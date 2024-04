Payflows, en série A avec un tour de table à 25 millions d'euros mené par Balderton Capital

Nous avons conçu Payflows comme le maillon manquant de la boîte à outils du directeur financier. Grâce à une plateforme unique, les équipes financières synchronisent et orchestrent les données à travers tous leurs outils de gestion des ressources d'entreprise et leurs systèmes financiers, avec l'automatisation et la collaboration au cœur. Désormais, les flux de travail de paiement, de gestion de trésorerie, d’approvisionnement et de recouvrement de créances peuvent être modifiés en quelques secondes - sans codage requis - directement par l'équipe financière.

L’ensemble des outils tech du directeur financier est trop compliqué, et les entreprises en croissance ont de plus en plus besoin de solutions pour rationaliser et optimiser leurs outils et flux de travail financiers. Payflows a donc construit une plateforme modulaire qui améliore la visibilité et la collaboration pour les équipes dédiées, accélérant la productivité et réduisant les coûts. Nous sommes ravis de travailler avec Pauline et Joseph qui ont construit une entreprise exceptionnelle qui résout un défi réel et pressant pour les DAF.

Il existe de nombreuses startups SaaS FinTech qui se concentrent uniquement sur une problématique spécifique du directeur financier. Mais Payflows va plus loin et se démarque grâce à une plateforme tout-en-un à destination des DAF. Pauline et Joseph réalisent une grande vision de manière exceptionnellement rapide.

", assure Pauline Glikman, co-fondatrice et CEO chez Payflows. Payflows , plateforme SaaS tout-en-un dédiée aux équipes financières, annonce aujourd’hui une Série A de 25M€ menée par Balderton Capital, avec la participation des investisseurs historiques - Headline, Ribbit Capital, 20VC - et les Family Offices du fondateur de Plaid (Exponent Founders Capital) et des Galeries Lafayette (Motier Ventures).Payflows répond aux enjeux des entreprises en forte croissance dont les solutions financières traditionnelles se sont souvent révélées inadaptées car trop basiques pour répondre à la complexité de leurs besoins ou trop onéreuses avec des fonctionnalités superflues. La société centralise alors en un seul endroit toutes les données financières clés - gestion des achats, des encaissements fournisseurs, paiements et flux de trésorerie - pour permettre une lecture claire et transparente.Une visibilité en temps réel sur les données financièresPartis du constat que les systèmes traditionnels utilisés par les équipes financières étaient obsolètes, Pauline Glikman (CEO) et Joseph Assouline (CTO) fondent Payflows en 2022. Ensemble, ils entreprennent la création d’une plateforme unique de produits modulaires et évolutifs s’intégrant automatiquement aux systèmes ERP existants des entreprises.Concrètement, Payflows cible en priorité les entreprises de plus de 300 salariés en forte croissance qui composent avec de multiples défis (réglementations variées selon les zones géographiques, opérations transnationales impliquant plusieurs devises, processus décisionnels multinationaux…) et dont les solutions financières utilisées jusque-là se sont souvent révélées trop rigides.Pour répondre à ces enjeux, la plateforme se greffe alors aux outils ERP déjà déployés pour permettre aux entreprises de bénéficier d’une solution sur-mesure. Les clients peuvent ainsi sélectionner et combiner uniquement les modules de produits dont ils ont réellement besoin pour bâtir un système financier complet, intégré et adapté à leurs spécificités.In fine, Payflows assure une visibilité en temps réel via un outil moderne pour permettre une collaboration efficace sur les demandes, bons de commande, factures et paiements en cours, sans nécessiter de licences supplémentaires, et contribuer à une productivité accrue grâce à des outils d'automatisation et d’IA. En désilotant les processus, la plateforme permet ainsi aux employés de suivre la progression des tâches à toutes les étapes, et ce, avec une expérience utilisateur similaire à celles des technologies grand public.Favoriser sa croissanceAu cours des deux dernières années, Payflows a progressé principalement par le bouche-à-oreille et les recommandations entre pairs. Séduites par son approche novatrice, des entreprises telles que Swile, Ornikar, WeMaintain, Spendesk et Podimo ont rapidement rejoint la plateforme pour faciliter le travail de leurs équipes financières.Constituée d’une équipe de 24 collaborateurs, Payflows va profiter de cette nouvelle enveloppe pour continuer à investir dans sa technologie et s’attaquer à de nouveaux marchés, notamment outre-Manche et outre-Atlantique.", déclare Rana Yared, Partner chez Balderton Capital.", explique Jonathan Userovici, Partner chez Headline.