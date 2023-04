Accueil Envoyer Imprimer Partager Palmarès | Fintech100 : baisse de 63 % des montants levés, mais une forte résilience des acteurs. Pour la deuxième année consécutive, Truffle Capital et Finance Innovation, en partenariat avec le Groupe BPCE, Sopra Steria et Sopra Banking Software dévoilent les résultats de leur Palmarès Fintech100. Un palmarès sous forme d’outils pour ces acteurs qui souhaitent avoir une vision de ce qui se passe au-delà des levées de fonds.

« Déjà une première satisfaction pour cette édition : le nombre de répondants ! » s’exclame Maximilien Nayadarou, le directeur général de Finance Innovation.

Si l’an dernier, elles étaient 110 (fintechs) à avoir répondu à l’appel, cette année ce sont 190 entreprises qui se sont prêtées à l’exercice ! Un plébiscite qui a permis de faire ressortir deux types de données.

D’un côté, les données purement chiffrées concernant uniquement le classement des 100 plus grandes Fintechs.

Premier enseignement : entre cette année et l’an dernier, 24 fintechs sont sorties du classement. Les raisons ? Des mouvements de concentration, des fermetures ou plus simplement, le manque de temps pour répondre.

Sur l’année 2022, ces 100 plus grandes fintechs ont accumulé 1,12 milliard d’euros de levées de fonds sur la période. Un montant en baisse de 63 %. Dans le même temps, le chiffre d’affaires cumulé est à 1,99 milliard d’euros. Une hausse de 80 % par rapport à l’an dernier mais à périmètre non comparable puisque 24 fintechs ont été remplacées.

Autre donnée intéressante : le nombre d’emplois cumulés dans le secteur. Selon ce Palmarès, les fintechs emploient près de 14 000 personnes en France (13 995).

Le Top 5 constitué par Alan, Swile, Ledger, Younited Credit et Qonto totaliseraient à eux seuls 26 % des effectifs du secteur, 38 % du chiffre d’affaires cumulé et 40 % des levées de fonds.

Voilà pour la partie chiffrée de ce Palmarès Fintech 100.



Mais les 190 répondants à ce Palmarès ont dévoilé bien plus, ce qui constitue, donc, le deuxième volet de ce palmarès 2023.

D’abord, pour confirmer la dynamique du secteur, 53 % d’entre eux s’attendent à plus de 50 % de croissance en 2023 et +48 % en 2024. 55 % des fintechs ont plus de 75 % de revenus récurrents, leur permettant d’établir avec raisons, ces pronostics de croissance. 57 % de ces acteurs ont, au minimum, une implantation à l’international confirmant le rayonnement de la France en dehors de ses frontières. 43 % d’entre elles, notamment, ont des activités en Allemagne, en Italie, dans la Péninsule Ibérique ou au Benelux.

Les enjeux en 2023 pour ces acteurs se situent sur différents plans. En premier lieu l’emploi. Plus de la moitié des fintechs ont des effectifs constitués à plus de 50 % par des profils techs. 49 % des répondants redoutent en particulier une pénurie de main d’œuvre dans les mois à venir et ont donc pris des engagements particuliers en faveur de l’emploi (51 %) en misant sur la formation (68 %), la diversité (69 %), ou même la recherche de compétences à l’international (36 %).

Autres sujets de préoccupation, la crise économique (46 %), la conformité et l’évolution de la réglementation (46 %), la concurrence française comme étrangère (42%), la disponibilité des financements (30 %).

Si pour la plupart des acteurs interrogés, la crise a un impact neutre, voire positif sur leur activité (68 %), les attentes en matière d’accompagnement ou de mesures publiques demeurent nombreuses.

56 % d’entre eux souhaiteraient un développement du financement de scale-ups, renforcé par un accès aux financements européens (52 %).

Mais, et ce n’est pas étonnant, on constate par rapport à l’an dernier une demande accrue en faveur du développement du financement à l’amorçage. Cette année, ils sont 21 % à plébisciter un accompagnement spécifique en la matière contre 5 % l’an dernier.

Rappelons le chiffre : au cours de la période le montant des fonds levés a chuté de 63 % (pour le panel Fintech 100). « Un résultat à mettre au regard de la performance à plus de 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé. Nous faisons face à de véritables performances opérationnelles. Et on peut sûrement souligner qu’il y a eu certains abus en la matière. Je pense que la croissance dans les fintechs françaises va se poursuivre à des niveaux très élevés » conclut Maximilien Nayadarou, le directeur général de Finance Innovation.

Pour le verdict, rendez-vous en 2024 pour le troisième opus de ce palmarès.



