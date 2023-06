Accueil Envoyer Imprimer Partager Oxiwiz devient Corporate Baker sur Tezos Oxiwiz, l’agence de création de site internet Web 2 et Web 3, renforce son implication dans l’écosystème Tezos en devenant Corporate Baker. Cette nouvelle

position va permettre à cet acteur de l’écosystème Web3 de participer au développement de la blockchain Tezos et, à termes, de déployer son propre nœud rollup.

A noter que les notions de Bakers et de Corporate Bakers, sont des notions propres à la blockchain Tezos. Ces statuts permettent aux "entités" ou aux "entreprises" de participer activement à la gouvernance de Tezos, à l'évolution de l'écosystème. Le rôle principal d'un "baker" est de créer et de valider des blocs sur la blockchain et de sécuriser le réseau en fonction de ses droits de vote accordés en fonction du nombre de tez (jetons tezos détenus). Le corporate Baker est une entreprise vouée à devenir à Baker et est accompagnée par Tezos et Nomadic Labs dans ce processus. Parmi les corporate bakers de tezos on peut citer : Onepoint, Ubisoft, Exaion (Edf group), Forge - Société Générale, Sword...

Fondée en 2018 par Arthur Breitman, Tezos est une blockchain française

L’agence française Oxiwiz développe depuis 2012 des sites internet de type : e-commerce, marketplaces complexes (services, produits, B2B, B2C, C2C). Oxiwiz accompagne les startups et grandes entreprises qui ont des projets Web2 innovants avec un attrait pour les fonctionnalités Web3. Cette engouement pour ces nouvelles technologies a permis à Oxiwiz de développer son expertise dans le Web3 à travers plusieurs initiatives et cas d’usage : le lancement d’un site dédié au développement de leurs services Web3 nommé agence-blockchain.io, le développement de projets de smart

contracts de certification, ou encore une implication dans l’écosystème avec l’organisation de l’événement Web3 Innovation.



En devenant Corporate Baker, Oxiwiz fait le choix de renforcer son implication dans la gouvernance de Tezos et l’évolution du protocole et se porte aussi garant de la sécurité et de la vérifiabilité du réseau. Tezos a connu treize mises à niveau et la dernière, Mumbai, a amené plusieurs évolutions technologiques dont la possibilité pour les utilisateurs de déployer librement un propre Smart Rollup, solution de Layer 2. La technologie Smart

Rollup permet également à la blockchain Tezos de démultiplier sa puissance globale de traitement et de dépasser le seuil symbolique du million de transactions par seconde.



« Depuis plus de dix ans, nous avons à cœur chez Oxiwiz d’accompagner les entreprises de toute taille dans leur transformation digitale. Aux côtés de nos clients, l’agence n’a eu de cesse d’évoluer pour toujours mieux rester à la pointe de l’innovation et ainsi, a basculé naturellement du Web2 vers le Web3. Devenir Corporate Baker c’est pour nous l’occasion de s’ancrer un peu plus dans cet écosystème, de renforcer également notre

expertise stratégique avec l’assurance de pouvoir s’appuyer sur Tezos, une blockchain fiable au protocole performant.» Sébastien RAYNOIRD-THAL, CEO d’Oxiwiz





À propos d’Oxiwiz

OXIWIZ est une agence digitale et de développement de site internet créée en 2012. Basée en Isère (à Rives, 38140), OXIWIZ intervient auprès de clients basés en France mais aussi à l'étranger. Depuis sa création, le positionnement d'OXIWIZ a toujours été d'apporter un très haut niveau d'expertise dans trois domaines : la création de site internet, le référencement naturel et le webmarketing. L’agence mise donc sur les compétences de ses salariés afin

d'accompagner les startups dans la réalisation de leur projet sur-mesure, mais également des entreprises TPE/PME dans la création ou refonte de leur site internet (vitrine ou e-commerce) ou dans leurs problématiques de stratégie digitale (référencement, webmarketing...).

OXIWIZ



À propos de Nomadic Labs

Nomadic Labs est l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique en France et au Benelux.

NOMADIC LABS



À propos de Tezos

Tezos est une blockchain open-source à la gouvernance décentralisée qui redéfinit l’échange des valeurs dans un monde numérique et connecté. Évolutive et économe en énergie grâce à son mécanisme de consensus reposant sur la preuve d’enjeu, la blockchain Tezos adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd'hui.

