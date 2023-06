Accueil Envoyer Imprimer Partager Opinion | Jay Nair - Infosys. "La technologie : alliée des banques en période de récession " Le secteur bancaire mondial se prépare à une éventuelle récession en raison de divers facteurs politiques et économiques spécifiques, suscitant un regain d'intérêt pour la transformation numérique. Alors que de nombreuses innovations émergent dans le secteur, plusieurs technologies peuvent aider les banques à traverser une récession et à répondre à leurs nouveaux défis. Toutefois, les banques doivent d'abord adopter une approche stratégique de la transformation numérique, dans le cadre de laquelle les programmes choisis sont axés sur ces défis prioritaires ; ceci dans un souci de réussite de la transformation numérique. Par ay Nair, SVP, Industry head, Financial Service and Public Sector, Infosys

La transformation numérique en pleine récession

Un ensemble de facteurs macroéconomiques et géopolitiques suscite des inquiétudes dans le secteur bancaire. La hausse des taux d'intérêt, la flambée des prix de l'énergie ou encore le contexte inflationniste ont créé un climat fortement incertain. Dans ce contexte, les clients hésitent à emprunter de l'argent, ce qui entraîne une diminution des volumes de prêts et, par conséquent, une baisse des revenus d'intérêts pour les prêteurs.



Plutôt que de réduire les dépenses liées à la transformation numérique, de nombreuses banques entendent tirer parti de l'innovation numérique pour gérer plus efficacement un scénario de récession. L'optimisation des coûts, l'amélioration de l'efficacité des opérations, l'amélioration de l'expérience client et le déploiement de services et de produits ciblés et abordables figurent parmi les priorités. Selon un rapport de



La répartition des dépenses liées à la transformation numérique

Examinons quelques-uns des domaines dans lesquels les banques prévoient d'investir dans des solutions technologiques :



- Les services innovants – Une

- Les objectifs commerciaux - Certaines banques se concentrent sur l'intégration des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) ainsi que des monnaies numériques et des tokens. Selon une étude d'Infosys, de nombreux répondants sont convaincus que les initiatives de banque ouverte, de paiement en temps réel et de banque as-a-service les aideront à atteindre leurs objectifs commerciaux.

- Les systèmes bancaires modernes – Le remplacement des systèmes bancaires classiques était traditionnellement considéré comme complexe et coûteux. Cependant, les nouveaux développements technologiques dans le cloud et les services basés sur la consommation compensent le risque et les coûts élevés des investissements de bout en bout. Le remplacement du noyau central du système bancaire devient une option rentable et viable.

- Attirer les talents – Suite aux démissions post-pandémie, les banques envisagent la transformation numérique comme un véritable moyen d'attirer de nouveaux talents formés aux dernières technologies. Cela peut les aider non seulement à développer leur marque employeur vis-à-vis de la nouvelle génération, mais aussi à devancer, la concurrence : entreprises de technologie grand public, néo-banques et FinTech.



De nouvelles priorités pour les banques

La mission principale des dirigeants du secteur bancaire est de définir leurs priorités et d'identifier les domaines critiques afin de planifier de manière stratégique les investissements technologiques. Sans une telle approche, les banques courent le risque d’être devancées par des concurrents agiles qui offrent précisément ce que les clients veulent. Dans cette perspective, Applea récemment dévoilé son offre de comptes d'épargne à haut rendement chez Goldman Sachs pour les détenteurs de cartes Apple.



Certains professionnels du secteur bancaire sont conscients de ces enjeux. Ils considèrent la transformation numérique et, en particulier, le passage aux plates-formes distribuées et aux technologies cloud comme une priorité. Selon une étude d'Infosys, 76 % des personnes interrogées affirment que la modernisation est une étape essentielle si leurs entreprises veulent atteindre leurs objectifs stratégiques et commerciaux. Cela inclut l'exploitation des technologies low-code et no-code, la blockchain et le Edge Computing.



En outre, l’intérêt des investissements technologiques ne montre aucun signe de ralentissement. Selon une



Parallèlement, certains chefs d'entreprise se préparent déjà à la manière dont ils devront répondre aux défis à venir. Certaines banques accordent la priorité à la réduction des coûts liés aux des opérations, au personnel et des aux fournisseurs. Dans de tels cas, elles peuvent juger important de se concentrer davantage sur la rationalisation des services à la clientèle, la réduction du nombre de succursales en activité et la rationalisation des frais généraux.



Enfin, parmi les priorités, un autre facteur clé à prendre en compte est le retour sur investissement. Plusieurs banques de détail s'attendent à un ROI positif en matière de super applications, d'identité digitale, de confiance numérique et de finance décentralisée (DeFi). Mais, selon 37 % des professionnels bancaires interrogés*, les prévisions de retour sur investissement les plus optimistes restent celles des programmes de transformation numérique et des technologies cloud.

La tokenisation, les monnaies numériques, la banque as a service, la banque durable, l’openbanking et la finance intégrée sont d'autres domaines où le retour sur investissement est potentiellement élevé.



La technologie fait désormais partie intégrante du secteur bancaire, elle est considérée comme un élément clé pour palier une éventuelle récession future. La majorité des professionnels bancaires s'attend à une augmentation des budgets informatiques et les investissements dans la transformation numérique seront en hausse en 2023.



Les banques donnent la priorité à la réduction des coûts, à la rationalisation des opérations, à l'amélioration de l'expérience client. Elles essaient de suivre le rythme de la concurrence et de s’adapter aux perturbations du marché. Pour gagner en agilité, innovation et résilience, elles doivent donner la priorité à la transformation numérique via les technologies cloud.

