dépenses à l’échelle internationale. L’application mobile est également dotée d’une nouvelle technologie.



Pour renforcer sa nouvelle offre Enterprise, Payhawk propose une intégration avancée avec NetSuite et de toutes nouvelles intégrations avec Microsoft Dynamics 365 Business Central et Microsoft Dynamics 365 Finance. La fonctionnalité de gestion multi-entités est également incluse pour favoriser la standardisation et l’efficacité de la gestion des dépenses à l’échelle

internationale.

L’application mobile est également dotée d’une technologie OCR (reconnaissance optique de caractères) alimentée par l’IA, qui permet de capturer les reçus bancaires. Avec le recadrage automatique des images, cela simplifie la capture des données et réduit nettement les temps de traitement des dépenses, allégeant ainsi considérablement le fardeau des employés et des

équipes financières dans les grandes entreprises dont le volume de dépenses est élevé.

La licorne bulgare se positionne désormais comme partenaire officiel de Microsoft et l’un des premiers fournisseurs de solutions de gestion des dépenses sur la place de marché de Microsoft AppSource.



« Nous sommes heureux de compter Payhawk parmi nos partenaires sur Microsoft AppSource », déclare Stavrinos Kyriakou, responsable du développement ISV de Microsoft pour l’Europe du Sud-Est. « Leur solution est un ajout précieux à notre portefeuille

Business Central et à nos solutions de gestion des dépenses, et nous pensons qu’elle sera une ressource utile pour les entreprises qui cherchent à moderniser leurs procédures de gestion des dépenses ».



Microsoft Dynamics 365 Business Central, 365 Finance et Oracle Netsuite sont quelques-uns des ERP figurant parmi les solutions les plus populaires pour les entreprises de plus de 200 employés. D’après les récents chiffres de 6sense, Microsoft Dynamics détient une part de marché de 27 % dans la catégorie des ERP au niveau mondial.



En-dehors des ERP, les entreprises utilisent traditionnellement plusieurs solutions pour gérer les différents types de dépenses professionnelles, telles que les cartes d’entreprise, la paie, les paiements fournisseurs et les dépenses des employés. Les entreprises internationales sont susceptibles d’avoir différents fournisseurs selon les pays, ce qui crée rapidement un réseau de

systèmes déconnectés. Toutes les données relatives aux dépenses provenant de ces systèmes, ainsi que les reçus et autres documents, doivent ensuite être transférées vers l’ERP pour permettre une comptabilité et une planification financière précises et justes.

Bon nombre de ces anciens systèmes ne disposent pas d’une saisie automatisée des données ni d’une intégration native avec les systèmes ERP. Cela génère bien souvent un travail manuel intensif qui fait perdre beaucoup de temps aux employés et empêche l’établissement de rapports en temps réel. Les équipes financières ont ainsi du mal à soutenir les chefs

d’entreprise au quotidien, de façon efficace.



Avec la nouvelle offre Enterprise de Payhawk, les équipes financières qui utilisent les ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, 365 Finance et Oracle Netsuite disposent désormais d’une véritable alternative à ces anciens systèmes. Elles offrent une excellente expérience en matière de gestion des dépenses des employés couplée à un traitement automatisé des dépenses et à une communication bidirectionnelle transparente avec leur ERP. Ces équipes peuvent économiser jusqu’à quatre jours par mois qu’elles peuvent consacrer plutôt à des projets stratégiques.



« Nous avons cinq entités, avec environ 300 à 500 dépenses par mois dans la société mère. Il me fallait auparavant une journée entière par entité pour examiner, importer, exporter, puis mettre les dépenses dans le bon format. Grâce à l’intégration directe de Payhawk à NetSuite, je n’y consacre plus qu’une heure par jour. C’est une aide précieuse. » explique Eduardo Felipez, Responsable comptable chez Heroes.



La nouvelle offre Entreprise propose également une fonctionnalité de gestion multi-entités qui permet de mieux gérer les dépenses et les liquidités au sein de différentes entités. Les équipes financières peuvent appliquer des paramètres de dépenses et des workflows au niveau du groupe, ce qui favorise la standardisation et l'efficacité des processus de gestion des dépenses

à l'échelle mondiale. Un tableau de bord de groupe affiche les dépenses en temps réel, les dépenses à venir et les fonds disponibles pour les couvrir. Les équipes financières supervisent les dépenses par entité et par équipe, et ont une visibilité sur le traitement des dépenses dans l'ensemble de l'organisation, ce qui permet d'accélérer et de fluidifier la clôture du mois et de

l'année.

« Le tableau de bord du groupe de Payhawk nous permet de contrôler les dépenses à l'échelle du groupe encore plus rapidement et avec plus d'agilité. Nous pouvons désormais gérer la planification des liquidités de manière plus efficace et plus précise grâce au tableau de bord et assurer un meilleur contrôle en segmentant les données par filiales, équipes et types de coûts. » développe Serkan Yüksel, Responsable de la transformation digitale financière chez Hypoport SE.



Enfin, Payhawk lance une nouvelle caméra alimentée par l'IA dans l'application mobile qui identifie et recadre automatiquement les reçus bancaires. Cela améliore la précision des données de dépenses et facilite le traitement des dépenses, ce qui est particulièrement utile pour les entreprises internationales ayant des volumes de dépenses et de factures élevés.



Hristo Borisov, PDG et cofondateur de Payhawk, déclare, à propos des récents lancements de produits Payhawk :

« Avec le lancement de notre nouvelle offre Enterprise, nous mettons à disposition des grandes entreprises internationales une gamme de nouvelles fonctionnalités représentant une véritable alternative aux cartes bancaires traditionnelles et aux systèmes de

gestion des dépenses. Pour ce faire, il est essentiel de proposer des API fiables facilitant l’intégration avec les ERP d'entreprise les plus performantes et ainsi offrir une automatisation maximale de la comptabilité. Nous avons également développé des outils pour aider les responsables financiers à comprendre et à gérer les dépenses au niveau du groupe, y compris de nouveaux tableaux de bord et des paramètres de dépenses et d'approbation de groupe, pour faciliter la gestion continue des utilisateurs à l'échelle ».



À propos de Payhawk

Payhawk a été créé par Hristo Borisov, Konstantin Dzhengozov et Boyko Karadzhov en 2018. Depuis, l’entreprise a connu une croissance fulgurante et est vite passée de startup à Licorne bulgare. Payhawk offre actuellement ses services dans 32 pays. L’objectif de Payhawk était de simplifier la gestion des dépenses des entreprises, car les fondateurs s’étaient rendus compte que les équipes financières passaient plus de temps à effectuer des tâches répétitives et sans valeur ajoutée au lieu de concentrer leur énergie sur la stratégie financière de leur organisation.

Payhawk a donc créé une solution de gestion des dépenses tout-en-un afin d’automatiser la gestion des finances en réponse aux besoins des entreprises et des départements financiers.

PAYHAWK

