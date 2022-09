Patrowl lève 2M€ et conforte sa place de leader français du Pentest as-a-Service

Patrowl, éditeur de la solution d’Offensive Security as-a-Service éponyme, annonce une première levée de fonds de 2 millions € auprès du fonds d’entrepreneurs Cyber Impact Ventures, porté par la société de gestion Auriga Partners, de la banque d’investissement Bpifrance et de la région Île-de-France.



Patrowl contribue à anticiper les menaces en découvrant en continu et de façon automatisée les vulnérabilités affectant tout ce que les entreprises exposent sur Internet. Les dernières statistiques montrent que les deux tiers des compromissions d’entreprises débutent par le piratage d’un actif exposé sur Internet. La solution Patrowl fournit en outre contextualisation, priorisation des menaces et recommandations de remédiation aux équipes de sécurité.



Fondée en 2020 par Nicolas Mattiocco, Vladimir Kolla et Florent Montel, Patrowl a réalisé en 2022 une croissance remarquée. Solution de cybersécurité prometteuse, Patrowl lève aujourd’hui 2 millions d’euros sur les programmes d’investissement Bpifrance ainsi qu’auprès de Cyber Impacts Ventures, le fonds dédié aux champions de la cybersécurité.



« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accordent Bpifrance, la région Île-de-France et Cyber Impact Ventures. Leurs conseils et leur accompagnement nous aideront très efficacement à consolider notre position de leader en France ainsi qu’à faire grandir l’entreprise et notre équipe » déclare Nicolas Mattiocco, président de Patrowl.



"Nous avons été séduits par l’équipe et par sa capacité à transitionner d’un modèle serviciel à un modèle tech d’éditeur. Dans un contexte où la menace cyber est croissante et la pénurie de talents avérée, la solution Patrowl nous semble idéalement positionnée pour devenir un acteur de référence sur son marché », souligne Edouard de Rémur, co-fondateur de Cyber Impact Ventures.



Kamel Zeroual (Serena Capital), Olivier Bonnet (BlaBlaCar) et Sébastien Lafon (FrenchTech USA) notamment complètent à titre privé et individuel cette première levée de fonds, avec pour intention de préparer Patrowl dans sa phase suivante de développement sur le marché nord-américain.

« Nous étudions dès maintenant les conditions de notre implantation en Amérique du Nord. Accompagné de Business France, nous serons présents au FIC Montréal en novembre. Nous tenons à saisir les opportunités de développement international qui s’offrent à nous et préparons à ce titre une future levée de fonds en série A, pour 2023 » précise Vladimir Kolla, directeur général de Patrowl, qui remercie en outre le cabinet de conseil Didier Avocats pour ses conseils avisés au fil du processus.



À propos de Patrowl

Fondée en 2020 par Nicolas Mattiocco, Vladimir Kolla et Florent Montel, la société Patrowl est éditrice de la solution d’Offensive Security as a Service éponyme qui :

– cartographie (EASM) et teste en continu (PTaaS/CART) les actifs exposés sur internet (applications, site web, accès distants, Cloud, etc.),

– identifie les faiblesses (vulnérabilités et défauts de configuration),

– propose un plan de remédiation et les moyens de contrôler l’exécution des corrections.



Développée par 3 spécialistes de la cybersécurité, la solution Patrowl est accessible à des utilisateurs non experts et leur permet d’élever rapidement le niveau de sécurité de leur système d’information. Patrowl s’adresse en priorité aux ETI et grands comptes, tous secteurs confondus.