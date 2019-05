Orange Digital Ventures investit dans Raisin, première marketplace d’épargne pan-européenne

Orange a rejoint la levée de fonds en Série D de Raisin, d’un montant de 100 millions d’euros, aux côtés d’investisseurs déjà présents, tels qu’Index Ventures, PayPal, Ribbit Capital et Thrive Capital. La nouvelle levée de fonds permet à Raisin, l’une des start-ups à la croissance la plus rapide en Europe, d’étendre la portée de son service clé pour atteindre au minimum deux marchés européens supplémentaires cette année, tout en développant sa gamme de produits d’investissement.



Raisin collabore avec plus de 75 banques partenaires dans 24 pays, compte plus de 175 000 clients dans 31 pays pour un total de12 milliards d’euros de dépôts. Elle a créé la plus grande marketplace pan-européenne en banque de détail, éliminant les barrières empêchant les consommateurs d’accéder à des produits d’épargne simples et performants et offrant aux banques un accès facile et rapide à des liquidités.



Raisin propose à ses banques partenaires une plateforme conçue selon le modèle « deposit as a service » et leur fournit un accès à des marchés et des liquidités partout en Europe. Elle offre également à ses clients des produits d’épargne compétitifs et des opportunités en termes d’investissement en leur permettant de choisir parmi plus de 250 produits d’épargne. Les banques partenaires peuvent aussi proposer à leurs propres clients un portefeuille d’épargne et d’investissement à guichet unique, intégré directement dans leur interface web et mobile, basée sur la technologie et les offres de Raisin. Les épargnants peuvent profiter d’une expérience client pratique et facile d’utilisation, une initiative qui permet de renforcer les liens établis avec leur banque principale.



L’opportunité adressée par Raisin se trouve dans le marché de l’épargne, souvent considéré comme le moteur de l’économie, au sein duquel les dépôts sont rapprochés des crédits par le biais des banques de détail. En Europe, selon la Fédération bancaire européenne¹, le montant total des dépôts effectués par les entreprises et les ménages en 2017, auprès de plus de 6 250 établissements, s’élevait à 16 300 milliards d’euros environ.



La solution proposée par Raisin est alignée avec les objectifs stratégiques d’Orange, plus particulièrement en ce qui concerne les services financiers mobiles, un marché sur lequel le groupe a lancé deux initiatives clés avec Orange Bank en Europe et Orange Money en Afrique. Elles visent toutes deux à proposer aux clients une expérience inédite et les meilleurs produits disponibles afin de leur permettre de mieux gérer leurs finances. Orange a fait de « l’open innovation » l’ADN même du groupe, une stratégie qui l’encourage à se rapprocher de start-ups innovantes afin de tirer parti des nouvelles technologies et des nouveaux business models. Raisin et Orange bénéficieront également des actifs technologiques et des écosystèmes fintech et commerciaux européens apportés par l’autre, dans un but commun : faire évoluer le marché bancaire.



« Orange Digital Ventures a été très impressionnée par l’équipe, la vision et le succès de Raisin. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de prendre part au projet de Raisin, qui nourrit l’ambition de devenir la première marketplace financière mondiale pour les produits d’épargne et d’investissement. ODV apportera tout son support à Raisin afin de pénétrer de nouveaux marchés et développer ses produits » se réjouit Marc Rennard, Président d’Orange Digital Ventures.



Dr Tamaz Georgadze, co-fondateur et PDG de Raisin, a ajouté : « Nous sommes ravis de compter Orange Digital Ventures parmi nos investisseurs. Cette initiative revêt pour nous un intérêt particulier compte tenu de l’expérience dont bénéficie Orange en tant qu’opérateur mobile international de renom, mais aussi en tant que fournisseur de technologies financières accompli. Outre cet investissement, nous pouvons entrevoir des synergies intéressantes et des opportunités concrètes de partenariat avec Orange Bank. »



À propos de Raisin

Créée en 2012 par Dr Tamaz Georgadze (CEO), Frank Freund (CFO) et Michael Stephan (COO), la fintech berlinoise Raisin, pionnière en matière d’open banking, est aujourd’hui la marketplace pan-européenne de référence pour l’épargne et les investissements en ligne. Les plateformes de Raisin (sous la marque WeltSparen dans les pays germanophones) éliminent les barrières qui séparent les meilleurs produits d’épargne des consommateurs et PME européens. La Marketplace Raisin offre un accès simple et gratuit à des produits de dépôts performants et sûrs provenant de toute l’Europe. Elle propose également des produits d’investissement, basés sur des portefeuilles d’ETF, très diversifiés et à un coût extrêmement attractif (disponible uniquement en Allemagne pour le moment). Avec une seule inscription en ligne, les clients peuvent choisir parmi tous les investissements disponibles et gérer facilement leurs comptes. Depuis son lancement en 2013, Raisin a négocié 12 milliards d’euros pour plus de 175 000 clients dans 31 pays d’Europe auprès de plus de 75 banques partenaires. Raisin a été nommée parmi les cinq premières fintechs européennes par FinTech50 et est soutenue par de prestigieux investisseurs européens et américains, notamment Index Ventures, Orange Digital Ventures, PayPal, Ribbit Capital et Thrive Ventures. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.raisin.com ou suivez-nous sur Twitter @Raisin_EN.



À propos d’Orange Digital Ventures

Orange Digital Ventures est un fonds d’investissement technologique early-stage de 150 millions d’euros à visée internationale. Il finance les startups innovantes dans les domaines de la connectivité et des réseaux, du SaaS pour les entreprises (cloud, IA, big data, cybersécurité, etc.), de la FinTech et de l’Internet des Objets. Soutenu par le groupe Orange, le fonds propose de la « smart money » en facilitant la mise en place de synergies avec ses nombreuses unités commerciales et ses 263 millions de clients répartis dans 29 pays.

digitalventures.orange.com



A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 149 000 salariés au 31 mars 2019, dont 90 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients dans le monde au 31 mars 2019, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.