Anne-Laure Allain Opinion | Jonathan Herscovici, Stackinsat. "Bitcoin, les tendances qui peuvent tout changer en 2025" Bitcoin n'a jamais été aussi chaud qu'en 2024 grâce au fameux 100k touché en décembre, mais qu’attendre alors de 2025 ?

En étant réaliste, c’est peut-être l'année où il va exploser. Si vous voulez prendre le train avant que ça n’arrive, il est important de bien comprendre ce qui fait grimper son prix. Parce qu’au-delà de la hype, il y a des dynamiques réelles et des tendances qui vont hisser Bitcoin vers de nouveaux sommets.

Mais attention, avec toute cette euphorie du “bull run”, il ne faut surtout pas se laisser avoir par les promesses de gains rapides et les illusions des “narratifs” des autres cryptos. Restez focus et concentré. Par Jonathan Herscovici, Founder & CEO chez StackinSat

Facteur 1 : Les décisions de la FED, un levier majeur Si vous ne regardez pas ce que fait la FED, vous passez à côté du film. La politique monétaire américaine va encore jouer un rôle clé. Si la FED continue d'imprimer de l'argent, les dollars se multiplieront, et avec eux, l'inflation va grimper en flèche.



Cela signifie plus d'argent disponible pour investir, et une partie de ce cash pourrait se diriger vers Bitcoin. Pour contrer l'inflation, les investisseurs cherchent des valeurs sûres. Et Bitcoin, avec son caractère déflationniste, est de plus en plus vu comme une alternative crédible à un dollar, ou n'importe quelle autre monnaie FIAT qui perd de sa valeur dans le temps.

Facteur 2 : Adoption par les entreprises et les gouvernements 2024 a été l’année où les grandes entreprises ont commencé à miser sur Bitcoin dans leurs réserves de trésorerie. En 2025, ce mouvement va s’accélérer. Tesla et MicroStrategy ne seront peut-être plus les seuls gros détenteurs de Bitcoin.



Vous allez probablement voir d’autres géants, notamment dans les secteurs tech et financier, suivre le mouvement. C’est une histoire qui ne fait que commencer. Et pour les gouvernements ? Ils ne vont certainement pas rester à l’écart.



De plus en plus de pays, sous l'impulsion des États-Unis de Trump, pourraient commencer à accumuler des Bitcoins dans leurs réserves, en complément de l’or, jadis étalon monétaire. Une réserve stratégique de Bitcoin (futur étalon monétaire ?) pourrait bien devenir la norme, et ça va clairement jouer en faveur de son prix.

Facteur 3 : Un environnement législatif favorable aux US Bien que souvent décriée par les bitcoiners, on sait tous que la réglementation est cruciale. Aux États-Unis, 2025 pourrait être l’année où le cadre législatif pour Bitcoin devient enfin plus clair pour le secteur.



Le Congrès commence à comprendre l’importance du Bitcoin pour l’économie mondiale, et les régulations qui arrivent devraient permettre aux investisseurs institutionnels de se jeter à l’eau sans la moindre hésitation. Cela signifie plus de Bitcoin dans les portefeuilles des grandes entreprises, et avec une offre limitée, vous pouvez être sûr que la demande va pousser le prix encore plus haut en 2025.

Facteur 4 : La montée en puissance des ETF Bitcoin Les ETFs Bitcoin sont la véritable révolution de 2024 (ils ont déjà largement pulvérisé les ETF en encours sous en gestion en quelques mois seulemen), et leur influence sur le marché devrait exploser en 2025.



Ces fonds permettent aux investisseurs institutionnels d’entrer sur le marché de manière extrêmement simple et sans acheter directement de “vrais” Bitcoin pour seulement s'exposer a la performance sans profiter de l'ensemble des caractéristiques du Bitcoin. Néanmoins, cette légitimité attire des masses de capitaux, et avec une offre limitée, vous savez déjà ce qui va se passer : une demande qui va faire grimper les prix.

Facteur 5 : Les stablecoins, la "crypto-killer app" de 2025 ? Si vous suivez un minimum l'écosystème “crypto”, vous savez que les stablecoin sont en pleine ascension. Leur stabilité par rapport aux monnaies fiat en fait un choix parfait pour les paiements transfrontaliers, les transferts d’argent et la finance décentralisée (DeFi). Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est l’impact indirect qu’ils auront sur Bitcoin.



En 2025, les stablecoins devraient atteindre des volumes gigantesques – on parle de 3 000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien lu. Mais ce n’est pas juste une histoire de volume. L’adoption croissante des stablecoins par les entreprises et les gouvernements va aussi encourager l’adoption de Bitcoin.



Pourquoi ? Parce que si Bitcoin devient la réserve de valeur principale, les stablecoins vont jouer un rôle dans les transactions de faible valeur. En d’autres termes, Bitcoin restera le roi de l’écosystème, mais les stablecoins vont participer à l’essor global. Ce phénomène pourrait d’ailleurs faire grimper encore davantage la demande pour Bitcoin.

Facteur 6 : Prédictions de prix pour Bitcoin en 2025 : Où ira le prix ? Bon, maintenant qu’on a couvert les bases, on peut parler chiffres. Si toutes ces tendances se confirment, vous pouvez vous attendre à un Bitcoin qui file à minima vers les 145 000 $, voire plus. On parle d’une hausse portée par la demande globale, notamment par l’adoption massive de Bitcoin par les entreprises et les gouvernements comme nous venons de le voir



Mais, comme toujours, attention aux imprévus. La politique économique des États-Unis et la situation géopolitique mondiale peuvent avoir un impact. Mais entre nous, avec un peu de chance (et beaucoup d’anticipation), Bitcoin pourrait aller chercher au-delà des 200 000 $. Et là, on parle de gains qui ne sont pas juste pour les early adopters, mais pour ceux qui prennent position dès maintenant.

A PROPOS DE STACKINSAT

StackinSat StackinSat est une plateforme leader en Europe pour l'épargne et l'investissement en Bitcoin. Enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro E2020-004, StackinSat offre des solutions simples, sécurisées et transparentes pour les investisseurs particuliers et les entreprises.

