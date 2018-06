Orange Fab US lance Fab Connect(ai), un programme d’accélération unique au monde

Orange Fab lance Fab Connect(ai) avec le soutien de partenaires de premier plan, parmi lesquels le programme Google Cloud dédié aux startups, le programme Inception de NVIDIA, le « AI & IoT Insiders Lab » de Microsoft, le programme Lab IX de Flex Venture ainsi que Publicis Groupe, Groupe Seb, Michelin, Valeo, Ping An Technology et Lumi.



Fab Connect(ai) a créé un écosystème de ressources spécialement conçu pour les jeunes startups évoluant a l’intersection de l’IA et connectivité intelligente et ubiquitaire. La plateforme combinera intelligence artificielle, technologies de réseaux, puces et capteurs pour permettre la mise en œuvre d’ambitions encore non réalisées, telles que l'entreprise intelligente, la maison connectée, l'usine pilotée par l’IA ou encore les villes intelligentes.



Fab Connect(ai) est né du constat selon lequel les écosystèmes actuels sont trop fragmentés pour pouvoir fonctionner ensemble. Les cadres opérationnels sont en effets complexes car les partie-prenantes et les prestataires technologiques sont multiples. Les partenaires de Fab Connect(ai) ont donc décidé de s’associer pour y remédier et mettre à disposition des entrepreneurs un écosystème complet et faciliter ainsi l’essor de la connectivité intelligente boostée par l’IA.



Les startups qui font partie du programme Fab Connect(ai) auront accès à un large réseau d'investisseurs et d’entreprises qui leur apporteront de nombreuses ressources techniques et leur permettront d’être confrontées aux défis du réel. Les multinationales auront de leur côté l’opportunité de faire converger leurs réseaux respectifs par l'intermédiaire de Fab Connect(ai) afin de favoriser l'innovation externe et le partage. Chaque saison de Fab Connect(ai) sera consacrée à un thème technologique unique, d'intérêt stratégique pour tous les participants. La première saison se focalisera ainsi sur les startups dont la mission se trouve à la frontière de l'IA et de l'Internet des Objets.



« Fab Connect(ai) est l'un des premiers programmes d'accélération à faire converger investissements et opportunités de croissance mondiale en s’appuyant sur un tel réseau de partenaires », déclare Georges Nahon, CEO d’Orange Silicon Valley, créateur d’Orange Fab. « L’objectif de Fab Connect(ai) est d'identifier les startups de la Silicon Valley les plus prometteuses, spécialisées dans l’IA et l’Internet des Objets, deux domaines d’importance grandissante pour Orange et les grands groupes membres de notre programme Fab Force. »



« Fab Connect(ai) est le seul programme au monde dont l’objectif est de faire converger IA et connectivité intelligente, d'un point de vue collaboratif et global, à l’aide d’un large réseau de partenaires influents », ajoute Denis Barrier, Co-fondateur et CEO de Cathay Innovation. « Chez Cathay Innovation, fonds global de capital-risque très impliqué dans l’avènement de la 4ème révolution industrielle, nous sommes convaincus que cette approche va favoriser l’essor d’une « Super IA » et booster la nouvelle vague de transformation digitale. »



« Fab Connect(ai) est un programme mondial et disruptif d’accélération, qui met en relation la nouvelle génération de startups spécialisées dans l’industrie 4.0, l’IA et la connectivité intelligente et des leaders mondiaux, pour les aider à transformer leur secteur. Chez Iris Capital, nous connaissons bien les sociétés innovantes avec lesquelles les startups sont mises en relation par le biais de Fab Connect(ai), grâce notamment au programme de capital-risque que nous avons créé avec le soutien de partenaires de premier plan. Nous avons hâte d’accompagner le développement de cet accélérateur unique » conclut Julien-David Nitlech, Partner chez Iris Capital.



A propos d’Orange Fab US

La plate-forme Orange Fab US met en relation startups et grands groupes dans le but de créer des opportunités d’investissements et de partenariats stratégiques. Orange Fab US recrute et sélectionne les startups de ses programmes « Fast Track » et « Connect » en s’appuyant notamment sur l’expertise des équipes d’Orange Silicon Valley à San Francisco et sur son réseau local de VC, CVCs, et mentors.



A propos d’Orange Silicon Valley

Orange Silicon Valley (OSV) est la présence stratégique du groupe Orange dans la baie de San Francisco. OSV est activement engagé avec l’écosystème de San Francisco et la Silicon Valley, et participe activement aux innovations qui changent radicalement notre façon de communiquer.



A propos de Cathay Innovation

Cathay Innovation est un fonds global de capital-risque, créé en lien avec Cathay Capital Private Equity. Cathay Innovation a été fondé autour de la conviction partagée que soutenir les entrepreneurs du numérique en mettant à leur disposition une plateforme sur 3 continents – l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine - constitue une stratégie de création de valeur particulièrement puissante. Cathay Innovation accompagne des entrepreneurs visionnaires engagés à amorcer le virage numérique à travers les technologies les plus innovantes. Cathay Innovation dispose de bureaux à San Francisco, Paris, Beijing et à Shanghai.

À propos d’Iris Capital

Iris Capital est un fonds européen de capital-risque dédié à l’économie numérique. Depuis plus de 30 ans, l’équipe a soutenu plus de 300 sociétés dans le monde entier à tous les stades de leur croissance.

Iris Capital fournit un support actif aux sociétés de son portefeuille en s’appuyant sur son expertise sectorielle forte et sur son réseau, et dispose de bureaux à Paris, Berlin, San Francisco, Tel Aviv, Dubaï, et Tokyo. Parmi les sociétés du portefeuille d’Iris Capital figurent des start-ups telles qu’Agorize, Careem, Hola, Kyriba, iAdvize, Mailjet, Marco Vasco, Netatmo, PlaceIQ, Scality, Shift Technology, Singlespot, Talend et unu Motors.

