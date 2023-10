Opinion | Ralf Wintergerst, PDG du groupe Giesecke+Devrient. "La décision de la Banque centrale européenne sur l'euro numérique est porteuse d'avenir pour l'Europe"

est président du conseil d'administration de Giesecke+Devrient (G+D) et PDG du groupe.Il a rejoint G+D en 1998 et a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise.Il est devenu membre du conseil d'administration en 2013 lorsqu'il a été nommé à la tête de l'unité commerciale Banknote (aujourd'hui Currency Technology). En 2016, il a été nommé président du conseil d'administration et PDG de G+D.Parallèlement à son rôle au sein de G+D, M. Wintergerst est président de l'association numérique allemande Bitkom.Il est également président du conseil de surveillance de secunet Security Networks AG (Essen, Allemagne) et président du conseil d'administration de Netcetera AG (Zurich, Suisse).M. Wintergerst a étudié la gestion d'entreprise et est titulaire de deux masters, l'un en gestion et l'autre en politique, philosophie et économie (PPE).Il a obtenu son doctorat à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich avec une thèse sur la gouvernance d'entreprise et la gestion.est un groupe mondial de technologie de sécurité dont le siège se trouve à Munich. Partenaire de confiance des clients les plus exigeants, G+D sécurise les valeurs essentielles du monde grâce à ses solutions. L'entreprise développe des technologies avec passion et précision dans quatre domaines majeurs : les paiements, la connectivité, les identités et les infrastructures numériques. G+D a été fondée en 1852. Au cours de l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2,53 milliards d'euros avec plus de 12 600 employés. G+D est représentée par 103 filiales et coentreprises dans 33 pays.

Après avoir achevé une phase d'investigation de deux ans, la BCE entame maintenant la prochaine étape du développement de l'euro numérique. Ce dernier serait une réponse adéquate à la demande croissante d'options de paiement numérique sûres et fiables. Avec une monnaie numérique de banque centrale, la zone euro disposerait d'une alternative aux offres de paiement numérique privées et aux crypto-monnaies très volatiles, accessible à tous. Les citoyens bénéficieraient d’une plus grande liberté de choix pour payer et, pour l'Europe, la décision de la BCE est tournée vers l'avenir et constitue une étape importante vers le renforcement de notre compétitivité et de la souveraineté monétaire de la zone euro. Les préoccupations qui accompagnent le débat public sur l'introduction d'un euro numérique doivent continuer à être abordées et discutées de manière intensive. Un projet de cette envergure ne peut être mis en œuvre que sur la base d'un large consensus politique et social. Dans de nombreux cas, cependant, le scepticisme à l'égard du projet est également le résultat d'hypothèses erronées. Par exemple, l'actuel projet de législation de la Commission européenne sur l'euro numérique, daté de juin 2023, stipule que la monnaie numérique de la banque centrale (MNBC) ne doit pas remplacer l'argent liquide, mais le compléter. Elle devrait également pouvoir être utilisée à la fois en ligne et hors ligne, et garantir la confidentialité des citoyens. De plus, une MNBC représente une technologie future importante pour l'espace économique européen. L'euro numérique serait donc un élément essentiel pour garantir la compétitivité et la prospérité de la zone euro à l'avenir. Partout dans le monde, les banques centrales travaillent déjà à plein régime sur les monnaies numériques, et nous devons faire face à cette concurrence. L'euro numérique serait l'occasion pour l'Europe de poser les bases de nombreuses innovations et de jouer un rôle de leader mondial dans le développement d'une MNBC. La phase de préparation lancée aujourd'hui par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne débutera le 1er novembre 2023 et devrait durer environ deux ans. Pendant cette période, la Commission européenne coordonnera également son projet de législation de juin 2023 avec les États membres et le Parlement européen.